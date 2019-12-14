來去胡適家！胡適紀念館：帶你跨時空與文青始祖對談

中研院不只做研究，也是寓教於樂的園地 無論你是文青、知青、革命青年、潮青、語錄控或建築控，在這裡都能找到興味盎然的滿足。中研院不只是學術殿堂，也有對外開放參觀的胡適紀念館，邀請你與胡適先生來場穿越時空的交流。

採訪編輯｜鐘傑聲、美術編輯｜張語辰

提到「胡適」你會想到什麼呢？是不是讓人想起國中時坐在教室上歷史課的「白話文運動」；在國文課讀著〈母親的教誨〉；理化實驗室牆上「大膽假設，小心求證」的精神標語……彷彿回到青春的校園時光，也許你充滿藝術天份的手，還曾經在課本上為他的照片整型過呢！

胡適的年代雖然距離遙遠，但他的故居就在離我們很近的中研院內，裡頭留大下大量史料與胡適的生活原貌，不只研究人員，每個人都能在這裡重新認識，有別於課本中的「胡適」。

一進入館內，就看見胡適先生的慈祥的笑容。攝影│張語辰 分享 facebook

文青們，與文青始祖來場跨時空對談！

青年才俊的胡適先生。圖片來源│胡適紀念館 分享 facebook

胡適是清末民初留學美國的華人，在中西文化激盪下，讓他培養出許多開創性思維，造就他成為現代文青的始祖，先後創辦《努力週報》、《新月》、《獨立評論》、《自由中國》等刊物，並與徐志摩等人開設新月書店。除了學術著作以外，也留下許多詩與散文的文學創作。

這樣資深的硬派文青，你難道不好奇他的書房長怎樣？用什麼筆寫作？又有什麼寫作習慣？答案都在胡適紀念館等你發掘！

知青們，書房等你來挖寶！

那個沒有網路、電腦的時代，做學問是多花力氣的事啊！光是查個英文單字，就要翻遍厚厚的字典。

胡適 20 歲留學美國，就讀康乃爾大學與哥倫比亞大學等名校，取得博士學位後，回國擔任北京大學教授，繼之文學院院長、校長等職，再成為中研院院長。主要研究中國哲學與中國古典小說，並留下大量著作與藏書。大學者的書房就像寶山，你會發現他書房裡的什麼寶藏呢？

滿滿的藏書包圍著書桌，這是一代知青胡適先生的書房。攝影│張語辰 分享 facebook

革命青年們，這裡是秘密基地！

胡適一生都在革命，他革命的地方不在戰場，在全世界華人的腦；他的革命不拿槍，手中握的是筆和書。他提倡自由、民主與科學，推動白話文運動，成功改變整個華語世界書寫歷史，造福無數人。他不畏極權批判時政，挺身保護學運學生的安全。

胡適故居的餐桌，這個位置是他最喜歡寫作和思考的地方。攝影│張語辰 分享 facebook

潮青們，觀摩時尚文人經典穿搭

胡適曾任駐美大使，穿梭在各國使節間，始終保持著在潮流尖端的好品味。這裡您可以看到胡適品味不凡的西裝、袖扣、眼鏡等配件，還有他長袍馬掛配彫花皮鞋的中西時尚混搭風格。

這裡不只是紀念館，也是時尚博物館，你可以驗證什麼是「復古是不退流行的時尚」！

胡適先生的旅行箱，可窺見他獨特的服裝品味。攝影│張語辰 分享 facebook

語錄控們注意！這些話你有背過嗎？

「大膽的假設，小心的求證。」

「有幾分證據說幾分話。」

「要怎麼收穫，先那麼栽。」

「做學問要在不疑處有疑，待人要在有疑處不疑。」

「醉過才知酒濃，愛過才知情重。」

「你不能做我的詩，正如我不能做你的夢。」

「歷史不是一個任人打扮的小姑娘。」

「多研究些問題，少談些主義。」

這裡留有許多胡適手稿和著作，還有許多激盪思維的語錄等著你喔。

胡適先生親筆寫下的經典語錄，這句話在學校實驗室的牆壁上有沒有看過呢？圖片來源│胡適紀念館官網 分享 facebook

建築控們，這裡有融匯日美風格的建築美學

胡適故屋的房屋，外型是日式建築的形式，頂上使用瓦片，地板架高有利防潮通風，內部則是呈現 50 年代的美式風格，家具陳設簡單卻有設計感。融合當時主流建築與新潮思維，合為一體的建築美學。

胡適故居客廳的空間設計，保留了當時最新穎的風格。攝影│張語辰 分享 facebook

胡適紀念館包含三部份，一為胡適先生晚年回台灣出任中研院院長的南港住宅，建築本體與擺設大體上保持原貌。二為陳列室：由美國美亞保險公司史帶 (C. V. Starr) 捐贈建造，展示胡適先生的著作、手稿、照片、遺物與紀念物，以及胡適在台灣的記錄片等。三為胡適公園：公園內保有胡適先生的墓園，依丘阜拾級而上，曲徑濃蔭，有山林幽靜景緻，來此瞻仰墓園之餘，還可以享受自然美景。

胡適紀念館保存了最完整的胡適晚年生活樣貌，歡迎大家來胡適家走走，體驗胡適年代文人的生活與故事。

胡適紀念館 ◆開館時間 │ 週二至週六 09:00-17:00，國定假日不開放參觀 ◆參觀地址 │ 台北市南港區研究院路二段130號 ◆連絡電話 │ (02)2782-1147、2789-9720 ◆官方網站 │ http://www.mh.sinica.edu.tw/koteki/Default.aspx

本文為中央研究院研之有物，以創用 CC 姓名標示–非商業性–禁止改作 4.0 國際 授權條款釋出。授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。原文為「今天就去胡適家走走吧 ！ 胡適紀念館」，未經同意，請勿轉載。