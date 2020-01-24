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古人創意日常 古代版「圖文部落客」創作都愛畫中有話！

2020-01-24 23:25研之有物

在民俗文物中，能發現哪些道理？

你以為「圖文部落客」是現代產物？走進中研院文哲所李豐楙研究員的收藏世界裡，你會發現老祖宗將「文字」化為「圖像」的功夫發揮得淋漓盡致！這些被用來祭祀祈福，或作居家擺設的圖像，其中蘊含的文學與宗教意義，早已普及於古人的日常生活。

古人以八仙的形象結合八德的文字，透過文圖結合的趣味傳遞教義。資料來源│文哲所...
古人以八仙的形象結合八德的文字，透過文圖結合的趣味傳遞教義。
資料來源│文哲所圖書館
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採訪編輯｜劉俊佑 (生鮮時書)、美術編輯｜張語辰

我們熟悉的明代四大奇書、歷史小說與民俗傳說，本來只是藉由文字記載或口耳相傳，但在古代畫師的巧手轉化下，一個個故事化作雅俗共賞的藝術品，得以深入民間，流傳至今。

李豐楙研究「道教文學」數十年，是一位「道士教授」，除了取經於現有文獻，進行田野調查，為了尋求書本以外的研究題材，也購入數量豐富的民俗文物。

他的收藏大多是民間工藝品，從廟宇到私家廳堂皆有懸掛，貼近人們的日常生活，而不會讓人有霧裡看花的感覺。由於鑑賞門檻低，而可看性高，研究之餘會不定時舉辦展覽，分享給大家同飽眼福。

藉由民俗文物，李豐楙想傳達一個觀念：「學術可以很深奧，也可以用很通俗的方式與大家...
藉由民俗文物，李豐楙想傳達一個觀念：「學術可以很深奧，也可以用很通俗的方式與大家分享。」
攝影│史冀儒
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同一幅畫，在不同場景下擁有不同意義

儀式畫既是圖畫也是儀式，僅擷取文本中的部分情節，就能產生無限寓意。資料來源│...
儀式畫既是圖畫也是儀式，僅擷取文本中的部分情節，就能產生無限寓意。
資料來源│文哲所圖書館
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李豐楙於調查過程中發現，廟宇就像一座博物館，其中的雕刻、壁畫與裝飾物，都是由傳說或小說故事演繹而成，作品出處不一定有宗教意涵，但放在寺廟場景的語境中，畫的意義就會被神道化。

以掛軸「三英戰呂布」為例，這場精采絕倫的高手對決，僅是三國演義中的一個橋段，被繪製成圖像放進廟宇後，呂布即被貼上邪道反派的標籤；而張飛、趙雲、關羽三位英豪，則是代表正方角色。

整幅畫就被賦予「邪不勝正」的宗教意涵，成為一種「儀式畫」，懸掛廟中即可博取吉祥。


安鎮圖，代表人們尋求安定的宜居心理

比人還高的「五嶽真形圖」，是李豐楙最喜愛的收藏之一，此圖來自中嶽嵩山的碑文拓本，為明代萬曆年間所刻繪的。

用來安鎮五方國土的「五嶽真形圖」。資料來源│李豐楙提供
用來安鎮五方國土的「五嶽真形圖」。
資料來源│李豐楙提供
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真形，指物體真實的形象，主體的五個符號，從山頂向下俯瞰的鳥瞰形象，簡化而成來代表五嶽神君的真形，宛如空照圖一般，擺放位置亦是按照五嶽實際方位佈局。

「五嶽真形圖」可追溯自傳統的五嶽信仰，屬於道教護符範疇，當時人們相信登山旅行，配戴此圖就可獲得神靈庇佑。

皇帝為求國土安定，百姓能住得安心，遂將此圖刻於大石碑上，作為禮官與道士祭祀之用，屬於安鎮圖的一種。

另一幅安鎮圖的主題是：「庚辰鎮壓無支祁」，屬於文學結合宗教的題材。據《太平廣記》記載，庚辰助大禹制服水怪無支祈，平息水患。依此典故，畫師讓庚辰手持八卦、紫微正照方牌，騎壓在無支祈上，從而賦予安鎮之意。

