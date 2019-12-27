【青鳥居所】溫良恭儉讓退散，憤世媽媽站起來！

憤世媽媽帶領全場媽媽發洩生活的怨氣。（圖／青鳥居所 提供） 分享 facebook

文／許弼善、圖／青鳥居所提供

臺北的天氣，伴隨著遠方大陸冰冷的冷氣團，綿延了數日難耐痛苦的寒冬，難以忍受的季節正在你我之間擴散。

而《憤世媽媽》新書分享會的首發日，卻難得的高掛著火熱難耐的金烏，彷佛暗示著新書的主題，這是一個連濕冷寒風也無法澆熄的憤慨，燎原的心火正在母親間劇烈燃燒。

瑣碎的家事，是對家庭的愛，也是憤怒的薪材

書名：《憤世媽媽》作者：林蔚昀 出版社：木馬文化出版時間：2019年11月6日 分享 facebook

憤世媽媽本媽林蔚昀與她最近的作品《憤世媽媽》一同，為這溫熱宜人的迎來一場逐漸升溫的饗宴，請各位平時端莊賢淑的母親們，此時就先把「溫良恭儉讓」的教條丟進垃圾桶，享受一下午的灑脫吧！

林蔚昀帶著身而為母的種種憤怒與痛苦，用一張又一張的投影片，依依呈現在聽眾眼前，每一張細膩可愛的插圖，都是一個心碎的故事。

你或許聽過颱風專有名詞「藤原效應」，可是你鐵定不知道它也適用在小孩身上，兩個小孩共伴效應，是怎麼逼著媽媽站上懸崖？又或者是無限增值的家事，是如何讓妳對老公的愛漸行漸遠？最後在忙碌的工作與家事的雙重打擊下，竟然會變成連小孩也嫌棄的「骯髒」媽媽？

每日堆積的鳥人鳥事，雖然都並非什麼劇烈家庭革命，卻如同細微的灰塵逐漸掩蓋美好的家庭生活，慢慢成為失衡的壓力。而且，這些小事都如同一個人的江湖，外人很容易說風涼話，卻不知道其中的辛苦，往往吐了一肚子苦水，換來的只有「不要給自己那麼多壓力嘛。」這種類似的敷衍答覆。

林蔚昀打趣的說：「媽媽與小孩的關係就像無線網路隨時可以收到；爸爸與小孩的關係卻是有線的撥接網路，而那條線就是我。」

這些案例，在還沒有子女，甚至進入家庭的少男少女，幾乎是無法想像。宛如天方夜譚裡的奇人軼事，卻在臺下媽媽的眼珠裡，閃閃發亮，一個個點頭如搗蒜。媽媽們似乎真的都遺世獨立，總在學著以自己的力量去對抗整個世界呢！

如此討人厭的事，或多或少都發生自己身上，而令人感到欣喜的事，終於有人不以三從四德的溫良出發，而是真誠的把怨氣發洩出來，青鳥居所的空間裡，飄散著母親們一同解放的壓力還有歡樂的笑聲。

諶淑婷以兩性的觀點訴說媽媽在婚姻裡的困境。（圖／青鳥居所 提供） 分享 facebook

沒有什麼事媽媽「一定」該做，只是我們願意做

在一系列紓壓的抱怨告一段落後，曾和林蔚昀合作《遜媽咪交換日記》諶淑婷也以憤世媽媽的角色加入對談。諶淑婷以女性的處境、性別的平等為主要出發點，講述自身在家庭中所面對的不平等。

首先，先必須把粉紅色的夢幻眼鏡拿下，在家工作的媽媽有多痛苦呢？絕非一般人所想像的浪漫情節。「和孩子一起共同成長的幸福劇本」這種虛幻的泡影，可是一戳就破。

當女性要兼顧工作、家事、育兒或是另一半對自己外貌的審視，這幾乎難如登天，卻因為「愛」，哪怕累倒在洗衣機的門蓋，還是癱睡在一床剛收的衣服上，也得克服痛苦去做。

不過，令人難過的往往並非這些甜蜜的負荷，而是另一半讓人心寒的態度。諶淑婷坦言，如果這個時候，本該體貼陪伴在身旁的伴侶，還事不關己，甚至擺出一副「這些事情本來就是女性該做」的態度，才是真正讓人心寒的真相。

諶淑婷語帶堅韌且略帶情緒的表示，在婚姻裡，沒有什麼事情一定是女性該做的，她願意那麼做，只是因為她「願意」，選擇退讓與成全不代表這些家事就是母親的應許之事。

也許上個時代的舊習在世界上留存，但是對於這個持續進步的臺灣，我們不該還停留在那種不尊重女性也不尊重人權的觀念裡。她希望在場的媽媽能夠以更健康的方式，去看待自己正在經歷的痛苦，也期許臺下的男性可以帶著更多的體諒去關心自己的愛人，畢竟你迎娶的是愛情，不是為你做家事的幫傭對吧？

共同療癒的過程是媽媽們一同前行的方式。（圖／青鳥居所 提供） 分享 facebook

放下，是為了下一次的崩潰

怒氣被宣洩舒適，暢快空氣伴隨時間的推移，很快的就接近尾聲，能看見幾位媽媽臉上放下內心煩悶的愉悅嘴角，當然臺上的「憤世媽媽」們也相視的笑了好幾回。

林蔚昀想和所有聽眾說得很簡單，這些被排出內心的憤怒，透過網路的媒介抒發，給了自己一個與外界聯繫的出口，重新界定了自己對於母親的定位。誰說媽媽不能憤怒？為什麼不能抒發？這次憤世媽媽一系列的計畫，從臉書的粉絲專頁、專欄、到如今集結出書，最大的收穫，就是發現自己並不孤單，原來全天下的媽媽都是「憤世媽媽」。

彼此在憤世裡得到療癒，共同氣憤、一起吶喊、最後放下，而這一切都是媽媽們一同經歷的日常，畢竟世界上沒有萬能的母親，只有和你我一樣平凡，會生氣與流淚的母親，就讓我們一起，學會與憤怒、淚水共存，迎接一次又一次的崩潰，讓這個世界更為美好。

活動推薦

林蔚昀《憤世媽媽》新書分享，全臺怒跑一圈。 （圖/木馬文化 提供） 分享 facebook

■ 活動主題｜台東晃晃《憤世媽媽》新書分享會

■ 活動時間｜2019/12/29 (日) 1400-1530

■ 活動地點｜台東晃晃書店 地址:950台東縣台東市漢陽南路139-1號

■ 報名請進｜

■ 報名請進｜進FB活動頁「林蔚昀《憤世媽媽》新書分享，全台怒跑一圈」(+點我瞭解更多)