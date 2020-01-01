反映時事的政治諷刺：《辛普森家庭》配音員與《台灣古拳法》作者訪談

（左）曹冀魯、（右）林岳漢。 分享 facebook

文・攝影｜徐祥弼、林于煖

在資訊流通便捷、即時的21世紀，諷刺漫畫這種具時效性的創作似乎找到了新的發揮空間。編輯部特別邀請紅極一時的兩位創作者，來與我們聊聊他們的時事諷刺創作。

儘管報章雜誌上已鮮少看見政治漫畫，但圖文創作者們，仍在社群軟體上十分活躍地發布諷刺時事的創作。上個世紀的政治漫畫已遠，新世代創作者對於政治的啟蒙與回擊相當新穎。上一次引起廣大迴響的已是千禧年初的「全民大悶鍋」。

諷刺形式的傳媒超展開

遲至1994年，電視老三臺的限制才被打破。突如其來的自由風氣及政治轉型開啟時事評論的全新局面。其中又以「2100全民開講」鳴起第一槍，開放民眾call-in討論時事，試圖打破僵滯的時代氛圍，也引發各商業媒體爭相模仿。2004年王偉忠製作、最早在電視上翻玩政治元素的「全民大悶鍋」的前身「全民亂講」，便是以模仿、顛覆「2100全民開講」的形式，在同時段打對臺播出。

這種以模仿政治人物用來詮釋、影射政治現實的創作形式，在網路世代來臨後有了新的轉化。政治漫畫不再只是臨摹現實，更有了自己的劇情走向與角色形塑。

2016年的大選過後，林岳漢有感於318公民運動後的世代裂痕，決定以他習慣的3D手法將檯面上的政治人物畫入《台灣古拳法》網路漫畫中，嘗試「用比較詼諧、幽默的方式鼓勵更多年輕人關心政治」。

《台灣古拳法》將臺灣檯面上的政治人物畫入漫畫，以人物的互動、對白影射時局，以及臺灣政治現況。（圖／林岳漢 提供） 分享 facebook

但現在回頭再看當年爆紅的十幾期漫畫，他只覺得，漫畫中與邪惡對抗的「正義的人好像沒有那麼正義了」。而且，甚至陷入了與「全民大悶鍋」相似的窘境無意間把政治人物變得「可愛化」：「因為裡面的角色跟真人有點不同，討厭他的觀眾看到就笑了，反而沒那麼討厭了。把他們跟現實脫鉤，這很危險。」這成了他選擇結束這部連載漫畫的原因之一。

《台灣古拳法》3D漫畫創作者林岳漢（圖／徐祥弼 攝影） 分享 facebook

「諷刺經濟」可行否？

從編劇到3D繪圖都是由林岳漢一手完成的《台灣古拳法》，卻因為讀者多為網路論壇「批踢踢實業坊Joke版」的年輕世代，難以因創作而獲得資助或穩定的收入來源。熱情燃燒到最後，還是面臨到實際的生計問題，這是另一個停筆的原因。

相較之下，擅長二創配音的魯蛋叔叔聲創工作室有著截然不同的經驗。由於是福斯電視臺主動前來洽談「辛普森家庭」的配音合作，且他們唯一的要求就是收視率。

為了回應電視臺的期待，讓臺灣觀眾喜愛這個全世界最經典、全美國最老的卡通，他們大刀闊斧改編臺詞，特意插入了許多鄉民用語及時事新聞，希望藉此引起觀眾的共鳴。魯蛋叔叔聲創工作室的負責人曹冀魯笑著解釋：「如果你不讓它在地化，就無法讓觀眾有所共鳴了。」配音上的改編，讓源自漫畫的美國卡通，跨越了語言與文化的隔閡，轉而成為一部臺灣的政治諷喻作品。

對曹冀魯來說，他們做辛普森家庭與蓋酷家庭兩支卡通配音的原則，就是要「偶爾酸一下藍、酸一下綠，我們不希望被貼上那麼明顯的標籤。以前我們會針對某個人做了某件事然後一直酸他，後來發現不好啊！如果他也是我們的粉絲怎麼辦？他看到一半本來一直在笑，結果發現是在講他自己，這樣情何以堪？」

這種對於現實與政治的諷刺改編，成了魯蛋叔叔聲創工作室的一大特色。有許多電影與動漫找上門，希望替翻譯電影、動漫配上鮮活而在地的臺詞，獲取更多臺灣觀眾青睞。

魯蛋叔叔聲創工作室負責人曹冀魯（圖／林于煖 攝影） 分享 facebook

網路時代的創作挑戰

無論是3D政治漫畫還是在地化的美國卡通，這些在諷刺社會現實、政治荒謬之餘，還意圖讓你發噱的「二次創作」，往往都能在臺灣社會引發廣大迴響。不同於早期單篇或四格的政治漫畫，他們無需考量報紙的版面與限制，可以更天馬行空的改編，也讓政治不只是他們的題材，反而成為了故事本身。

由於是對當下的立即反應，事件的熱度也隨著大眾的討論而快速流傳與發酵，「我竟然在自己的臉書上看到很多人在分享。哇！這就是爆紅的感覺啊！好神奇。」林岳漢回想漫畫剛發表時的轟動盛況，感慨地說到。

然而，比起1980年代不斷衝撞威權體制而異軍突起的政治漫畫，現在的作品需要面對來自各種管道的挑戰，也更難攫取大眾的目光、獲得持續的關注。林岳漢自言採取每週更新的發布方式，也是避免太快讓人們失去興趣：「現在的資訊與娛樂太多了，跟泡沫一樣，滿山遍野的。如果超過一個禮拜沒有發表作品，一半的讀者就忘記你了。因為外面的世界太精采，網路世界太豐富了。」

他們的成功得之於網路，但發展也受到網路的侷限；必須時時跟緊潮流，否則就會被時代遺下。曹冀魯無奈地表示：「時代改變太快了。不管是什麼類型的節目，電視臺都花很多經費製作，可是現在廣告已經不下在那邊了。」儘管他很希望臺灣也能夠有辛普森家庭般的原創諷刺卡通，但「臺灣市場實在太小了」，在這個資訊爆炸、競爭激烈的網路世代尤其困難。

儘管有不同的限制與挑戰，政治漫畫還是很難被淘汰的。每個時代都有對於現實的不滿，以及想諷刺與爭取的目標；漫畫做為一種極佳的表現手法，只得轉化成其他不同的形式，吸納各種文化能量，再次獲得人們的關注與討論。

※本文出自國立臺灣歷史博物館《觀‧臺灣》第43期「紙上宣傳戰」

展覽資訊

青春愛戀：少女漫畫在臺灣特展

展期時間 : 2019/11/26 - 2020/05/17

展覽地點：國立臺灣歷史博物館展示教育大樓4樓第1特展室

地址：臺南市安南區長和路一段250號