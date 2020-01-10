最初的選舉！從《臺日畫報》看80年前日治臺灣的選舉風景

文｜鳳氣至純平 圖｜國立臺灣歷史博物館

《臺日畫報》（臺日グラフ，以下簡稱《畫報》）是《臺灣日日新報》的全日文月刊附錄，以視覺上的照片和圖片呈現為一大重點。其內容多元且生活化，包含評論性文章、八卦、連載小說或漫畫等。

1935年12月，《臺日畫報》第6卷第12號 分享 facebook

八十多年前的「臺灣選舉」

1935年12月，《畫報》第6卷第12號，刊登〈地方自治．明朗臺灣初選舉風景〉為題的兩頁圖片報導，記錄11月22日在日本殖民統治下臺灣首次舉辦的「地方選舉」。這場選舉是讓民眾投票選出「一半」名額的市會議員與街庄協議會員（另一半名額則官派）。只有滿25歲以上的男性具有選舉權與被選舉權，且另有多項限制，如年繳街庄稅5圓以上、營獨立生計、居住選區達6個月以上等。

由於這些限制，不僅使得女性無法享有選舉權，而且在滿25歲、共計95萬427名的臺灣男性中，僅有16.9%的人有選舉權（約18萬6,627人）；不僅如此，當時臺灣人成年男子與日本人成年男子的比例為74.2%與25.8%，但席次的比例卻是48.8%與51.2%，比例嚴重失衡。即便如此，這場選舉無疑是日治時期臺灣「自治制度」的重要里程碑，本期〈一頁時代〉透過《畫報》的報導探究這場選舉的面貌。

手上的票怎麼投？

為了這場選舉，政府還舉辦了一場「模擬選舉」，《畫報》第6卷第12號亦利用模擬選舉當天的實景照片，詳細介紹投開票流程。投票者在門口出示「入場券」並告知住址、姓名、年齡等，確認身分無誤後，工作人員將其姓名記在名簿上。通過入場檢查後，投票者領取號碼牌並依照工作人員的指示進入會場。

進入會場後，再度比對其姓名與名簿上的記載無誤，確認後交換號碼牌與投票用紙，在以屏風隔間的小空間填寫欲投票的候選人姓名（與今日臺灣的選舉用蓋章的方式不同），填寫完成後，即可投下「神聖的一票（原文「清き一票」）」，且投票會場有幾名「選舉監視官」在旁監視是否有違規行為。投票結束後，「選舉長」打開投票箱並取出投票券，工作人員計算票數，同時挑出「可疑票券」交給選舉長判定。

《臺日畫報》第6卷第12號亦利用模擬選舉當天的實景照片，詳細介紹投開票流程。 分享 facebook

從「川柳」看選舉

「川柳」是江戶時代興起的日本定型詩，與俳句一樣以五、七、五格式，組成17個音節。表達內心之外，也有諷刺政治、時事的作品。《畫報》的投稿欄每一期都刊登多首川柳，本文最後，藉由選舉議題相關的川柳來窺探選舉諸相。

「助選員像新年拜年一樣撒名片」（運動員廻礼張りで名刺撒き）

和現代一樣，當選的關鍵在於能否提高知名度，參選者除了舉辦多場演講會之外，也拚命發放名片，一點都不手軟。

「以臨時抱佛腳學會的日文假名投下神聖的一票」（清き一票俄仕込みのカナ使ひ）

由於必須由投票人填寫候選人的姓名，據說當時為了不諳日文的有投票權者，還特地舉辦假名學習會。

「一張票竟然只要三十錢」（一票が何んとお安い三十銭）

雖然作品並未明說，無法確認其是否為「買票的價碼」，但是翻閱《臺灣日日新報》可發現確實有一些不當行為的案例，一張票30錢（當時咖啡店一杯咖啡約8錢），不知冒這個風險值不值得。

最後並列兩首作品，作者分別是日本人與臺灣人：

「今年起實施自治，有人開始跋扈」（今年は自治実施で威張出し）

「臺灣的自治制度透過議會開花」（臺湾の自治制議会で花が咲く）

對比臺灣人對選舉的期待，反而日本人擔憂選舉會壓縮他們身為「殖民者」的權益。

2020年，是四年一度的臺灣總統、立委大選，不知道80年後的今天，臺灣民眾重視的是什麼呢？

※本文出自國立臺灣歷史博物館《觀‧臺灣》第44期「臺灣史上最大戰爭」。

展覽資訊

家‧流動與安住：臺灣住屋建築風景之一隅特展

展期時間 : 2020/01/17 - 2020/03/01

展覽地點：華山1914文創園區中7B館

地址：臺北市中正區八德路一段1號