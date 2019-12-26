【和平青鳥】限定特展：看見部落繁星 搶救數位落差大作戰

青鳥的呢喃

在《看見機會：我在偏鄉15年》一書中，須文蔚細膩地寫出宜花偏鄉孩子從擁有二手相機開始學習攝影、上課到展覽，一步步實現夢想的故事。「我多希望孩子小小的希望可以更高更遠，甚至可以和不可違逆的命運拔河！」這樣的心念正是支持作者須文蔚持續努力用數位掙脫城鄉差距的力量。

本場次邀請長期推動公益影像的小野老師與談，小野老師曾來花蓮DOC指導兒童影像教育活動。在臺灣城鄉差距下，數位影像紀錄的教育是否有可能激發偏鄉的潛能？未來又有那些創新的實踐可能？在這座島嶼上，這樣美麗的故事正在持續發生，你準備好出發了嗎？

書名：《看見機會：我在偏鄉15年》作者：須文蔚出版社：時報文化出版時間：2019年12月17日 分享 facebook

文／須文蔚

結合奉獻與意義的生命巡禮

長期在偏鄉服務，經費不足是一大隱憂，但缺乏人力資源才是致命傷。

我必須經常面對駐點人員、輔導員和志工離職，數位落差的教育與輔導工作幾乎長期都在「新生訓練」，更不說新科技不斷湧現，要怎麼把新觀念、新技術帶到山間與海濱？在人力不足的狀況下，挫折感總是很深。

二○一一年我靈機一動，想起在臺灣這個美麗島嶼上，充滿懷抱服務意願的志工，如果推動旅行志工活動，把社區的需求提出來，讓有心的旅人在旅行的同時能與偏鄉民眾接觸，會不會增進更多城鄉交流的機會？

把這個創意提出後，同事們就開始討論與發想，幾個月後就收到張淑慧擬好的「志工、島嶼、旅行：三二一計畫」，強調「三個奉獻 × 二個意義 一場生命的巡禮」，希望媒合更多有愛心的旅人走進偏鄉，創造共好。

志工旅行是一場巡禮，每個旅人總要如小王子一樣，先選擇一個降落的行星。誠如自然作家劉克襄筆下有《十五顆小行星》，描述著在鄉間與十五個精采生命交會的故事。如果能去旅行, ，人們會想去哪一顆行星呢？是有很多百貨公司、名牌店、美食街的地方？還是像聖修伯里筆下的《小王子》，流浪一顆又一顆的行星，在荒涼的沙漠中找到生命的意義？「旅行志工」計畫希望旅人學習、思考、改變、成長，從一般常見的旅程中回頭，選一條比較人跡罕至的道路。

志工旅行有兩個意義，用心去愛，以及享受無所事事的甜美。還記得在《享受吧， 一個人的旅行》中，峇里島的巫醫柯圖泰給了女主角「聖獸神符」嗎？ 巫醫要她腳踏實地，如擁有四腳，在世間立足，同時不要用頭腦看這個世界，而是用「心」看，這樣才能了解造物主，於是她展開了不一樣的旅行，改變了自己的人生。另一方面，旅行更要能「享受無所事事的甜美」。我們都太忙碌了，一般旅遊景點都太喧囂了，如果到偏鄉，或許會找到真正的悠閒；正如義大利人稱「悠閒」是「享受無所事事（Dolce Dolce farmiente farmiente）」，希望旅人們在鄉間發現無所事事的甜美！

我還期待旅行志工帶來三種奉獻，包括奉獻知識、好書和好事。

我們需要旅行志工來偏鄉貢獻知識，舉凡國文、英文、數學、文化典藏、產品包裝、影像紀錄等，或者，不那麼嚴肅，只要對社區小朋友有益的生活常識，應用的知識都可以，說說自己奮鬥的故事也行，不需要教具或教材，只要保留旅行中的一段時光，成為志工，地點在大樹下、在教室，一切愈自然愈好。

我們需要旅行志工提供好書，鄉村社區與學校需要更多好書，孩子需要更廣闊的視野，歡迎一起來贈書、說書、推薦好書。很簡單，只要旅行志工帶著書一起旅行，數量不拘，與我們聯繫，我們將與你一起奉獻偏鄉好書。多背一公斤的行囊，不只有好書，更歡迎好物，例如家裡用不著的電腦、筆電、數位相機、平板等等，都是寶物。

我們也期待旅行志工來做好事。其實善意很簡單，獨居老人無法自行維護家中水電功能，你來換換燈泡、修修電器、鎖鎖螺絲固定搖晃的椅子，老人家說還能用很久呢！或是幫助小農耕種與收成、幫老人家送餐，總之奉獻偏鄉一件好事，當你看到一個笑容，絕對會是終身難忘的旅程。

真的，就像法國詩人波特萊爾說的：「我想，到一個我尚未去過的地方，我就會快樂起來。」期待有更多社團、企業與達人成為旅行志工，享受到結合奉獻與意義的生命巡禮。我在臉書上發送這個訊息，等著好朋友改變旅行的想法，起身來到太平洋左岸。

【本文由青鳥書店授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。摘自時報文化出版《看見機會：我在偏鄉15年》，未經同意，請勿轉載。】

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📖部落繁星：搶救數位落差大作戰 特展

■ 特展展期：2019/12/21（六）～2020/1/4（六）

■ 特展地點：和平青鳥書店（地址：臺北市臥龍街289號）

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📖新書座談

■ 活動主題｜偏鄉數位影像紀錄的原創力──《看見機會：我在偏鄉15年》新書對談

■ 活動時間｜2019／12／28（六）14:00-15:30

■ 活動地點｜和平青鳥書店（地址：臺北市臥龍街289號）

■ 活動主講｜須文蔚（東華大學華文文學系特聘教授暨數位文化中心主任）、小野（作家）

■ 報名請進｜活動免費，座位有限需事先報名，(+點我瞭解更多)