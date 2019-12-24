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【青鳥書店】新書分享會：50年後，科幻寓言《2069》的未來

2019-12-24 17:35青鳥Bleu&Book

書名：《2069》作者：高翊峰出版社：新經典文化出版時間：2019年...
書名：《2069》
作者：高翊峰
出版社：新經典文化
出版時間：2019年11月27日
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文／高翊峰

2029年，悠托比亞裂島發生地震，第二核電廠爐心熔毀，裂島北部住民遭到嚴重輻射感染，巨大災害迫使悠托比亞尋求國際協助，黑克國、夫爾斯國、賽博國、普拉斯提國四國簽署協議，共同管理曼迪德區，協助悠托比亞恢復秩序，共同管理時間從2029年起，至50年後2079年結束。

曼迪德區是個老齡人的烏托邦，嚴密管理下的特區，沒有新生，亦不易死去。直到幾個老人陸續意外用要死去、直到巡邏隊長達利發現自己的記憶系統出現問題、直到賽姬0605進入卡蘿意識被發現……達利依靠自己成了第一個自我覺醒的 Homo AI。這群在自動化封閉系統中想要逃離的人開始努力...

歐美有William Gibson的《神經喚術士》、Philip K. Dick的《仿生人會夢見電子羊嗎？》；日本有押井守的《攻殼機動隊》。高翊峰以其銳利的筆鋒再鍛造的寓言，重新建立存活的意義。

在2011年《幻艙》之後，有了幼子的高翊峰開始離開鄉土寫實小說，轉以寓言書寫反抗的一代。著眼於對未來的關注。《泡沫戰爭》更是著眼於「變成真正的大人」以前的孩子，書寫他們的命運。《2069》表面上是承襲了「賽博龐（Cyberpunk）」式寓言作品的風格，實則有他與同世代人對現實的關注與自我的探問。

《2069》，這是將所有前人的元素重新演繹，像是眾多細小的水管匯集而成的溪流，將靈魂、破碎而解離的身體及生命定義揉合成缺一不可的共同體。

高翊峰。（圖／青鳥書店　提供，攝影／賴小路）
高翊峰。（圖／青鳥書店　提供，攝影／賴小路）
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作者簡介

高翊峰

1973年生，苗栗人。文化大學法律系畢業。曾從事舞蹈、調酒師、廣告文案、電視編劇等工作。1998年以短篇小說<走道>獲獎出道，除了寫小說，高翊峰主導編輯過《FHM》、《Cosmopolitan》等國際中文版雜誌，2008~2010年間，移居北京擔任《MAXIM》雜誌編輯總監；目前返回台灣，擔任《GQ》雜誌副總編輯。

曾獲林榮三文學獎、聯合報文學獎、時報文學獎、中央日報文學獎等。


【本文由青鳥書店授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。未經同意，請勿轉載。】


（圖／青鳥書店　提供）
（圖／青鳥書店　提供）
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2019倒數計時，12月初作家高翊峰推出睽違五年的新作《2069》，有人說小說往往無法說盡正在發生的，如果直接從50年後的未來思索呢？今天的決定會改變未來的什麼？

這一年對香港詩人廖偉棠而言應該是難忘的一年，他透過詩跟攝影記錄了許多難忘的時刻，目前居住在台灣的他用創作關心著時代，他希望50年後大家能記得什麼？

除了兩位文字創作者的對話，活動也邀請了今年在公視推出台灣生活紀錄節目《我在市場待了一整天》的李明璁主持，他將透過提問帶領現場讀者一起回顧有創造有挫折有恐懼有改變的2019年。

活動主題｜告別2019：50年後人們會怎麼記住這一年

活動時間｜2019/12/27（五）19:30-21:00

活動地點｜華山青鳥書店

與談嘉賓｜高翊峰、廖偉棠

活動主持｜李明璁

活動引言｜張鐵志

報名請進｜活動免費，座位有限需事先報名，(+點我瞭解更多)


書寫文化大學青鳥書店閱讀專題

青鳥Bleu&Book

書與青鳥，在複雜紛亂的塵世中，從書本的青鳥進入靈魂獨處的世界，思考書跟現實的連結、人和作者的知識脈絡並深入自我，譜成一幅澄澈靈魂的意象。書店原始建築的三角形窗，傳遞一個人無法獨自生存的，需與大自然孕育共生，青鳥能穿越其中並互補於不同層次裡，始終堅守信仰。讓閱讀重新定義自己的靈魂，讓書店因獨立而自由。
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