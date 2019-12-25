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你記得本土聖誕節嗎？聖誕大集合，臺灣神明誕辰知多少

2019-12-25 16:50文化銀行

今天是一年一度的「聖誕節」，當我們正在慶祝12/25這天是耶穌出生的同時，是否記得臺灣的神明生日呢？

又有多少人記得媽祖、土地公的生日呢？

不論是不是基督徒都知道聖誕節，文化的傳播不一定非得綁著信仰。因此，除了「耶誕節」外，希望大家多多認識臺灣傳統的宗教文化。

2016年10月，文化銀行的行員跟著青山靈安尊王誕辰，寫了系列報導才發現，原來越來越少人認識這些臺灣神明，更遑論瞭解這些民俗信仰。於是，在聖誕節這一天，行員決定重新整理了這篇滿滿的神明誕辰大列表！

現在開始，你的聖誕，自己決定！愛在什麼時候過聖誕，下面自己挑！（笑）列表持續更新中，歡迎補充！ 在滿滿的聖誕洗版文中，分享給朋友們，讓大家知道眾神明的生日吧！

找找看除了「耶誕節」，你還知道那些神明的誕辰？（圖／文化銀行　提供）
找找看除了「耶誕節」，你還知道那些神明的誕辰？（圖／文化銀行　提供）
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聖誕節大集合，農曆限定

神明誕辰大列表

▼一月▼

01/01 彌勒佛誕辰

01/01 元始天尊

01/06 清水祖師

01/09 玉皇大帝

01/15 上元天官紫微大帝

01/15 陳奶夫人

01/23 妙應妃

▼二月▼

02/02 濟公活佛

02/02 福德正神

02/03 文昌帝君

02/15 太上老君

02/15 三山國王

02/15 徐甲真人

02/16 開漳聖王

02/19 觀世音菩薩

02/22 廣澤尊王

02/29 嘉義番王爺公

▼三月▼

03/03 玄天上帝

03/15 保生大帝

03/15 天官武財神

03/23 媽祖娘娘

▼四月▼

04/04 文殊菩薩

04/08 釋迦佛祖（佛誕節）

04/15 廖添丁（陽曆）

04/26 神農大帝（農人的守護神）

04/26 南鯤鯓李府千歲

04/27 范府千歲

▼五月▼

05/18 張府天師

▼六月▼

06/06 虎爺

06/18 池府千歲

06/24 關聖帝君

▼七月▼

07/15 中元地官清虛大帝

07/18 瑤池金母

07/19 太歲星君（2016是管仲！）

07/20 天水夫人

07/23 法主真君

07/24 延平郡王

07/30 地藏王菩薩

▼八月▼

08/02 嘉義城隍爺

08/15 朱府千歲

08/27 至聖先師

08/22 廣澤尊王（得道）

▼九月▼

09/01 保儀大夫

09/09 太子爺哪吒

09/15 吳府千歲

09/24 沈光文

▼十月▼

10/12 齊天大聖

10/15 下元水官洞陰大帝

10/18 地母娘娘

10/23 靈安尊王

▼十一月▼

11/17 彌陀聖誕

11/27 董公真仙

11/29 新竹都城隍

11/29 大甲都城隍


本文為文化銀行授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。原文為「當我們正在慶祝耶穌聖誕時，是否記得台灣的神明生日呢？」，未經同意，請勿轉載。


聖誕節信仰媽祖耶穌文化銀行閱讀專題

文化銀行

歡迎來到文化銀行，這裡存有不想被遺忘的記憶。我們走遍臺灣，找尋那些快要消逝的傳統工藝，把他們一個一個記錄下來。不甘於只留下文化標本，我們希望文化並不只是靜靜被欣賞的對象，更能以生動面貌重新活在世人的生活中。
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