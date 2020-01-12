男女幸福定義差很大？臺灣家庭滿意度研究：婚姻效能是關鍵

怎樣才能讓家庭幸福？ 「幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不幸」，在《安娜．卡列尼娜》的一開頭，俄國作家托爾斯泰寫下這句韻味深長的斷言，彷彿道盡家的一切悲歡離合。但回到每天與家人的日常相處，我們或許更想具體地知道：家的幸福如何相似？如何才可能幸褔？

採訪編輯｜龔雋幃、美術編輯｜林洵安

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家庭效能信念」刻劃家的模樣：你能否勝任家庭角色？

中研院民族所兼任研究員朱瑞玲與博士後研究員劉蓉果，以「家庭效能信念」作為核心概念，透過心理學的經驗研究，試圖理解家人間各種互動關係對個人、家庭幸福感的影響。

簡言之，為我們刻劃出家的模樣。

研究採用「社會認知理論」，從美國總統科學獎得主、人格心理學家 Albert Bandura 的核心觀點出發，強調人不是被動受到家庭與外在環境影響，而是雙向、多向地產生互動關係。家庭也是在不同家人間交互關係中，影響我們、也被我們影響。

由此，劉蓉果以效能信念作解釋。效能信念是個體行動的基礎，在特定的情境中，個人對自己成功完成任務的判斷與信心。換句話說，

「家庭效能信念」就是我們對自己能否勝任家庭角色的信心判斷。

研究區分三種家庭效能感，討論家人間互動關係的品質：侍奉父母的待親效能，對待子女的教養效能，與夫妻相處的婚姻效能。這也是典型「三明治族」家庭日常的三大關係──孝親、育兒、婚姻。

孝親、教養、婚姻互動是三明治族的日常，影響著家庭的幸福滿意度。圖說設計│劉芝吟、林洵安 分享 facebook

不過，效能信念跟日常的自信心、自我評價有何不同？效能感高和自信爆棚，有差別嗎？

朱瑞玲認為，自信是較抽象的概念，常常是外加的，當別人誇獎你，你才知道自己有這種能力。然而，效能信念有明確的任務範疇，是個人對特定任務、情境的自我判斷，最重要的是必須親身經歷，從實際經驗中得到回饋而產生自我效能感。

「自信容易誇大，效能信念則常常要遭遇挑戰。」朱瑞玲生動描述：「每天都在裡頭掙扎懷疑：我到底會不會教孩子？爸媽是不是開心？這就是效能感之所以具體之處。」

女性對教養最自信 男性對婚姻有把握

研究採用中研院華人家庭動態資料庫（Panel Study of Family Dynamics, PSFD）的數據資料，透過面訪，蒐集同一家庭、跨年度的追蹤調查。結果發現，三種家庭效能感彼此都是中度以上的正相關，劉蓉果指出，家人關係本來就是一體，互動關係會彼此影響。

華人家庭動態資料庫（Panel Study of Family Dynamics, PSFD）是臺灣本土最大的家庭追蹤調查數據，以固定的華人家庭為樣本，長期追蹤訪問。2007、2018 年兩次調查中，加入「家庭效能信念」訪題，作為這項研究的主要數據基礎。資料來源│劉蓉果、朱瑞玲 分享 facebook

但有趣的是，男女的「自我評估」很不相同。

三種關係中，女性對教養子女最有把握；與父母的相處則始終都是男人的罩門。

如果比較三種效能感的性別差異，女性較擅長與子女、父母相處。但婚姻效能則男性高於女性，先生相對更有把握。劉蓉果補充，回溯過去和婚姻有關的研究，結果也和兩人研究相符──男性的婚姻滿意度多半高於女性。

是男人的婚姻自我感覺良好？或者因為不能說破的爺們自尊，男人對婚姻的標準答案只能是「盡在我掌握」？

朱瑞玲提出自己的解讀：要讓丈夫回答關於孩子教得好不好、能不能跟父母溝通，他或許有點心虛。因此和其他兩項家庭互動比起來，先生自認為有把握跟太太打交道。

這項調查結果反映出部分家庭現實：女人花更多心力與孩子、長輩周旋互動，經驗豐富、心得飽滿，男性有可能因為較缺少這些「實操」，守備範圍便只能是夫妻相處。

三種家庭效能信念中，只有婚姻效能男性明顯高於女性，或許可透露出婚姻關係裡男性比女性更樂觀。資料來源│劉蓉果、朱瑞玲圖說美化│林洵安 分享 facebook

影響家庭滿意感的關鍵：婚姻效能

家庭效能信念有何重要？研究顯示，三種效能信念都能預測兩年後的家庭情感，意即待親、教養、婚姻的互動關係，會影響家庭生活的滿意度。

其中，婚姻效能最具直接影響力。

傳統華人家庭看待父子關係超過夫妻關係，但從這項研究看來，婚姻互動可能是左右當代家庭幸福的關鍵原因。

你幸福嗎？幾年後，你對家庭生活還會滿意嗎？先問問你的婚姻！

劉蓉果分析，華人文化特別強調親子關係，過去的家庭研究也多半著墨在上下的互動。但如果回到個體主動性與能動性，婚姻是更對等的關係。在這項關係中，個人對自己能掌握、控制的程度更有把握和自信，因此也較容易從婚姻關係影響家庭的維繫。

2007 年首次調查家庭效能信念，11 年後，在 2018 年又再進行一次調查。因此她們也做了跟進研究。在控制教育程度和家庭收入等結構因素的影響之外， 2007 年的效能信念全都可以預測 2018 年的效能，也能預測 2018 年的家庭生活滿意度。