洪水氾濫的地區，在家中廳堂或廟堂上供奉此圖，冀望能遠離水災！

描繪「庚辰鎮壓無支祁」的故事，常被掛在容易水災的地方，以安鎮水患。資料來源│...
描繪「庚辰鎮壓無支祁」的故事，常被掛在容易水災的地方，以安鎮水患。
資料來源│李豐楙提供
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在文學與宗教的連結中，看見古人的創意

如果你曾在喪禮中見過「地獄十王圖」，聽過說謊就會被打入拔舌地獄的故事，心中肯定會蒙上一層陰影，從此戒慎恐懼，誠實守規矩。

常見的地獄十王圖軸數各異，十幅一組；或僅有兩幅，就分上下兩段。上半段五位冥王高坐案堂，堂前畫待審的罪犯；下半段則將刑罰、喝孟婆湯到過奈何橋的輪迴轉生過程實況轉播。全圖主要用於警示勸善，唯這種嚴肅的主題並不妨礙畫師展現創意。

原本予人恐怖印象的地獄十王圖，在融入民俗故事情節後，產生別於以往的趣味。資料...
原本予人恐怖印象的地獄十王圖，在融入民俗故事情節後，產生別於以往的趣味。
資料來源│李豐楙提供
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這兩幅地獄十王圖的獨到之處在於，作者將受苦受難的罪人替換為民眾皆知的戲劇人物，如武松手刃潘金蓮為兄復仇的幻想劇情，或奸臣秦檜的受難情節，如同動漫圈流行的「同人誌」，畫師將文學故事延伸出全新的樣貌，讓觀者更容易將情感投射其中。


透過互動深入藝術，玩物不喪志

《封神演義》在國內外的知名度都很高，劇情不僅多次被翻拍成戲劇，還被日本人改編為漫畫，但你知道嗎？《封神演義》早就被畫成連環漫畫了！

李豐楙珍藏的《封神演義》連環圖畫一共八幅，原用於宅第或宮廟中作為欣賞娛樂用，當圖畫引起小孩好奇提問，大人就能藉由說故事將文學知識自然地傳給下一代。

翻開連環圖畫的互動測驗，即使看過《封神演義》，仍需要花點心思才能猜中答案。攝...
翻開連環圖畫的互動測驗，即使看過《封神演義》，仍需要花點心思才能猜中答案。
攝影│張語辰
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李豐楙與研究助理想透過寓教於樂的方式，重現古人使用的場景，於是將 《封神演義》連環圖畫設計成互動測驗，把畫的篇名遮起來，讓大家看圖畫猜主題，邊玩邊學習！


跨越藝術界線，感受「藝進乎道」的精神

有句聖人的老話：「技近乎藝，藝近乎道」。所謂「道」指的是一種精神，一種文化內涵，理解起來有點抽象。

但透過欣賞具體的「藝術文物」，人們就能自然地吸收其中的道理。

若將李豐楙的收藏品帶回原始的時空，這些民俗文物雖然只是古人年年更換的空間裝飾，但深究其本質，卻以藝術形式融合了文學、哲學與宗教，方便走入日常生活中，成為「藝進乎道」的最佳證明。


延伸閱讀：

專訪道士教授 李豐楙

◆華人家庭動態資料庫網站

◆調查研究專題中心

本文為中央研究院研之有物以創用 CC 姓名標示–非商業性–禁止改作 4.0 國際 授權條款釋出。授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。原文為「畫中有話！原來古人的日常生活這麼文青？」，未經同意，請勿轉載。


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研之有物

中央研究院於 2017 年推出的科普媒體。研之有物，取音自「言之有物」，出處為《周易·家人》：「君子以言有物而行有恆」。編輯群穿梭在中研院各角落，尋找有趣的研究案例、探訪真實的研究員生活，轉化成一篇篇圖文並茂的科普報導與你分享。一起永保好奇心，探索這世界！研之有物官網：http://research.sinica.edu.tw/

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