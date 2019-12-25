你記得本土聖誕節嗎？聖誕大集合，臺灣神明誕辰知多少
今天是一年一度的「聖誕節」，當我們正在慶祝12/25這天是耶穌出生的同時，是否記得臺灣的神明生日呢？
又有多少人記得媽祖、土地公的生日呢？
不論是不是基督徒都知道聖誕節，文化的傳播不一定非得綁著信仰。因此，除了「耶誕節」外，希望大家多多認識臺灣傳統的宗教文化。
2016年10月，文化銀行的行員跟著青山靈安尊王誕辰，寫了系列報導才發現，原來越來越少人認識這些臺灣神明，更遑論瞭解這些民俗信仰。於是，在聖誕節這一天，行員決定重新整理了這篇滿滿的神明誕辰大列表！
現在開始，你的聖誕，自己決定！愛在什麼時候過聖誕，下面自己挑！（笑）列表持續更新中，歡迎補充！ 在滿滿的聖誕洗版文中，分享給朋友們，讓大家知道眾神明的生日吧！
聖誕節大集合，農曆限定
神明誕辰大列表
▼一月▼
01/01 彌勒佛誕辰
01/01 元始天尊
01/06 清水祖師
01/09 玉皇大帝
01/15 上元天官紫微大帝
01/15 陳奶夫人
01/23 妙應妃
▼二月▼
02/02 濟公活佛
02/02 福德正神
02/03 文昌帝君
02/15 太上老君
02/15 三山國王
02/15 徐甲真人
02/16 開漳聖王
02/19 觀世音菩薩
02/22 廣澤尊王
02/29 嘉義番王爺公
▼三月▼
03/03 玄天上帝
03/15 保生大帝
03/15 天官武財神
03/23 媽祖娘娘
▼四月▼
04/04 文殊菩薩
04/08 釋迦佛祖（佛誕節）
04/15 廖添丁（陽曆）
04/26 神農大帝（農人的守護神）
04/26 南鯤鯓李府千歲
04/27 范府千歲
▼五月▼
05/18 張府天師
▼六月▼
06/06 虎爺
06/18 池府千歲
06/24 關聖帝君
▼七月▼
07/15 中元地官清虛大帝
07/18 瑤池金母
07/19 太歲星君（2016是管仲！）
07/20 天水夫人
07/23 法主真君
07/24 延平郡王
07/30 地藏王菩薩
▼八月▼
08/02 嘉義城隍爺
08/15 朱府千歲
08/27 至聖先師
08/22 廣澤尊王（得道）
▼九月▼
09/01 保儀大夫
09/09 太子爺哪吒
09/15 吳府千歲
09/24 沈光文
▼十月▼
10/12 齊天大聖
10/15 下元水官洞陰大帝
10/18 地母娘娘
10/23 靈安尊王
▼十一月▼
11/17 彌陀聖誕
11/27 董公真仙
11/29 新竹都城隍
11/29 大甲都城隍
本文為文化銀行授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。原文為「當我們正在慶祝耶穌聖誕時，是否記得台灣的神明生日呢？」，未經同意，請勿轉載。
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