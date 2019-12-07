親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
訊息藝開罐
聯副創作
聯副空中補給
繽紛心情
家庭副刊
讀創故事
閱讀專題
閱讀風向球
中小學生讀物選介
2020台北國際書展

快訊／陳小春證實二胎喜訊 應采兒懷孕剛滿三個月

獨／陪伴天母人近30年！「金石堂天母店」將熄燈

就等這「蟻」味！人蟻大戰靠這招破解紅火蟻超級基因！

2019-12-07 21:50研之有物

入侵紅火蟻的超級基因

入侵紅火蟻 (以下簡稱紅火蟻) 個性兇殘，防治困難，許多遭到入侵的國家皆很頭痛，包括台灣。中研院生物多樣性研究中心的王忠信副研究員，多年來持續研究紅火蟻，發現紅火蟻的社群行為，是由六百多個基因鎖在一起的「超級基因」所調控。近年來，他積極尋找超級基因上面、決定蟻后氣味以及工蟻辨識氣味的關鍵基因，希望能開發出更有效的防治餌藥，誘騙工蟻暗殺自己的蟻后。

採訪編輯｜歐宇甜、美術編輯｜林洵安

入侵紅火蟻 (以下簡稱紅火蟻) 原產在溫暖、潮溼的南美，1920 年代傳入美國，...
入侵紅火蟻 (以下簡稱紅火蟻) 原產在溫暖、潮溼的南美，1920 年代傳入美國，擴散到全美各地，再透過進出口貨物、盆栽泥土傳播，從美國擴散到澳洲、中國、日本、韓國、臺灣等地。
圖片來源│王忠信
分享

紅火蟻天生脾氣暴、不好惹！

入侵紅火蟻有多恐怖？

紅火蟻的食性雜，什麼都吃，像是死掉的動物、昆蟲，地面鳥巢中不會飛的幼鳥。連蜥蜴、烏龜等靠近巢穴，紅火蟻也會發動攻擊，把動物咬得奄奄一息。只要有紅火蟻侵入的地區，其他生物幾乎無法存活，造成生態浩劫。

紅火蟻還有毒！雖然許多螞蟻都是自備毒液的狠角色，但大多數個性溫和、攻擊性低，一旦被人踩到，立刻四處逃竄。紅火蟻侵略性非常強。誰敢侵門踏戶，立刻傾巢而出，發動恐怖攻擊。

連人類也難擋紅火蟻的恐攻！紅火蟻會吃農作物的果實、根莖，還會捕食泥土中的蚯蚓，造成嚴重的農業損失。

氣得想一腳踩死？哼哼，紅火蟻立刻順著人腿往上爬，用大顎咬住皮膚，再用腹部螫針注入毒液蛋白。人被咬到立刻有像火燒灼熱的疼痛感 (所以稱為紅火蟻)，少數過敏嚴重的人會休克，甚至死亡。


現有餌劑效果不佳

2003 年，台灣發表境內存在入侵紅火蟻，危害範圍主要在桃園，隨著每年的婚飛、繁殖，領域漸漸往外擴展，新北市、松山機場等地也有災情。

目前台灣的防治策略是採熱點控制 (hotspot control)，當有人發現巢穴並通報，負責人員會前往施打餌劑。

不過，目前餌劑只能防除 85~95% 的入侵紅火蟻的族群，主要原因可能是：餌劑是用藥和去油脂玉米顆粒、大豆油混合，一旦不新鮮了、受潮了，就會降低對螞蟻的吸引力，偏偏台灣天氣又很潮濕。另外，觸殺型藥劑可能傷害其他昆蟲，只建議小範圍使用，因此效果有限。

另外，還有灌入低溫液態氮、凍死紅火蟻，或灌入熱水、燙死牠們，但這兩種比較麻煩又有危險……

中研院王忠信副研究員提出新解方：從紅火蟻的社群行為和基因組下手！


單蟻后 vs 多蟻后

大部分的螞蟻巢穴中不是單蟻后 (巢中只有一隻蟻后) ，就是多蟻后 (巢中有多隻蟻后)，只有 5~10% 的螞蟻同時具有單蟻后和多蟻后巢穴，紅火蟻就是其中之一。

有趣的是，當單蟻后巢的工蟻發現外來的單蟻后或多蟻后，統統格殺勿論。但多蟻后巢的工蟻似乎比較「包容」，牠們會殺死單蟻后巢的蟻后，但會接納其他多蟻后巢的蟻后。

資料來源│王忠信、圖說設計│黃曉君、林洵安
資料來源│王忠信、圖說設計│黃曉君、林洵安
分享

工蟻怎麼認出自己的「母后」？答案：氣味。

美國科學家曾做過實驗，把多蟻后巢的工蟻，分別與多蟻后的蟻后、單蟻后的蟻后摩擦，再放回工蟻原本的多蟻后巢穴。

結果發現，與多蟻后巢的蟻后摩擦的工蟻，可被同伴接受，但與單蟻后巢的蟻后摩擦的，會遭到同伴攻擊，證實蟻后氣味的轉移會引發工蟻辨識行為的混亂。

王忠信靈機一動：擒賊先擒王，想要有效防治紅火蟻，可以誘騙工蟻殺死自己的蟻后，即可輕鬆瓦解整個蟻群！方法是：找出紅火蟻身上控制氣味和嗅覺的關鍵基因，以此設計餌劑，改變蟻后的氣味或誤導工蟻的嗅覺。

