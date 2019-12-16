【青鳥居所】「昨日的世界，明日的我們」系列二：重回狂騷的黃金年代

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1920年代，是電影「午夜巴黎」中的「黃金年代」。

海明威與費茲傑羅正放肆睇暢談文學與理想，而葛楚思坦、畢卡索、達利也在沙龍的圓桌上大聲疾呼何謂藝術。那是一個思潮與新想法激烈迸發的時代。

北方的德國，也在劇烈衝刺的年華裡，以信念武裝對烏托邦的美夢，那是包浩斯從1919漫延至今日的浪漫；而遙遠的東方島國，柳宗悅的民藝運動也正要展開，屬於平民百姓的工藝之美，逐漸內化進大和民族的血液中。

那是一個新思潮的年代，從社會主義到女性主義，從文藝到民藝，世界劇烈的燃燒，而臺灣也被這把火燒出一個新時代。

在大火裡淬鍊的時代精神，是這場派對最燦爛奪目的彩球。

讓我們重回那個絢爛斑斕的舞池，重返妖嬈搖曳的「昨日世界」一同共舞，思索這百年來，歷史如何在辯證與反覆中形成當今世界的樣貌，並且對自己提問：接下來這時代，是屬於我們這代人的黃金年代嗎？

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龔書章：1919以來的震撼和擾動—包浩斯和他的朋友們

百年誕辰的包浩斯，如今依然是許多人會好奇的專有名詞。謂包浩斯？包浩斯是一所學校更是一場現代設計運動，開啟了現代建築、設計、藝術的輝煌燦爛，在人們的生活中靜逸的漫延，影響著現代美學尤其深遠。

以「1919以來的震撼和擾動—包浩斯和他的朋友們」為題，以那狂騷的黃金時代為出發，藉由那時代最為璀璨的藝術、文化浪潮和社會運動重新建構一個前人努力捍衛的世界，包浩斯化為生動的人物，和那時代一同邁步向前的美好互許，許諾一個更好的未來。

在包浩斯的百年思潮庇蔭下，如今面臨更多挑戰的現代社會，我們或許能從中找到思考與探索的可能也說不定。

活動資訊

⊿ 活動時間｜2019/12/21 (六) 14:00-16:00

⊿ 活動主題｜1919以來的震撼和擾動包浩斯和他的朋友們

⊿ 報名請進｜https://reurl.cc/ZnEyx3

龔書章 國立交通大學建築研究所 教授兼所長 分別於1992 及1993 年獲得美國哈佛大學建築研究所建築碩士以及設計碩士雙學位，1997 年成立「原相聯合建築師事務所」（AURA），目前為國立交通大學建築研究所，專任副教授兼所長。

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鄭陸霖: 柳宗悅日用之美的溫柔革命

西元1925年，柳宗悅翻轉以往的工藝美學概念，認為常民日用品才是美，和濱田庄司、河井寬次郎等人，一起將無名匠人製作的民間用品統稱為「民藝」

他推崇著民藝運動理論，歸納出了美的定義及構成美的條件，影響著此後近百年日本人的生活態度，也在無形中培養著人民的美感意識，也就逐漸內化成現今被世界各國所尊敬的優雅大和民族。

本次邀請同樣在大稻埕度過童年的社會學家鄭陸霖老師，試著對民藝運動做一次「再介紹」，回到那個柳宗悅努力發揚的民藝時代，了解其真摯的念想，理解溫柔革命的溫暖力量。而也從過去的觀點裡，試圖看見當代的困境，提供被紛亂的世界蒙蔽雙眼的我們，一個看見曙光的契機。

活動資訊

⊿ 活動時間｜2019/12/28 (六) 14:00-16:00

⊿ 活動主題｜柳宗悅：日用之美的溫柔革命

⊿ 報名請進｜https://reurl.cc/zyoD0e

鄭陸霖 社會學者/實踐大學工業產品設計系副教授 社會學者，曾任中央研究院社會學研究所研究員、清華大學社會學研究所兼任副教授，現任實踐大學工業產品設計系副教授、「JFK繪本屋」創始人。

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陳榮彬 : 海明威文字裡的巴黎印象

海明威與費茲傑羅正放肆睇暢談文學與理想，而葛楚思坦、畢卡索、達利也在沙龍的圓桌上大聲疾呼何謂藝術。那是一個思潮與新想法激烈迸發的時代。

被海明威稱之為流動宴席的巴黎，海明威在其中初嚐作家生涯、窩在昏暗的咖啡館與文字共舞、與朋友們聊天、賭馬、忍飢受餓、漫步在塞納河旁的書報攤、在莎士比亞書店既買書也借書，甚至與費滋傑羅邂逅都在這座城市發生。

青鳥居所邀請翻譯多本海明威著作的權威陳榮彬老師，透過老師生動活潑的闡述那個有趣時代的故事，以趣聞八卦出發，最後歸結到那失落時代的真實。

活動資訊

⊿ 活動時間｜2020/1/5(日) 14:00-16:00

⊿ 活動主題｜海明威：文字裡的巴黎印象

⊿ 報名請進｜http://bit.ly/2XQ6nJK

陳榮彬 臺灣大學臺文所與輔仁大學外語學院兼任助理教授 一九七三年生，輔仁大學比較文學博士，目前為臺灣大學臺文所與輔仁大學外語學院兼任助理教授，研究專業為英、法、美、臺等國現代主義都市小說。譯作總計近三十本。

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廖秀哖： 從女性服裝轉變看1920年代的女性主義

1920，是女性主義萌芽啟蒙的光輝年代，這經歷百年的歷史，是堅韌茁壯的女性主義，告訴眾人性別平等的美好，發現父權體制的壓迫，是無法走向覺醒燦爛的文明。

大稻埕無疑是臺灣女性主義的起點。今日，我們坐擁寶貴的平等與自由，享受前人的努力時，更必須回望過去的百年，瞭解百年前女性如何從沈睡中覺醒，如何穿透社會、爭取人生而平等的自由權利。

此次講座邀請Harper's Bazaar 時尚雜誌總編輯廖秀哖女士，與我們分享在當時女性服裝是如何擺脫傳統道德觀、審美觀的束縛。慢慢開始從鄉村來到都市工作，參加各種經濟活動，也在公共場合吸菸、飲酒，從生活延伸到服裝，最後發展出如今這龐大的時尚體系。

透過女性服裝的演進，我們能從不同的角度出發，而看似無趣的女性主義也不將只是教條式的信仰，也將化為真實擁有更多的想像。

活動資訊

⊿ 活動時間｜2020/1/12 (日) 14:00-16:00

⊿ 活動主題｜懷有危險思想的女性：從女性服裝轉變看1920年代的女性主義

⊿ 報名請進｜https://reurl.cc/GkQ5Ay