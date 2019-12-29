開箱女神書櫃！閱讀大使紀培慧 推薦10本不敗經典愛書

文／李晏如（文字影像工作者）、攝影／quencyyen

（圖／Openbook閱讀誌 提供） 分享 facebook

資訊快速傳輸的時代，真的很難靜下心來專心閱讀，品味文字，所以我們更需要精挑細選的好書書單。文學系畢業、出版過多部劇本改編小說，寫得一手細緻文筆的演員紀培慧是本屆Openbook好書獎閱讀大使，特別分享了支撐她度過人生曲折的壓箱寶書單給親愛的讀者。2019Openbook好書獎已於11月30日凌晨0時公布得獎書單。

（推薦閱讀：2019Openbook好書獎出爐！遴選好書40本多圍繞社會議題）

（推薦閱讀：Openbook好書獎頒獎典禮：港作家鄧小樺特來領獎、石虎暖萌登場）

紀培慧頒獎典禮致詞影片

把心靈大師濃縮成書 用閱讀進行神祕對話

綜觀紀培慧開出的一系列愛書清單，可以約略看見一些潛在的共通主題：外語翻譯文學作品如艾莉絲．孟若及劉宇昆的小說集《木星的衛星》、《年少友人》、《摺紙動物園》；專析人性與存在命題的詩人泰戈爾及哲學家叔本華代表作品《生如夏花》、《人生的智慧》；探討人類精神心靈意識的《人及其象徵：榮格思想精華》及《解讀童話：從榮格觀點探索童話世界》；為人道關懷與社會運動發聲的《最後一次相遇，我們只談喜悅》及《為了活下去：脫北女孩》，當然還有身為演員必備的表演藝術經典著作《尊重表演藝術》。

身為演員，紀培慧透過閱讀，向書中的大師取經，習得角色建立的方法。「我常常覺得很多作品就像把心靈大師濃縮在一本書內，需要的時候就去尋找求問。像《人及其象徵》和《解讀童話》，在建構角色或寫作的時候都非常好用。」紀培慧細數，這兩本書談的都是分析心理學名家的榮格觀點，尤其書中的原型理論，對於她在工作時，思考演出角色應該如何設定、在劇本中進行的是什麼樣的「英雄旅程」，都特別有幫助。

（圖／Openbook閱讀誌 提供） 分享 facebook

透過閱讀，紀培慧也打開了視野的維度，不論是向內探求真正的自我，或是同理遠在極權國家艱苦生活的脫北者。她舉《為了活下去》一書為例，書中主角在15歲的年紀就遭逢人口販賣與穿越國界的艱苦生命經驗。「如果有一天忽然接到這種角色，我可能沒有辦法達到這樣的厚度，但因為這本書很好的把這個心境轉折書寫下來了，所以我得以透過閱讀去理解、詮釋。」

「演戲常常會出現無需唸台詞的情況，那時需要靠內在的狀態去撐起那個無聲的流動感，因為你的念頭是一直不斷在往前進，內在是不斷轉換的，意識不能空著。藉由閱讀，我可以看到除了自己視角以外的世界和各式各樣的人與經歷。也因為世界觀擴展了，才能夠接近各種不同的內在狀態，而不只是很空泛地表演。」

（圖／Openbook閱讀誌 提供） 分享 facebook

閱讀是內觀，與高我進行一場神祕對話

有時，書是鏡子，在虛幻中映照最真實的心情；有時又像宗教，帶來寬慰與希望。問及紀培慧書單上那過半的心靈哲思的主題書籍，她笑得羞赧，稱自己之所以會對此類題材產生興趣，源自於二十歲出頭時談了一場非常痛苦的戀愛。「因為那時候的痛苦，讓自己想要更了解自己也更瞭解他人。看完《生命之花的靈性法則》之後，好像有什麼開關打開了，想要更了解以前不了解的事物，去看所有事物背後那個更龐大的力量。」所有心裡的死結，都可以在書中尋得解方。

