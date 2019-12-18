「鷓鴣菜」竟非洪金寶？「專治疳積」何意？那些營養小偷剋星：蛔蟲藥

《聯合報》，1958年3月23日，第2版（圖／聯合報系新聞資料庫照片） 分享 facebook

文／蔡蕙頻（國立臺北教育大學臺灣文化研究所兼任助理教授）、圖／聯合報系資料照

這天早上和其他日子不一樣。今天你特別早起，如常地走進廁所，脫褲蹲下。但今早你特別謹慎，你拿出一張方形牛皮紙，牛皮紙的中央挖有一個洞，洞上貼著透明的玻璃紙。你得先忍住清晨的尿意，慢慢地撕開玻璃紙的背膠，然後蹲下，把玻璃紙對準肛門口，小心翼翼地貼上，輕輕按壓。

每學期都要做的蟯蟲檢查，大功告成。

念小學的時候，我們都接受過各種不同的身體檢查，每個小學生必經歷的檢查有頭蝨、砂眼和蟯蟲。檢查頭蝨的時候，全班排成一排，輪流到老師面前，讓老師撥開頭髮一一審視髮根是否有蟲卵寄生，畫面就像宮廟中等待收驚或某種宗教祝禱儀式一般，被老師「摸過頭」就能身心康泰；砂眼檢查就比較專業了，大家得到保健室排隊讓護士阿姨檢查，輪到你的時候，護士阿姨會說「看上面喔！」然後輕輕扯開你的眼瞼，被確診有砂眼的小朋友，會得到一管眼藥膏，早自習時得拿著自己的藥膏到教室前面去讓老師點藥，藥膏黃黃糊糊的很黏眼，很不舒服。

唯有蟯蟲檢查沒辦法請人代勞。據說早期老師會輪流為每個學生的屁股取樣，但是隨著檢體採集工具的簡化，還是小學生的你，得自己為自己檢查。你會拿到一張蟯蟲檢查紙，聽著老師會解釋怎麼使用它，明天你就得完成這任務，帶著這張曾和你私密部位親密接觸的玻璃紙到學校來交給老師。

臺灣的小學生最常得的寄生蟲病有蛔蟲、蟯蟲、鉤蟲等，其中，蟯蟲是小孩子最常得的寄生蟲病，根據1963年《聯合報》的報導，當年度臺灣有半數以上的學齡兒童腸子裡都有寄生蟲，而蛔蟲和與鉤蟲正是最常見的腸寄生蟲。患病的比例有多高？報導指出，根據數年前的一項抽樣調查結果，染患蛔蟲的比例，佔全臺灣人口的70%～80%，（〈腸寄生虫為害 本省患者頗眾 全省學童半數罹此疾 衛生司長談防治之道〉【1963-02-03/聯合報/03版】）可見當時兒童罹患蟯蟲病的情形相當嚴重。

蛔蟲臺語稱「蝒蟲」，老一輩常講「bīn-thâng」就是這兩個字。至於蟯蟲，臺語則叫「糞口蟲」，pùn-kháu-thâng，望文生義，這個名字超傳神。蟯蟲、蛔蟲雖然不是致死率高的寄生蟲病，但是寄生在腸子裡蟲蟲們會吸收宿主的營養，造成宿主看起來面黃肌瘦，營養不良，這種體弱多病的樣子被稱為「疳積」，戰後臺灣有一段時間普遍貧困，再加上傳染病橫行，所以我們在報紙上可以看到許多「專治疳積」的營養品或藥品廣告。蛔蟲病、蟯蟲病嚴重時，患者有時甚至會有腹痛、噁心、食慾降低的症狀，打蟲藥廣告就曾以「營養小偷」、「營養小盜」來突顯寄生蟲的可怕。

《聯合報》，1957年8月13日，第4版（圖／聯合報系新聞資料庫照片） 分享 facebook

蛔蟲、蟯蟲等寄生蟲主要透過不潔的食物或飲水傳染，人們要是不慎吃了沾染蟲卵的蔬菜，就會得到蛔蟲病或蟯蟲病，蛔蟲再隨著糞便排出體外（很多長輩小時候都有上大號時和蛔蟲「相見歡」的經驗），早期化肥尚未普及，農人多用人畜的糞尿作為肥料，因此蛔蟲、蟯蟲不絕。據說，聽說美軍駐臺期間，不敢吃臺灣人種植的蔬菜，就是因為臺灣人習慣以糞尿澆菜施肥，讓他們聞之色變，農復會緊急輔導農民改用化學肥料種菜，來改善問題。（〈美人不吃 臺產蔬菜〉【1959-06-28/聯合報/03版】）

蛔蟲病嚴重的時候，甚至會從口中嘔出，臺南六甲就曾經發生這樣一個「蛔蟲殺人事件」。1964年，一個未滿兩個月的新生女嬰，被家人發現死亡。臺南地檢處到驗後發現，這嬰兒腹內有一條四公分的蛔蟲，爬到她的鼻腔內，使她不能呼吸，造成窒息死亡。（〈離奇命案！ 蛔虫堵住鼻子 悶死初生嬰兒〉【1965-07-19/聯合報/03版】）前一年也有一個女童因窒息被送往臺大醫院，緊急動手術後，才在她的氣管內夾出一隻長約八吋的蛔蟲，女童因此恢復呼吸。（〈氣管取出蛔虫 開刀救活女童 臺大醫院奇特病例 醫生護士咸感驚異〉【1964-11-10/聯合報/03版/第三版】）

