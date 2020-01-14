【青鳥居所】一日大稻埕：寫篇沒能寄出的情書，用自在的速度與你告別

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青鳥的呢喃

青鳥居所是去年剛落成的書店，位在台北大稻埕鬧中取靜的百年建築之中。

特別企劃邀請你，跟著模特林欣穎同遊這座歷史與人文匯聚的集散地，一起寫一篇沒能寄出的情書，一起揮別2019年、迎接新年！

文／許弼善；攝影／吳亭妤；Model／林欣穎

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寫篇沒能寄出的情書，用自在的速度，與你告別。 說不出口的話，傾訴冬季綿細的霪雨，蔓延於城市。在擁抱更加寶貴的季節，那些沒能傳送而出的訊息，是生活裡，沒能幸福的空隙，同時也是我們共同成長的模樣。 適合取暖、渴望擁抱的冬季，曾經溫熱臉頰的那叢鬍渣，還有你像是不捨分離時，用盡全力抱緊全身的熱情，都已成為過去，沒能找到出口的愛，再次伴隨陰晴不定的天氣，飄散在城市的廢墟裡。 然而，活在小城裡人們啊！每日穿梭在城市的巷弄裡求生。那間巷口的自助餐便宜了20元，而轉角經過的花店也總會換上新的鮮花，這些每日擦肩而過的小幸運，都如同口中吞吐而出的熱氣，隨著一絲薄霧冉冉上升，又一次使生命圓滿，我們還有緊握幸運的可能 就慢下來好嗎？讓我以重新復甦的緩慢，還有不願告別的軟弱，用屬於自己的速度，再次談場與你，還有這個城市最自在的戀情，讓愛，隨冰冷的氣壓一同帶向遠方。

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Dear Flow：

你和我說過，說出口的，都意味著廉價，當話語渴望成為真實，都變得無趣且令人生厭。所以，你總不把話說明白，在你抽著菸，徜徉在煙草焚燒的迷霧後方，那些因為尼古丁而閃爍的雙眼後面，我總讀不懂你意味深遠的眼神。

我不像你，懂得活成一齣難解的電影，瞭解以什麼角度活著，能夠成為某個動人的詩篇。但是我一直嘗試書寫，寫下的叨叨絮絮的日記，把生活裡的瑣碎，放進不會背離的紙張與文字中。

用我自己的任性，偷偷把一切裱框，裝進我的心裡。這些不那麼特別的日常，容我又一次蠻恨，用我眼裡的話語，再對你表白好嗎？

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還記得嗎？那次大家約好去慈聖宮吃早餐，你一早掀開我被窩，用一個比夏季還溫暖的笑容叫我起床，卻馬上發現我蜷曲在床上，痛苦的發燙著！外面的陽光炙熱的像是嘲笑生病的我，而你卻什麼也沒說的親親了我的額頭，出了門。

再次回來，手上已經拿著慈聖宮的豬血湯了，我記得他溫熱的湯頭，但是真正觸碰我內心的，是你溫柔與體貼，而如今，我卻總想不起，那碗湯的味道。

在你離去後，我踏上清晨裡，許多人都還未清醒的夢，漫步到了慈聖宮，我就是突然，想記起，那碗你手捧的湯，不過這次，必須是自己，溫暖這迷離的冬季了。

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孤獨，一直是我害怕的，你是知道的對吧？

第一次自己散步在陌生的大稻埕，清晨冷冽的風親撫著我的臉頰，隨著風飄盪的髮絲也提醒著，這一個人的冬季比想像中寂寞。

前方緊握雙手的情侶，一次一次的提醒自己的孤身一人，心不在焉的在好多個街角，差點就撞上濃情密意的情侶，像是即將溺進玻璃缸的金魚，被冰冷的水澆熄。

不過，在大稻埕裡，卻讓人想起你。

熱情的人們，用著可愛的表情彼此道早安，街邊的老爺爺溫和的點頭，甚至是機車上的爺爺都對著站在街口發呆的我比著勝利的手勢。

就像是你拍照總是做著拙劣尷尬的姿勢般，總是用那些親民的可愛拯救我，如同街邊冒出的荒花，閃耀在這冰冷的城市。

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我一直都是有缺陷的人，內心的空洞，和我生過的病一直成正比。我曾以為自己會好長一段時間只能一個人。

當你走進我的生命裡，以擁抱代替話語，重新包容那個找不到出口的我，沒有什麼比這一切更令人開心。

你白癡與討人厭的地方重新讓我拾起已經丟失很久的感情，那些與你共度的時間，如同溫火燉煮的方藥，慢慢的撫平我內心坑坑洞洞的傷口。

站在「黃長生藥行」前，不熟悉的氣味卻令人備感溫馨，好像你就站在吧檯裡，又用著你那笨拙的動作為了特別調製撫慰冬季的補帖，那些刺鼻的中藥味，彷彿就是你曾溫柔摸弄我頭髮時，令人安心的幸福。

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站在「鄉藝埕」的天井下，殞落在凡間的陽光，是不是也和我一樣孤獨呢？還是也已經找到回到天際的方法了？

我想把這些話語都託付給你，把這屬於自己的戀情和你分享。

我們一起走過很多的路沒有停下來，而現在你走向另一個未知的地方，我也沒能停下腳步。

你繼續優雅的飛行，把夢想拋向天際，勾勒一場新的旅行。你的雙眼看像

遙遠，海平面外更寬廣的世界，我知道，那是屬於你的夢。

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而我則選擇用雙腳繼續緩慢的踏過我身處的城市，在地表上仰望如同千陽般燦爛的你，也許會，更可能不會，我慢慢得走，總有天會再度相遇。

我在「Words 我思文創」的店內，挑了一張你絕對會喜歡的卡片，屬於你，也屬於我，把所有話留在那張能隨風飄散，與你共同飛翔的輕薄紙張，和你告別。

這場冬季的戀情辛苦了，或許，在遙遠，沒有期限的某個冬季

下次，什麼時候再一起出去玩好嗎？

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特別感謝

感謝以下店家協助拍攝，歡迎大家有空來這些台北大稻埕景點遊玩

⭐黃長生藥行

⭐鄉議埕

⭐我思文創

⭐青鳥居所