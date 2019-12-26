親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
訊息藝開罐
2020台北國際書展
聯副創作
聯副空中補給
繽紛心情
家庭副刊
讀創故事
閱讀專題
閱讀風向球
中小學生讀物選介

提升準確投遞率！郵遞區號改「3+3」 明年3月全面上路

國旅卡鬆綁、托育延續補助… 明年元旦起新制懶人包

【和平青鳥】限定特展：看見部落繁星 搶救數位落差大作戰

2019-12-26 11:02青鳥Bleu&Book

青鳥的呢喃

在《看見機會：我在偏鄉15年》一書中，須文蔚細膩地寫出宜花偏鄉孩子從擁有二手相機開始學習攝影、上課到展覽，一步步實現夢想的故事。「我多希望孩子小小的希望可以更高更遠，甚至可以和不可違逆的命運拔河！」這樣的心念正是支持作者須文蔚持續努力用數位掙脫城鄉差距的力量。

本場次邀請長期推動公益影像的小野老師與談，小野老師曾來花蓮DOC指導兒童影像教育活動。在臺灣城鄉差距下，數位影像紀錄的教育是否有可能激發偏鄉的潛能？未來又有那些創新的實踐可能？在這座島嶼上，這樣美麗的故事正在持續發生，你準備好出發了嗎？

書名：《看見機會：我在偏鄉15年》作者：須文蔚出版社：時報文化出版時...
書名：《看見機會：我在偏鄉15年》
作者：須文蔚
出版社：時報文化
出版時間：2019年12月17日
分享

文／須文蔚

結合奉獻與意義的生命巡禮　

長期在偏鄉服務，經費不足是一大隱憂，但缺乏人力資源才是致命傷。

我必須經常面對駐點人員、輔導員和志工離職，數位落差的教育與輔導工作幾乎長期都在「新生訓練」，更不說新科技不斷湧現，要怎麼把新觀念、新技術帶到山間與海濱？在人力不足的狀況下，挫折感總是很深。

二○一一年我靈機一動，想起在臺灣這個美麗島嶼上，充滿懷抱服務意願的志工，如果推動旅行志工活動，把社區的需求提出來，讓有心的旅人在旅行的同時能與偏鄉民眾接觸，會不會增進更多城鄉交流的機會？

把這個創意提出後，同事們就開始討論與發想，幾個月後就收到張淑慧擬好的「志工、島嶼、旅行：三二一計畫」，強調「三個奉獻 × 二個意義 一場生命的巡禮」，希望媒合更多有愛心的旅人走進偏鄉，創造共好。

志工旅行是一場巡禮，每個旅人總要如小王子一樣，先選擇一個降落的行星。誠如自然作家劉克襄筆下有《十五顆小行星》，描述著在鄉間與十五個精采生命交會的故事。如果能去旅行, ，人們會想去哪一顆行星呢？是有很多百貨公司、名牌店、美食街的地方？還是像聖修伯里筆下的《小王子》，流浪一顆又一顆的行星，在荒涼的沙漠中找到生命的意義？「旅行志工」計畫希望旅人學習、思考、改變、成長，從一般常見的旅程中回頭，選一條比較人跡罕至的道路。

志工旅行有兩個意義，用心去愛，以及享受無所事事的甜美。還記得在《享受吧， 一個人的旅行》中，峇里島的巫醫柯圖泰給了女主角「聖獸神符」嗎？ 巫醫要她腳踏實地，如擁有四腳，在世間立足，同時不要用頭腦看這個世界，而是用「心」看，這樣才能了解造物主，於是她展開了不一樣的旅行，改變了自己的人生。另一方面，旅行更要能「享受無所事事的甜美」。我們都太忙碌了，一般旅遊景點都太喧囂了，如果到偏鄉，或許會找到真正的悠閒；正如義大利人稱「悠閒」是「享受無所事事（Dolce Dolce farmiente farmiente）」，希望旅人們在鄉間發現無所事事的甜美！