但關鍵基因上哪找？這就要說到王忠信在 2013 年的重大發現：紅火蟻的超級基因 (supergene) 與社群染色體 (social chromosome)。


找到紅火蟻超級基因

科學家很早就知道，紅火蟻的單、多蟻后巢受到一組 B、b 基因所控制。不過，單蟻后或多蟻后巢，不光是蟻后的數量和氣味不同，還有許多特徵和行為差異。

比方說：單蟻后的處女蟻后腹部脂肪較肥厚，當其另立門戶，會用大量的脂肪餵養首批工蟻，而工蟻的侵略性也比較強；相反地，多蟻后族群的蟻后只囤積少量脂肪，而且不自立門戶，選擇加入其他多蟻后族群……科學家認為，光是一組 B、b 基因不可能控制這麼多差異。

直到 2013 年，王忠信發現，控制紅火蟻社群行為的關鍵，是一組包括六百多個基因的「超級基因」。

超級基因有多「超級」？一般減數分裂時，染色體的基因有機會互相交換，形成新的基因組合，所以「龍生九子，子子不同」。

超級基因則是被「鎖在一起」的一群基因，在減數分裂時，裡頭的基因是不能拆開、互換的。即使真的互換了，前、後的基因會重複或缺少，誕生的子代通常無法存活。換句話說，超級基因必須「整組」傳給後代，像被綁在一起的「套裝式」基因。


決定社會行為的社群染色體

而紅火蟻超級基因所在的染色體，即是「社群染色體」。紅火蟻的社群染色體有兩種：SB、Sb ，超級基因位於 Sb 上。

因為 Sb 上有超級基因，SB 和 Sb 在整體結構上很不一樣，很像人類的性染色體 X 和 Y 的情況。也就是說，兩種染色體的不同組合，會造成個體很大的差異，就像 X 跟 X 組合是女性，X 和 Y 組合就變成男性。

單蟻后族群的個體，只有 SB 這種染色體 (就像女性只有 X ) ，多蟻后族群則有兩種染色體：SB 和 Sb (就像男性有 X 和 Y )。這兩種社群染色體的組合，決定了多蟻后巢和單蟻后巢截然不同的社會型態。

紅火蟻的觸角外面有一層殼，中間的神經表面有受器，可接收外界的氣味分子，形成嗅覺。...
紅火蟻的觸角外面有一層殼，中間的神經表面有受器，可接收外界的氣味分子，形成嗅覺。但是！外殼和神經之間是液體，就像一條河，氣味分子不溶於水，不能自己「渡河」，必須由一種氣味結合蛋白 OBP12 抓住、保護，才能順利「游過」液體、抵達神經的受器。
資料來源│王忠信、圖說設計│黃曉君、林洵安
分享

這項發現證實了動物的社會行為與遺傳有關，也是首次發現動物社群染色體決定牠們的行為差異，對社會和演化生物學有極大的貢獻，論文於 2013 年 1 月 17 日獲登國際權威期刊《自然》(Nature)。


工蟻的氣味結合蛋白

找到了調控社群行為的超級基因，接下來，王忠信想知道，在這六百多個基因中，哪些基因負責調控蟻后的氣味以及工蟻的嗅覺？是否能用在防治上？目前已經有一些眉目……

先從工蟻的嗅覺說起！多蟻后巢的工蟻有 SBSB 和 SBSb 兩種，單蟻后巢只有 SBSB 工蟻，王忠信將兩種工蟻的觸角切下來，測試基因表現。

結果發現，有種可以抓住氣味分子的蛋白質 OBP12，在 SBSb 工蟻的 RNA 的表現量很高，在 SBSB 工蟻身上沒有，調控這個氣味分子的基因在超級基因上，那麼這種氣味分子會不會就是工蟻辨認蟻后的關鍵呢？

「下階段的實驗，就是除去這種蛋白質 OBP12 的基因，觀察是否會影響工蟻辨認蟻后。」王忠信說。

多蟻后的獨家油脂

另外，他將蟻后泡入有機溶劑，將身上的油脂溶出並分析。他發現一種編號為 23 的油脂，在 SBSb 多蟻后身上量很高，在 SBSB 單蟻后很低。這種油脂會不會是工蟻判斷多蟻后和單蟻后的關鍵？