以自己開的書單為例，《人及其象徵》和《解讀童話》讓紀培慧更加認識自我的內心深處與行為模式，《最後一次相遇，我們只談喜悅》帶紀培慧更完整地接受自己並放下對他人的期待，《生如夏花》和《人生的智慧》則常為她帶來每一天生活中的「小小救贖」。

她說，書籍除了整體意念的承載與傳遞，她自己還有一套「第二用途」，即是像詩籤一樣給予建議與信念。「有時候我會覺得，閱讀很像在與你的高我進行一場神祕的對話。可能當我在人際或工作方面遇到困難，或是正在寫的文章遇到瓶頸，我就會隨手翻一本看過的書，然後會發現自己剛好讀到可以解決困境的文字，好像淺意識會在冥冥之中引導。」

閱讀不是一次性的，因為每一天的自己都不一樣

書單中像是《為了活下去》這樣的書籍，特別讓紀培慧深受觸動，幫助她看見自己煩惱如滄海之一粟般渺小，對更多事物主動關心。「作者堅強地活下來，把自己的經驗寫成書，然後這個世界因為她的勇敢，有可能可以變得更好。這讓我想要成為更好的人，就算遇到錯誤或不公平的事情，我想著的會是如何改變，而不是被情緒支配而起舞。」

對於喜愛的書，紀培慧會反覆閱讀，「往往先前沒感覺的東西，下一次翻閱卻會感到很震撼。」在各種不同的生命狀態下，重新閱讀一本書，是舊識也是新朋友。面對時間的淘洗，書並不會在市場上死亡，也不會是闔上書本的那一刻就功成身退，而是委身於書架，在緣分具足的時機，再次與愛書人產生連結共鳴。「人的狀態就是不斷地在改變。昨天的我跟今天的我，雖然都是同一個我，但可能有百分之零點一會發生改變。」紀培慧燦笑說：「所以每一天都要好好地細細品味，因為明天的這個我，就跟現在的我不再一樣了。」

Openbook好書獎，好書讀了沒？

🔖udn讀書吧為您整理本次入選電子書書單：http://bit.ly/2R96xdW

🔖udn會員獨享 100元購書金 ，結帳輸入「reader100」立刻抵用。（限量200名）

紀培慧10大好書清單

（圖／Openbook閱讀誌 提供） 分享 facebook

1.《摺紙動物園》，劉宇昆，2018，新經典文化

2.《生如夏花：泰戈爾新月集&漂鳥集：復刻印度名家彩色插畫｜譯者導讀泰戈爾生平與作品》，泰戈爾，2018，野人出版

3.《最後一次相遇，我們只談喜悅》，達賴喇嘛，戴斯蒙．屠圖，道格拉斯．亞伯拉姆，2017，天下

4.《解讀童話：從榮格觀點探索童話世界》，瑪麗-路薏絲．馮．法蘭茲，2016，心靈工坊

5.《為了活下去：脫北女孩朴研美》，朴研美，2016，大塊文化

6.《木星的衛星：諾貝爾獎得主艾莉絲．孟若短篇小說集11》，艾莉絲．孟若，2015，木馬文化

7.《年少友人：諾貝爾獎得主艾莉絲．孟若短篇小說集9》，艾莉絲．孟若，2015，木馬文化

8.《人生的智慧》，叔本華，2014，新雨出版

9.《人及其象徵：榮格思想精華》，卡爾．榮格，2013，立緒

10.《尊重表演藝術》，烏塔．哈根，1987，漢光文化

📖2019Openbook好書導讀講座

⭐【2020/1/4（六）@台中市立圖書館 豐原分館】站在性的不同出發點：談《性意思史》的小說後台工作／張亦絢（+點我 瞭解更多）

⭐【2020/1/4（六）@高雄市立圖書館總館】慢話《小輓》漫畫／阿尼默（+點我 瞭解更多）

⭐【2020/1/5（日）@新北市立圖書館總館】有年輪的繪本／林真美（+點我 瞭解更多）

本文為Openbook閱讀誌授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。原文為「2019Openbook好書獎》開箱！女演員的好書壓箱寶，紀培慧的10本不敗經典款」，未經同意，請勿轉載。