《聯合報》，1951年12月10日，第7版（圖／聯合報系新聞資料庫照片） 分享 facebook

這種滿肚子蟲的「蟲蟲危機」，讓坊間出現了不少打蟲藥。說到驅蟲藥，其實早在日治時期，臺灣就已經販售一種叫做「マクニン」的藥品，它的製藥原料一種叫做「海人草」的海藻，「海人草」含有「海人酸」，據稱患者喝下海人草提煉的濃汁，就可以驅除肚子裡的蛔蟲。「海人草」臺灣自己也有生產，還曾外銷日韓。（〈省產海人草 洽妥銷日韓〉【1959-09-17/聯合報/05版】）可見直到戰後，臺灣仍然使用此藥打蟲。

另一種有名的驅蟲藥是日本新藥株會社生產的「サントニン」，就是「山道年」、「散道寧」。「サントニン」的廣告上寫著它是「世界的‧蛔蟲驅除藥」，並直接把藥瓶畫出來。這款藥品，直到今天日本都還在使用。

另外三款日本進口的驅蟲藥則是田邊製藥株式會社生產的「必驅聖」（ベキシン）、田友製藥株式會社的「得樂」（デル），以及武田製藥株式會社的「敵奇散」（ジゲサン）。「必驅聖」標榜的是除了錠劑之外，也有出糖漿款，也不須搭配浣腸等瀉劑來排出蟲體，小孩保證喜歡喝，飯後來一口，「能奏其效，美味芬芳」。

（左）《聯合報》，1956年10月17日，第4版（中）《聯合報》，1957年2月10日，第4版（右﹚《聯合報》，1956年1月22日，第2版（圖／聯合報系新聞資料庫照片） 分享 facebook

「得樂」則是膠囊型的，成分也是山道年。至於武田製藥的「敵奇散」是錠劑，成分同樣是山道年和海人酸，成人一次服用三錠，廣告標榜此藥品無副作用，不須絕食或搭配瀉藥，廣告上都是小孩正在仰首服用，睡前吃下去，明天就見效。

從這些驅蟲藥廣告，我們發現兩個重點，其一，這些廣告都標榜不必搭配瀉劑就可達到效果，看來過去的驅蟲藥可能只能殺死蟲體，至於蟲體的排出，就需要靠瀉藥來幫忙；其二，日本的藥品廣告多半不需要借助誇張的廣告詞，只要直接刊載藥品本身的圖像，就能獲得民眾的信賴，或許這也反映了日治時期以來，臺灣民眾對於日本成藥的態度。

另外，也有香港產的驅蟲藥，它是「鷓鴣菜」。提到「鷓鴣菜」，我想不少和我相同年紀的人會先想到港片裡的洪金寶。「鷓鴣菜」其實是香港的藥品名稱，《聯合報》上曾有一篇報導介紹「鷓鴣菜」，它由香港宏興公司生產，生產治療小孩營養不良、寄生蟲病的藥劑，它的廣告詞是「不論有病無病，四時可服，凡小孩吃鷓鴣菜者，身體肥壯健康、百病不侵，永保天真活潑而笑口常開。」說穿了，「鷓鴣菜」其實就是海人草，和其他的驅蟲藥成分類似甚至相同，廣告上畫著一個虛弱的小孩，說「小孩消化力薄弱，好雜食又不清潔，故極易染有腸蟲，所有食物被蟲類吸收，小孩得不到營養，則身體羸弱，發育緩慢，不可不注意。鷓鴣菜擅驅腸蟲，有蟲者服之，蟲隨便出，無蟲者每月服數次，則可早期清除，免養成患也。」真是「有病治病，沒病保健」的強效藥！

（上）《聯合報》，1955年11月21日，第1版（中）《聯合報》，1955年4月10日，第4版（下）《聯合報》，1953年21月15日，第1版（圖／聯合報系新聞資料庫照片） 分享 facebook

至於臺灣自己的藥品呢？那就是安生堂製藥廠生產的「安生小兒寶」了，廣告上寫著：

這個小寶貝，因肚子裡有蛔蟲（蝒蟲），有蟯蟲（毛蟲），以致身體衰弱消瘦，顏色蒼白，常咬手指，青便夜哭，眩暈氣急發熱，有時肚痛頭痛，大腹便便，此謂「疳積病」，如患此症，請服用「安生小兒寶」，必能祛除蛔蟲、蟯蟲，消積轉為健康，強壯如左也。

廣告裡左右邊各有一個擺著同樣姿勢的小孩，右邊的小孩四肢乾瘦但大腹便便，一看就是病態樣；左邊的小孩白白胖胖，健健康康，Before和After一看便知，臺灣自產自銷的驅蟲藥廣告真的好懂多了。和日本藥品的廣告不同，臺灣和香港藥品的廣告往往主打文字敘述，詳細說明病癥，以及治療後的效果，再輔以簡單的圖片來強化消費者印象，至於藥品本身長什麼樣子，反而不是重點。

在那個沒有全民健保的年代，要是生病了，去給醫生看一下，荷包可是要大失血的，因此造就了臺灣人服用成藥「自療」的習慣。至少到2007年為止，除了蟯蟲的感染率保持在2%～5%之外，其他的寄生蟲病均以低於1%，顯見過去長時間困擾臺灣孩童屁股的寄生蟲問題，隨著政府透過學校體系大力推動寄生蟲篩檢而逐漸獲得控制（當然美援等國外的醫療協助也幫了不少忙），而坊間這些驅蟲藥，當然也是功不可沒的。

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