因為雄蟻的基因是單套的 SB 或 Sb，他又去分析不同的雄蟻，發現 Sb 雄蟻身上有決定脂肪酸構造的多種蛋白質基因 (可產生油脂)，但在 SB 雄蟻表現量比 Sb 低，也許這就是具有 Sb 的多蟻后身上為什麼會有大量編號 23 油脂的原因。

下一步要證實：編號 23 的油脂是多蟻后工蟻辨認蟻后的關鍵！

他在多蟻后巢中放兩張紙片，一張是泡過多蟻后的紙片，一張是泡過單蟻后的紙片。正常情況下，多蟻后的工蟻會把泡過多蟻后紙片帶回家 (因為編號 23 油脂量很大)，將泡過單蟻后的紙片丟到巢外牠們的專屬「垃圾桶」(無編號 23 油脂)。

王忠信的想法是：如果泡過單蟻后的紙片添加物質 23，工蟻也帶回巢，那麼編號 23 油脂很可能就是工蟻辨識蟻后的關鍵！

一旦確認了，只要想辦法除去多蟻后身上的這種油脂，讓工蟻聞不到，工蟻就可能殺死自己蟻后。反過來說，如果讓單蟻后身上有這種油脂，讓工蟻誤以為牠是多蟻后，也可能讓單蟻后巢的工蟻發動攻擊！

目前這些研究仍在進行，如果未來進一步突破，就可能開發成防治藥劑。例如：找出兩、三個關鍵基因，製作能與工蟻辨識蟻后氣味的受器結合的藥劑，讓工蟻聞不到味道或聞錯；或是設計一種可改變蟻后氣味的藥劑，讓同巢工蟻認不出自己的蟻后。

對此，王忠信微笑著說：

但願能研發有效的藥劑消滅紅火蟻，解決惱人的防治問題，這是我的夢想！

中研院王忠信副研究員，是一位演化基因學家，但希望自己在實驗室的基礎研究，能夠解決...
中研院王忠信副研究員，是一位演化基因學家，但希望自己在實驗室的基礎研究，能夠解決現實生活的紅火蟻防治難題。
攝影│林洵安
分享


本文為中央研究院研之有物，以創用 CC 姓名標示–非商業性–禁止改作 4.0 國際 授權條款釋出。授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。原文為「人蟻大戰出奇招：破解紅火蟻超級基因，誘騙工蟻暗殺蟻后」，未經同意，請勿轉載。


基因紅火蟻脂肪中研院研之有物閱讀專題

研之有物

中央研究院於 2017 年推出的科普媒體。研之有物，取音自「言之有物」，出處為《周易·家人》：「君子以言有物而行有恆」。編輯群穿梭在中研院各角落，尋找有趣的研究案例、探訪真實的研究員生活，轉化成一篇篇圖文並茂的科普報導與你分享。一起永保好奇心，探索這世界！研之有物官網：http://research.sinica.edu.tw/

