【和平青鳥】新書對談：須文蔚╳小野《看見機會：我在偏鄉15年》

書名：《看見機會：我在偏鄉15年》作者：須文蔚出版社：時報文化出版時間：2019年12月17日 分享 facebook

文／須文蔚

按下快門，成為下一個攝影大師

二○一七年在花蓮市洄瀾人文館裡，來自重光社區的太魯閣族女孩尤福鈺，正熱心為參觀「小攝影師的三個大夢」攝影展的觀眾導覽。

她在國中三年級時，因為參加花蓮數位機會中心的攝影課，迷上了拍照，開始懂得把心情反映在作品中。她指著這次展出的〈憂鬱的心情〉，說：「綿延的青苔，正是我鬱悶的心情寫照。」

像尤福鈺一樣的偏鄉青少年和兒童，因為「小攝影師的三個大夢：相機・課程・展覽」計畫，從二○一五年開始兩年間，已經有超過三百位小小攝影家擁有一臺二手相機，參與攝影大師開設的課程，甚至每年有接近四十位幸運兒，攝影作品能夠參加巡迴展覽，感染更多偏鄉的孩子，相信夢想其實不是遠在天邊。

要讓偏鄉小攝影師擁有相機，不是一個簡單的工作，記得把這個構想與鍾雲如女士分享時，她竟然說：「沒問題，我們一起來努力。」於是她聯繫了臺北市天主仁愛堂的阮進懷神父，以教會做為基地，接受各地熱心民眾的捐贈。同時，國祥貿易股份有限公司也加入了蒐集二手機的陣容，透過社群網站的宣傳、熱心朋友的捐輸，第一年就有超過兩百五十臺的相機進入課程中。喜歡攝影的日瑒負責整理這批相機，很快他發現募捐來的相機不是缺了記憶卡，就是電池已經壞了，大概接近五成是不堪用的。

他很苦惱地問我：「老師，這該怎麼辦？是交給社區維修？還是我們要修好？」

「這是我們募捐來的，不能增加社區的負擔，我們想辦法修到好，再交到小朋友手裡！」

就這樣，日瑒成了相機達人，通曉各種款式相機的配件規格，一頭埋進採購電池、記憶卡和充電器的瑣碎工作中，只為了在攝影課前，修理好一批又一批的相機。

一直記得第一堂課時，東華大學的講堂湧進一百多位小朋友，有人拿著相機，興奮地問我:「這真的要給我嗎？」

我說:「真的啊！可是你要把攝影課上完，還要回家拍照。」

小朋友問：「還有呢？」

「還要參加攝影比賽啊！」「好啊！」真是初生之犢不畏虎，一大群偏鄉小孩，一頭闖進了數位攝影世界。

有大師加持的攝影課，是第二個夢想。

詩人與攝影家吳德亮，爽快答應每年回到家鄉花蓮，貢獻一場攝影工作坊。而上慶文化總監林亭君外號是「大俠」，十分豪氣地招呼了在國內外奔波的專業攝影大師群：李政勳、吳易致、高倩怡、彭光照、黃彥翔與李振群等，在疲憊的 工作之餘，來到偏鄉，先後在壽豐、壯圍、富里、大陳新村、豐濱等地，為小朋友和老人家上攝影課，還帶領著學員們外拍。

攝影家李政勳說，他很熱愛與小朋友互動，從事商業攝影久了，技巧與成規會讓人窒息，他覺得，小攝影家時時刻刻都有好奇心，有觀察世界的另一個角度，直覺、創新與不受拘束，讓人充滿驚喜。

上完大師課程的孩子，帶著自己的相機回到學校，走進家裡，展開他們的「攝影大業」。他們把作品陸續傳給老師們，數位機會中心的夥伴和攝影家們，透過社群網站擇優陸續上網，並在年底為孩子們實現第三個大夢：舉辦攝影展。

記得第一次攝影展時，我看見一個孩子拍出家中的情景，疲倦的父親躺在沙發上，剛吃完的晚餐沒有收，弟妹沒有書桌，將就著茶几寫功課，這窘迫的風景透過孩子紀實拍下，充滿了無奈的情緒，絕對是城市孩子無法理解的景象。

在日常生活中發現美感外，小攝影家也因為培訓課程接近了社區文化，宜蘭壯圍鄉傳統的牽罟、花蓮新社香蕉絲工坊編織技法、富里美麗的稻田、大陳新村特殊的風貌等等，都一一隨著光影流進小攝影家的眼中，流進鏡頭，流淌在光亮的相紙上。

熱心的鍾雲如女士不僅幫忙募集相機，還努力找藝廊與文創業者協助，幫孩子們沖洗相片，把作品裱框，在都會區辦理攝影展，而一切的努力都是希望讓小攝影家的三個夢想還能繼續下去，讓舊相機找到新主人，讓更多偏鄉小孩有機會按下快門，成為下一個攝影大師。

一臺二手相機，一系列攝影課程，加上一個攝影展，讓尤福鈺更愛攝影，也讓她更敢於夢想，也希望更多孩子加入有趣的數位攝影課程，記錄獨一無二的真摯記憶。

【本文由青鳥書店授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。摘自時報文化出版《看見機會：我在偏鄉15年》，未經同意，請勿轉載。】

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📖新書座談

■ 活動主題｜偏鄉數位影像紀錄的原創力──《看見機會：我在偏鄉15年》新書對談

■ 活動時間｜2019／12／28（六）14:00-15:30

■ 活動地點｜和平青鳥書店（地址：臺北市臥龍街289號）

■ 活動主講｜須文蔚（東華大學華文文學系特聘教授暨數位文化中心主任）、小野（作家）

■ 報名請進｜活動免費，請先報名，(+點我瞭解更多)

【加映場】

📖部落繁星：搶救數位落差大作戰 特展

■ 特展展期：2019/12/21（六）～2020/1/4（六）

■ 特展地點：和平青鳥書店（地址：臺北市臥龍街289號）