我還期待旅行志工帶來三種奉獻，包括奉獻知識、好書和好事。

我們需要旅行志工來偏鄉貢獻知識，舉凡國文、英文、數學、文化典藏、產品包裝、影像紀錄等，或者，不那麼嚴肅，只要對社區小朋友有益的生活常識，應用的知識都可以，說說自己奮鬥的故事也行，不需要教具或教材，只要保留旅行中的一段時光，成為志工，地點在大樹下、在教室，一切愈自然愈好。

我們需要旅行志工提供好書，鄉村社區與學校需要更多好書，孩子需要更廣闊的視野，歡迎一起來贈書、說書、推薦好書。很簡單，只要旅行志工帶著書一起旅行，數量不拘，與我們聯繫，我們將與你一起奉獻偏鄉好書。多背一公斤的行囊，不只有好書，更歡迎好物，例如家裡用不著的電腦、筆電、數位相機、平板等等，都是寶物。

我們也期待旅行志工來做好事。其實善意很簡單，獨居老人無法自行維護家中水電功能，你來換換燈泡、修修電器、鎖鎖螺絲固定搖晃的椅子，老人家說還能用很久呢！或是幫助小農耕種與收成、幫老人家送餐，總之奉獻偏鄉一件好事，當你看到一個笑容，絕對會是終身難忘的旅程。

真的，就像法國詩人波特萊爾說的：「我想，到一個我尚未去過的地方，我就會快樂起來。」期待有更多社團、企業與達人成為旅行志工，享受到結合奉獻與意義的生命巡禮。我在臉書上發送這個訊息，等著好朋友改變旅行的想法，起身來到太平洋左岸。

【本文由青鳥書店授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。摘自時報文化出版《看見機會：我在偏鄉15年》，未經同意，請勿轉載。】


和平青鳥 活動推薦

分享

📖部落繁星：搶救數位落差大作戰 特展

特展展期：2019/12/21（六）～2020/1/4（六）

特展地點：和平青鳥書店（地址：臺北市臥龍街289號）


【加映場】

📖新書座談

活動主題｜偏鄉數位影像紀錄的原創力──《看見機會：我在偏鄉15年》新書對談

活動時間｜2019／12／28（六）14:00-15:30

活動地點｜和平青鳥書店（地址：臺北市臥龍街289號）

活動主講｜須文蔚（東華大學華文文學系特聘教授暨數位文化中心主任）、小野（作家）

報名請進｜活動免費，座位有限需事先報名，(+點我瞭解更多)


偏鄉北市和平青鳥書店閱讀專題

青鳥Bleu&Book

書與青鳥，在複雜紛亂的塵世中，從書本的青鳥進入靈魂獨處的世界，思考書跟現實的連結、人和作者的知識脈絡並深入自我，譜成一幅澄澈靈魂的意象。書店原始建築的三角形窗，傳遞一個人無法獨自生存的，需與大自然孕育共生，青鳥能穿越其中並互補於不同層次裡，始終堅守信仰。讓閱讀重新定義自己的靈魂，讓書店因獨立而自由。
【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

