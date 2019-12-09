Openbook好書獎頒獎典禮：港作家鄧小樺特來領獎、石虎暖萌登場

香港作家鄧小樺以《恍惚書》獲得美好生活書獎項，特別來台領獎（圖／陳宥中攝、Openbook閱讀誌 提供） 分享 facebook

2019 Openbook好書獎於上周六（12/7）下午舉行頒獎典禮，日前參與抗爭被捕的香港作家鄧小樺以《恍惚書》入選今年度的「美好生活書」類獎項，這天專程來臺領獎，致辭時表示：「香港的困難跟臺灣出版一樣，有挫折，也曾經歷過一些勝利，在挫折和勝利之間，我們仍要努力以愛與熱情、智慧與勇氣，去為自己的尊嚴打一場漂亮的仗。」感動全場來賓。童書頒獎人臺中市政府吉祥物——石虎家族的老么「來虎」，萌翻的毛茸茸造型讓許多頒獎人直接忍不住上前「討抱抱」。

嘻哈新秀陳嫺靜現場演唱歌曲〈有人責備我們不夠深入〉與〈輕輕〉（圖／陳宥中攝、Openbook閱讀誌 提供） 分享 facebook

與會的文化部人文及出版司司長陳瑩芳除恭喜並肯定出版從業人員與創作者的努力外，也鼓勵出版同業申請文化部積極推動的圖書外譯譯等相關出版補助，讓政府有機會為好書盡一份心力。

活動首先頒發最佳童書與青少年圖書獎。繼去年邀請本土保育類動物食蛇龜「阿食」成為全台首位「非人類」頒獎人之後，今年主辦單位特別與台中市政府情商，邀請石虎家族中的老么「來虎」到場擔任頒獎人，為活動加溫。

左起：最佳童書《怪咖動物偵探》作者黃一峯、石虎家族「來虎」、三采文化主編鄭雅芳（張震洲攝）（圖／陳宥中攝、Openbook閱讀誌 提供） 分享 facebook

得知頒獎人是動物，最興奮的莫過於以《怪咖動物偵探》得獎的圖文作家黃一峯，他衝上台就給來虎一個大大的熱情擁抱，雀躍之情溢於言表，他並希望小朋友能透過此書認識台灣的動物朋友、保護生態環境。

《橫尾忠則×九位經典創作者的生命對話》由大田出版總編輯莊培園領獎，並代讀作者橫尾忠則的得獎感言。年近九旬的日本知名創作者橫尾表示：「這本書的獲獎告訴大家，創作使人長壽，要保持一顆玩心。」同時祝福本屆所有得獎作品「不只是好書，也是好賣的書。」

胖胖樹王瑞閔繼去年《看不見的雨林─福爾摩沙雨林植物誌》後，今年再以《舌尖上的東協》連莊，他以流利的台語發表感言：「過去這是一個會被市場打槍的題目，很高興現在已有這樣的環境，可以讓讀者認識東南亞香料、藝術、文化。」另一本飲食相關的得獎書《吃便當》作者鄭進耀則說：「很多人以為這是教人做菜的食譜，其實是46則人物故事，相當於台灣當代縮影，在眼前動盪不安的年代，讀者可以從書中找到安放自己的方式。」

翻譯書獎項的最大贏家為臉譜出版社，共抱回3座獎，且全數為科普書，分別為《打開演算法黑箱》、《如何在果凍上蓋城市》、《我擁群像》。

翻譯文學方面，《小丑提爾》作者丹尼爾・凱曼對自己「一本內容如此德國的小說，居然可以得到距離如此遙遠的書獎」表示震驚；而《清潔女工手記》更是作者露西亞・柏林去世10年後才聲名大噪的暢銷書，足證文學超越時間與空間的邊界，源遠流長。

插畫家阿尼默以漫畫《小輓》獲得年度好書・中文創作。（圖／陳宥中攝、Openbook閱讀誌 提供） 分享 facebook

最後，年度好書・中文創作由臺灣文學館館長蘇碩斌代表頒獎。本屆首度有漫畫獲獎，最令全場印象深刻。《小輓》作者阿尼默幽默表示：「中文創作裡居然有漫畫，而且文字量又那麼少，這下你們就知道有多好看了！」

領獎陣容最浩大的是以《煙囪之島》連續3年拿獎的報導者團隊，由創辦人何榮幸領軍受獎。何榮幸表示：「這本書從報導到成書，前後花了三年多，過程坎坷，雖然痛苦但值得，謹以此獎獻給所有為台灣環境努力奮鬥的人。」

報導者團隊《煙囪之島》獲得年度好書・中文創作（圖／陳宥中攝、Openbook閱讀誌 提供） 分享 facebook

負責出版的春山出版社，創立才一年就拿下3個獎，除了《煙囪之島》，還有《獻給皇帝的禮物》、《我所告訴你關於那座山的一切》，也是本屆大贏家。

2019Openbook好書獎年度盛事於上周六(12/7)圓滿落幕。（圖／陳宥中攝、Openbook閱讀誌 提供） 分享 facebook

Openbook好書獎揭曉後，12月14日起將推出11場巡迴導讀講座，陸續於新北市立圖書館、桃園市立圖書館、新竹縣政府文化局圖書館、臺中市立圖書館與高雄市立圖書館舉辦。

即日起並在全台推出好書聯展，參展的有全台各地獨立書店、三民書局、五南文化廣場、中央書局、紀州庵文學森林、友善書業供給合作社、灰熊愛讀書網路書店、何嘉仁書店、金石堂書店、台南政大書城、書林書店、博客來、誠品書店、聯經書房上海書店、紀伊國屋書店、momo書店、myBook樂讀隨我、Readmoo讀墨、TAAZE讀冊生活、TSUTAYA BOOKSTORE、udn讀書吧，此外亦在全台超過500家公私立與校園圖書館陸續舉辦，詳細資訊歡迎上Openbook閱讀誌官網（www.openbook.org.tw）查詢。

Openbook好書獎，好書讀了沒？

🔖udn讀書吧為您整理本次入選電子書書單：http://bit.ly/2R96xdW