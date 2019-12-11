人可以吃虧，但不能腎虧！海狗丸：深夜裡的懦夫救星

《聯合報》，1955年4月10日，第4版（圖／聯合報系新聞資料庫照片） 分享 facebook

文／蔡蕙頻(國立臺北教育大學臺灣文化研究所兼任助理教授)、圖／聯合報系資料照

臺灣是在1995年開辦全民健保的，受惠於全民健保，大家得以節約就醫費用，比起過去，今天臺灣的健保診療費之低廉，甚至可以讓少數濫用醫療資源的人把醫院當菜市場，天天到醫療院所報到。

換句話說，在全民健保尚未實施以前，醫療費所費不貲，民眾沒辦法一有病痛就簡單地上醫院求診。另一方面，早年網路尚未興起，民眾的訊息來源多半靠的是廣播、電視和報紙，而在電視普及以前（想想那個當年只有村口一臺電視，或是大家擠在某個有電視的家裡客廳看棒球轉播的年代），廣播和報紙和眾人生活關係相當密切，它們不只傳達新聞及各種生活資訊，同時也是解答民眾各種疑難雜症的園地，翻開報紙，舉凡購物廣告、尋人啟事、情感諮詢、身分證遺失等等，都在上頭看得到。

另一種常見的專欄是醫療諮詢。1975年，《聯合報》開辦「醫藥問答」專欄，接受民眾各種醫療問題的投書，這類投書通常分成兩種類型，一種是報社將讀者投書刊登在報面，並附上回覆；另一種則是不刊登讀者的問題，僅以「答某某某」或「覆某某人」的形式，直接刊登專家的回覆。前者當然能讓所有讀者清楚了解問答，後者有時候就像一種密語，專家究竟在說什麼，只有投書人看得懂了。

人可以吃虧，但不能腎虧

無論哪一種，這種醫療專欄的內容，很高的比例是有關「性」的諮詢，女性常問避孕、懷孕及育兒問題，男性則多提性功能障礙。舉個例來說吧！1976年8月17日《聯合報》「醫藥問答」專欄，每個問題都是「答嚴讀者」、「答藍讀者」這樣僅覆一人，唯有一題同時要「答國能、國仁、鵬飛、上龍、煩惱人和述失人諸位讀者」，果不其然，這些男人的疑惑都一樣：「你們都詢問手淫（自潰）對身體會不會引起不良的影響，如「腎虧」、不孕、陽痿（性無能）或阻礙發育等。」（〈孕婦產後三個月內 容易發生精神障礙〉，《聯合報》1976年8月17日，06版）《聯合報》在開辦「醫藥問答」專欄一年後，針對該專欄的讀者來信進行統計，其結果，讀者問最多的是「皮膚科問題」，約占25%，其次就是「性問題」，約占20%，接著才是「婦產科」（10%）、「耳鼻喉科」（10%）、「內科」（10%），其餘各科則為5%以下。而且，九成以上的投書皆不具真名，六成以上的投書不留通訊地址。（〈有病應該找醫生〉，《聯合報》1976年12月24日，9版）

為什麼這類問題很多呢？醫師認為，這類問題對於健康的立即性影響較小，患者通常不會即時去找醫師就診；且在那個年代，上醫院診所就診泌尿科或許是一件令人尷尬的事，「這些問題也較易引起所謂『羞恥感』」（〈有病應該找醫生〉，《聯合報》1976年12月24日，9版），再加上許多成藥廣告為了標榜療效，對於「壯陽」有不正確的宣傳，讓大家產生誤解。（〈保健問題解答〉，《聯合報》1973年8月6日，12版）對於這種「不能說的秘密」，有的人選擇從就醫以外的管道先諮詢病況，若有需要，再行就醫，對於這種向「紙上診所」求診的患者來說，要問這種「滿滿的羞恥感」的問題，也就不難理解為什麼大家都不留真名或地址了。

從這些問答，我們可以發現當時的人多半懷有「自瀆導致性功能不彰」及「性功能障礙就是『腎虧』」的觀念。關於前者，醫師反覆說明兩者之間沒有絕對的關係；至於後者，坊間的「救星」可就多了。

《聯合報》，1958年10月15日，第4版（圖／聯合報系新聞資料庫照片） 分享 facebook

港產奇兵：海狗丸

綜觀報紙上的補品廣告，治療性功能障礙的補品絕對是大宗，而「海狗丸」又是廣告打最兇的一種。

有趣的是，「海狗丸」廣告中，最大的品牌是「梁濟時海狗丸」和「普濟海狗丸」，而這兩種都是來自香港。

「海狗丸」之所以叫做「海狗丸」，就是因為其主要的成分是由海狗鞭提煉而來的賀爾蒙。「梁濟時海狗丸」的成分有人參、海狗鞭、鹿茸、牛夕、廣狗鞭、川柏、大海馬、杞果、大蛤蚧、生地、上肉桂等，一般以為性功能不佳的成因是體寒腎虛，而體寒腎虛也會導致身體虛弱，暈眩耳鳴，注意力不集中︒

商品廣告與其用一長串文字來說明療效，還不如用圖片來得快又有效，不過，要怎麼表意可是門學問。一個人表情痛苦地撫著胃部，這是胃藥；健胃強身的酵母片全家都可以吃，男女老少都笑瞇瞇地看著瓶內的酵母片也很好理解，但是「專治腎虧」的海狗丸可就難了，該怎麼表示才好呢？不管哪一家的海狗丸，有些會直接畫上一隻海狗，不識字的人也能明白；有些廣告則是一對男女幸福地相依偎，又或者是身強力壯的男性正在跨欄或跑步，表示體力充沛，也有的是畫出人腦剖面圖，健腦效果讓人一看就明白。

（左起）《聯合報》，1955年8月25日，第4版、1956年4月27日，第4版、1958年12月25日，第4版。（圖／聯合報系新聞資料庫照片） 分享 facebook

至於海狗丸效果如何呢？或許是因為性能力實在很難在報紙上堂堂討論，較少看到服用海狗丸之後的成效如何，倒是不少人詢問「海狗丸真的有效嗎？」看來療效雖然不得而知，但報紙廣告的宣傳成效倒是不錯。當然，作為男人亙久的功課，除了海狗丸，還有一些藥品、補品或偏方號稱能夠改善不振的性功能，至於它們的成效如何？那就只有當事人知道囉！

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