你記得本土聖誕節嗎？聖誕大集合，臺灣神明誕辰知多少

2019-12-25 16:50

【青鳥書店】新書分享會：50年後，科幻寓言《2069》的未來

2019-12-24 17:35

【和平青鳥】新書對談：須文蔚╳小野《看見機會：我在偏鄉15年》

2019-12-26 11:21

【南國青鳥】《沒有名字的人》出版分享會

2019-12-25 09:11

惡意發言該法辦？中研院法學所廖福特：必要時應立法保障人權！

2019-12-21 20:11

【音樂劇團生存之道】五口創意工作室：動腦讓音樂劇成為大眾消費的選項

2019-12-20 10:00

「鷓鴣菜」竟非洪金寶？「專治疳積」何意？那些營養小偷剋星：蛔蟲藥

2019-12-18 11:27

【青鳥居所】「昨日的世界，明日的我們」系列二：重回狂騷的黃金年代

2019-12-16 12:14

命苦養女被虐打、落煙花！養女救星：養女保護運動委員會

2019-12-16 09:11

來去胡適家！胡適紀念館：帶你跨時空與文青始祖對談

2019-12-14 23:11

人可以吃虧，但不能腎虧！海狗丸：深夜裡的懦夫救星

2019-12-11 10:50

以匕首作畫的人──解嚴前政治漫畫三大家：魚夫、L.C.C.、CoCo

2019-12-10 10:30

Openbook好書獎頒獎典禮：港作家鄧小樺特來領獎、石虎暖萌登場

2019-12-09 11:40

就等這「蟻」味！人蟻大戰靠這招破解紅火蟻超級基因！

2019-12-07 21:50

倫敦求生記！華人臉孔的演員的限制與生存之道

2019-12-06 12:27

弱者就該擁有道德制高點？從尼采看加獨紀錄片《被踹下樓梯的那天》

2019-12-03 18:10

2019Openbook好書獎出爐！遴選好書40本多圍繞社會議題

2019-11-30 22:41

狂熬夜再補眠就好？小心紊亂作息讓「癌症」賴上你

2019-11-30 09:30

【消失的界線】在工作中找到無畏無懼的自己：方淑惠

2019-11-28 08:00

別再說養兒防老！臺灣家庭大調查數據告訴你：單身女兒才是首選！

2019-11-23 10:50

想來臺念音樂系 卻一頭栽進劇場的馬來西亞囝仔張宋耀

2019-11-22 09:35

煽動人民、扭曲事實、編造謊言──納粹時代的政治漫畫與假新聞

2019-11-21 18:11

【消失的界線】成就我的，是團隊的共享及默契：何奇偉

2019-11-21 10:30

【消失的界線】發揮自身亮點，而非聚焦缺陷：郭怡心

2019-11-19 08:00

詔書竟藏抱怨文？清朝皇帝的命令與高級煩惱

2019-11-17 13:40

見證愛情的現代月老：公證結婚

2019-11-14 11:25

【書‧人生】劉昭儀／媽媽圖書館

2019-11-12 12:33

駐英劇場人私藏 ：倫敦看戲清單

2019-11-08 09:30

百年來的「政治漫畫」 以嘻笑嘲諷為臺灣歷史留下見證

2019-11-07 14:37

請進「旅徒」 感受咖啡裡的謙謙初心

2019-11-07 09:20

《小丑》：失語的「瘋癲者」

2019-11-04 10:42

一天 24 小時不夠用？再等等，地球自轉因這個原因越來越慢……

2019-10-31 17:25

有錢是他家的事？是否你我也能發大財？簡評《資本的世界史》

2019-10-28 10:00

摩登女性，產婆軌跡──黃陳梅麗的助產工作簿

2019-10-25 09:11

【南國青鳥】陳信宏／南國の薰風

2019-10-24 15:40

自書中啟程，即使短暫，也試著成為不同的人：詹宏志

2019-10-24 11:55

用童心 談初心系列：時光隧道裡的田野調查

2019-10-24 09:11

一份啟蒙臺灣人的報紙《臺灣民報》

2019-10-19 10:05

昨日的世界，明日的我們｜百年思想序曲（2）

2019-10-19 09:01
看更多

熱門文章

凌明玉／遠方的果實

2019-12-26 00:04

你記得本土聖誕節嗎？聖誕大集合，臺灣神明誕辰知多少

2019-12-25 16:50

【極短篇】鍾玲／歷經滄桑的六祖真身

2019-12-26 00:01

【生活進行式】白御柔／你還記得，十九歲是怎麼過的嗎？

2019-12-26 06:00

【家的形狀‧一個人也是家】盧素梅／一人樣生活學

2019-12-26 06:00

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／媽媽的書桌

2019-12-26 06:25

【心情點滴】配羊／在平行時空相遇

2019-12-26 06:00

【青春名人堂】林力敏／撿指甲

2019-12-26 06:00

【話題徵文：獨享也不錯】宋雅玲／我願意為你朗讀

2019-12-26 06:00

【聯副文訊】王文興回顧少作

2019-12-26 00:03

【聯副文訊】須文蔚「看見機會：我在偏鄉15年」系列活動

2019-12-26 00:14

【慢慢讀，詩】綠蒂／現代詩補習班

2019-12-26 00:02

【和平青鳥】限定特展：看見部落繁星 搶救數位落差大作戰

2019-12-26 11:02

【和平青鳥】新書對談：須文蔚╳小野《看見機會：我在偏鄉15年》

2019-12-26 11:21
看更多

贊助廣告

留言

Top