三項效能之中，婚姻效能對於家庭生活滿意度最具影響力，顯示婚姻關係對家庭的重要性。

不論男性與女性，婚姻效能信念都和家庭生活滿意度顯著相關，顯示對婚姻的信心、互動品質可說是影響家庭幸福的關鍵原因。資料來源│劉蓉果、朱瑞玲圖說美化│林洵安 分享 facebook

維繫婚姻家庭：女性情感優先 男性重視義務

家庭間的互動關係特別是婚姻效能感，影響了家庭幸褔。那麼，又是什麼因素影響這些效能感？

研究回溯支持家庭效能信念的價值來源，區分出四項倫理價值觀：義務性孝道、情感性孝道、婚姻價值與情感價值。朱瑞玲表示，這些都是華人文化裡重要的家庭價值，有上下，有平行；有情感，有制度性的，影響了我們如何看待家人間的互動關係。

研究發現，男性對義務性孝道的重視度高於女性，情感性孝道兩性差不多。男性比女性更傾向肯定婚姻價值，但對於情感價值兩性也約略相等。換句話說，

對父母、婚姻的互動關係，妻子大都出自情感價值，但丈夫則還會受到家庭義務、婚姻制度影響。

劉蓉果解釋，調查顯示，對於家庭情感價值，男性跟女性沒有太大差異，但男性背負更多責任跟義務，包括對婚姻制度的重視，「他必須得結婚。」

就婚姻效能感而言，兩性都明顯受到「與配偶感情」的影響，感情越好，對婚姻互動就有比較強的信心。但除此之外，男性婚姻效能還受婚姻價值的影響；而女性婚姻效能的支持來源則出於情感價值。

「又再度呼應差異，」朱瑞玲說：

維繫家庭婚姻的信念，男女並不一樣。

從這項調查，臺灣家庭價值的輪廓依稀可見性別差異：女性對婚姻的投入、互動、經營，主要因為重視情感性價值；相較之下，男性背負了更多「婚姻」的價值意義。

女性比起男性，更重視情感價值資料來源│劉蓉果、朱瑞玲圖說美化│林洵安 分享 facebook

11 年之後，你還幸福嗎？臺灣人說 YES

這項研究的追蹤調查橫跨 11 年，因此數據也呈現出跨時的世代變化。想像一下，現在的你對婚姻、育兒或許自信滿滿，11 年後你會給自己打幾分？

實調結果很有趣。除了年齡最長（72 歲－83 歲／2018 年）的這一組，其他各年齡段的效能信念，不約而同都在 11 年後呈現下滑趨勢。

研究提出一個可能的解釋。11 年跨越了多重生命週期，每個人需要面對各種不同的家庭任務與挑戰，對個人來說這意味更多責任及壓力。

最年輕的一組，已從當年的 27－38 歲晉升為 38－49 歲，不論是家庭、職涯、人生責任與壓力，想必更沉重複雜。兩人推斷，新的任務、困難與挑戰，很可能讓自我效能信念產生下滑。相較之下，對最年長的這一群人來說，家庭主要責任已盡，在家中可能早已經無所掛慮，效能感就不再變化。

雖然普遍上對家庭的掌握度，多了不確定或忐忑，但大部分的人 11 年後都認為自己的生活過得更好了。

2018 年的調查顯示，臺灣女性對家庭滿意度多半沒有太大變動， 60－70 歲比先前更快樂。男性對家庭滿意度也沒有太大差異，而且除了 50 幾歲男性外，其他年齡的男性快樂感都上升。

如何讓家庭幸福？一個人也不能少！

家是影響一個人至深的地方。我們一般直覺想到的往往是父母對子女的影響，家庭價值觀如何加諸在個人身上，這也是過去家庭社會化歷程的研究焦點。

但這項研究描繪出家庭是一種整體性關係，家人間的多重互動會彼此相互關聯，影響家庭的幸福滿意度。這也是目前心理學研究的轉向，逐漸採用多面向、互為因果的辯證性觀點，更加看重個體的能動性。

從一個人受到家庭哪些影響，轉向思考：個體擁有什麼能力回應這些影響？甚至他在其中產生了哪些作用？

「我們行為出自於個體天生的因素，還是來自後天環境的影響？」這是過去行為學派的疑問。但人格心理學家 Bandura 提出「社會認知理論」，他認為行為本身便可能影響外在環境，也可能反過來影響自身，人的行動本身即是關鍵因素，包括認知能力、預想未來，以及自我調節、反思的能力。資料來源│朱瑞玲、劉蓉果圖說美化│林洵安 分享 facebook

家庭為何幸福？什麼影響了我們對家庭的滿意度？

綜觀這項研究，從「家庭效能」解釋家庭滿意度，顯示了每個人在家庭互動中都扮演重要角色。「我們每一個人不是完全空白，像是一個玩偶被擺弄。我們有感受，我們也會行動，一個家庭要走下去，我們會持續扮演不同的角色。」

幾乎半生心力都投注於家庭研究的朱瑞玲總結，自己非常關心家的意義。

「我希望人有家人，有一個可以回去的地方。」她認為，自己會對家如此在意，正是因為「從人格心理學來看，一個人的效能感，可以決定整個生命歷程，家庭就是我認為人在心理上不能離開的地方。」

本文為中央研究院研之有物，以創用 CC 姓名標示–非商業性–禁止改作 4.0 國際 授權條款釋出。授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。原文為「你幸福嗎？臺灣家庭滿意度研究：婚姻效能最關鍵」，未經同意，請勿轉載。