臺灣新生代相聲界之父 王振全謝幕後：「我該創業了」

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文／劉郁葶、圖／劉郁葶、責任編輯／邵璦婷

公演開場，王振全身穿一襲長袍馬褂走上臺，親切地和觀眾噓寒問暖。他中氣十足，講起貫口活兒臉不紅氣不喘，聲線隨著曲折的劇情起伏，一句緊接著一句，如大珠小珠落玉盤。結束後是短暫的靜默，下一秒即迎來如雷的掌聲。

王振全是臺灣著名的相聲演員，擅長的說唱藝術如相聲、數來寶、雙黃、京韻大鼓等，有「臺灣新生代相聲界之父」的美譽。相較於一般相聲演員，王振全更敢於嘗試，他從中國引進「竹板快書」，也是第一個用臺語說相聲的人，並將英法文融進相聲之中。

王振全在1983年成立「漢霖民俗說唱藝術團」，2003年創立「漢霖相聲茶館」，現為漢霖說唱團的團長。回想草創初期，他身上只有兩百七十元，是名副其實的「白手起家」。好在一路上有志同道合的朋友們相伴，彼此相扶之下才慢慢做出成績，闖出一番名號。那時，漢霖一年巡迴三百多場，每每座無虛席，場面無比風光。

在臺上演出的王振全，有「臺灣新生代相聲界之父」的美稱。（漢霖說唱團 提供） 分享 facebook

千金散盡的人生低谷

然而，漢霖說唱團在成立第19年發生了巨變，是王振全人生最低潮的時候。王振全的姊姊幫全團管帳多年，後因姊弟理念不合而拆夥，從不過問財務的他，最後僅得57萬。他感嘆地說道：「19年來，我帶著那麼多演員，一年三百多場到處跑，算下來這些辛苦一年僅值3萬。」會有今日的局面，王振全懊悔對人過於信任，但話鋒一轉，他說道：「她以前對我很好，就當作謝謝她吧。」

於是說唱團來到木柵，承租的房子連牆壁、天花板都沒有，基本的裝潢都無法負擔。因朋友的引薦，王振全向漢光教育基金會提案，得到三百萬的資金，那筆錢來的即時，漢霖因而活到了今日。好在老、小演員都沒跑掉，他們整頓一番後，開始全臺的巡迴演出。

謝幕後的真實人生

今時不同往日，相聲演員在舞臺上看似光鮮亮麗、獲得滿堂喝采，謝幕後卻得為現實生活奔走。從前漢霖的演員只需專注於藝術表演，另有專門的人員處理行政，如今為了撙節開支，很多事都得自行打理。王振全說：「我動不動就要開車環島。」若有表演剛巧在臺南、臺東，他就會環島一圈。

如今，相聲的從業人員有限，專業的更是有限，且多半難以全心投入。尤其近年演出的機會減少、價碼變低，生存的問題雪上加霜。王振全指出，相聲應當與時俱進，要不斷有新的作品產生，演員不能只會演而不會創作。然而，現在的演員無多餘的時間創作，必須為生活而奔波，形成了惡性循環。說唱團中的演員多半另有工作，「我們養不起他們，現在生存很困難，溫飽都是問題。」

臺灣，是相聲的沃土

王振全表示：「臺灣是相聲的一片沃土。」因臺灣的言論很開放、自由，任何議題都可以搬上檯面談論；此外，臺灣社會提供豐富的素材，而相聲正是以「笑」作為必備風格的語言藝術，針對社會上的各種現象口誅筆伐。

「臺灣人對西洋的東西很熟，但對傳統文化很陌生。」相聲是最精煉、親切的語言，若對它有正確的認知，那每個人都應當學習相聲，「哪個人不希望把話說清楚講明白?」目前，漢霖說唱團每年寒暑假會開班授課，也成立「說唱娃娃兵團」，培訓後輩以傳承相聲文化。王振全表示，學其他才藝如鋼琴、游泳，需客觀的環境才能展現，「但相聲不用，隨時隨地都能表演。」

未曾放棄的藝術家

漢霖的行政員工孫嘉豪說：「王振全就是一個藝術家！」他很有舞臺魅力，很專注於推廣相聲上，但除此之外什麼都不了解。王振全坦言，因不懂得行銷，默默做了很多事別人都不知道。當年漢霖將相聲的資料集結，擴充成相聲圖書館；另遠赴中國交流、將師資引進臺灣；知名的段子如玲瓏塔、十八愁，皆因王振全的推廣才廣為流傳，這些卻不為外人所知。

儘管歷經許多困難，王振全仍堅定地說：「我從來沒有想放棄過」。王振全認為自己做很多事都是「無心插柳」，僅僅因喜歡而去做。如今回頭來看，他覺得自己莫名其妙地做對了一件事。「既然插了柳，那就有成蔭的可能。」王振全認為自己做了件國家、教育文化單位該做的事，憑藉著一己之力，和許多無私朋友的付出，相聲得以在臺灣開枝散葉。他表示，作為相聲演員雖然辛苦，有苦有樂，但終究是「樂多於苦」。

六十五歲，年輕好鬥的心

年屆六十五歲的王振全，在外人眼裡已達退休的年紀，他卻說：「我該創業了，有太多的事情還沒做。」相聲這一行沒有退休，也無年齡限制，這些年王振全越做興致越高，希望能寫下臺灣近代的相聲歷史。吳兆南過世後，只剩他最清楚這段過往，他感嘆地說：「那些人、那些事，我全經歷過」。

王振全坦言雖已一把年紀，卻把日子過得很辛苦，原因在於自己「好鬥」的性格。「人都有通病，你最擅長什麼，也最在意什麼。」作為一位語言工作者，他很在意別人說的話，看不慣、聽不慣而不去糾正，對他來說很困難。「人不可以沒禮貌，沒禮貌我就教訓你。」他曾半夜開車去加油，因加油站的青年散漫的問話而大動肝火；也曾因警察酒測時的態度不佳而吵架，因此被開了二萬元的罰單。他說現在會提醒自己，年紀大了跟誰打架都打不過，若想多活幾年，偶爾就裝聾作啞吧。

六十五歲的王振全，有著孩子的童心、青年的衝勁、老年的智慧，永對事物保持著熱忱與好奇心，在與世界磕磕碰碰後，找到處之泰然的平衡點，繼續為臺灣的相聲界耕耘。

本文為文化銀行授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。原文為「終生不退的相聲演員 六十五歲的王振全：「我該創業了」」，未經同意，請勿轉載。