相關新聞

倫敦求生記！華人臉孔的演員的限制與生存之道

2019-12-06 12:27

弱者就該擁有道德制高點？從尼采看加獨紀錄片《被踹下樓梯的那天》

2019-12-03 18:10

2019Openbook好書獎出爐！遴選好書40本多圍繞社會議題

2019-11-30 22:41

狂熬夜再補眠就好？小心紊亂作息讓「癌症」賴上你

2019-11-30 09:30

【消失的界線】在工作中找到無畏無懼的自己：方淑惠

2019-11-28 08:00

別再說養兒防老！臺灣家庭大調查數據告訴你：單身女兒才是首選！

2019-11-23 10:50

想來臺念音樂系 卻一頭栽進劇場的馬來西亞囝仔張宋耀

2019-11-22 09:35

煽動人民、扭曲事實、編造謊言──納粹時代的政治漫畫與假新聞

2019-11-21 18:11

【消失的界線】成就我的，是團隊的共享及默契：何奇偉

2019-11-21 10:30

【消失的界線】發揮自身亮點，而非聚焦缺陷：郭怡心

2019-11-19 08:00

詔書竟藏抱怨文？清朝皇帝的命令與高級煩惱

2019-11-17 13:40

見證愛情的現代月老：公證結婚

2019-11-14 11:25

【書‧人生】劉昭儀／媽媽圖書館

2019-11-12 12:33

駐英劇場人私藏 ：倫敦看戲清單

2019-11-08 09:30

百年來的「政治漫畫」 以嘻笑嘲諷為臺灣歷史留下見證

2019-11-07 14:37

請進「旅徒」 感受咖啡裡的謙謙初心

2019-11-07 09:20

《小丑》：失語的「瘋癲者」

2019-11-04 10:42

一天 24 小時不夠用？再等等，地球自轉因這個原因越來越慢……

2019-10-31 17:25

有錢是他家的事？是否你我也能發大財？簡評《資本的世界史》

2019-10-28 10:00

摩登女性，產婆軌跡──黃陳梅麗的助產工作簿

2019-10-25 09:11

【南國青鳥】陳信宏／南國の薰風

2019-10-24 15:40

自書中啟程，即使短暫，也試著成為不同的人：詹宏志

2019-10-24 11:55

用童心 談初心系列：時光隧道裡的田野調查

2019-10-24 09:11

一份啟蒙臺灣人的報紙《臺灣民報》

2019-10-19 10:05

昨日的世界，明日的我們｜百年思想序曲（2）

2019-10-19 09:01

昨日的世界，明日的我們｜百年思想序曲（1）

2019-10-18 18:46

郭漢辰／浪濤與山風的合唱

2019-10-16 12:33

老饕上菜，東港最青巷仔內：王浩一

2019-10-15 09:45

日治時期出國必備「旅券」？求學求職、環遊世界不可少

2019-10-11 09:11

從《舌尖上的東協》瞭解南洋植物，家鄉味與地緣政治

2019-10-09 18:41

張騰元 X 陳永森：屏東人的母親山｜大武山上的成年禮

2019-10-09 09:00

蘇東坡吃檳榔治病？陳韻如的瘴病醫療史研究

2019-10-06 09:11

踏覓凡人的雪泥鴻爪，在荒蕪的邊際再擁抱這座城市：張曉風 X 郭漢辰（下）

2019-10-04 02:01

踏覓凡人的雪泥鴻爪，在荒蕪的邊際再擁抱這座城市：張曉風 X 郭漢辰（上）

2019-10-04 01:37

蔡詩萍《紅樓心機：我的騷動，渴望你懂》新書分享會

2019-10-02 09:05

流傳百年女人才懂社群密碼！世界唯一的女性文字「女書」

2019-10-01 12:09

開就中！歷久不衰的銷售利器：「瓶蓋附獎」

2019-09-29 09:11

人造時光：閱讀郭箏《大話山海經》系列

2019-09-25 09:11

用一本城市書帶你認識台北：《GOOD EYE 台北挑剔指南》

2019-09-23 11:20
看更多

熱門文章

低溫特報！ 今晚起5縣市低溫恐跌破10度

2019-12-07 09:53

學校裝冷氣家長要付2.4萬 她怒：又不是凱子

2019-12-07 09:34

北市林森北路四面佛疑遭丟汽油彈縱火 4女嗆傷送醫

2019-12-07 09:58

大樂透2.5億頭獎 一注獨得獎落新北市新店

2019-12-06 22:39

台南「中國城」重生！世界7大令人期待的公園快開放了

2019-12-07 12:34

星宇航空尾牙曝光！暴增至近千員工 網羨慕：顏值超高

2019-12-07 18:27

藍委赴急診區探視受傷立委 台大醫：急診不是拍照送花場合

2019-12-07 16:29

塑膠袋要錢、大行李搭車要預約！明年玩日本必知9件事

2019-12-07 11:51

國道最凶險的一哩路！下交流道 這個動作最要命

2019-12-07 08:00

台中市警車2警押1人犯 國道新營段翻覆邊坡

2019-12-07 15:14

合歡山公路大貨車墜谷救2人 6歲女童摔出車外仍在搜尋

2019-12-07 19:05

庫德洛：美中協議近了 但條件未獲滿足川普將退出談判

2019-12-06 23:32

合歡山追雪車流不斷 晚間車輛墜落50公尺山谷3人受困

2019-12-07 18:16

16檔營收奇兵 買盤搶進

2019-12-07 01:09

陳宜民：便衣女士未表明身份、不說話 何來妨礙公務

2019-12-06 23:48

郭台銘分享和川普合照：謝謝白宮好友稍來的照片

2019-12-07 13:45

合歡山大貨車墜谷1死1傷 拋飛的6歲女童尋獲意識清醒

2019-12-07 20:47

獨／陳宜民喊冤沒對女警動粗、徐國勇急慰問 畫面說真相

2019-12-07 15:58

金控前11月獲利 兆豐領先

2019-12-06 23:58

發現時身上沒蓋被 桃園40歲街友猝死公園

2019-12-07 16:39

影／謝龍介：館長請幾萬份雞排沒問題 不要拿蔡英文錢

2019-12-07 12:55

永康工業區材料工廠凌晨失火 至清晨幾乎夷為平地

2019-12-07 08:46

獨／男子疑討400萬債務未果持刀傷人 被害人劃傷送醫

2019-12-07 13:33

太扯了 這對男女竟在大眾池泡湯「做愛做的事」

2019-12-07 13:47

乾冷空氣南下 吳德榮：今晚明晨最冷 下探10度低溫

2019-12-07 07:15

藍委推女警蒐證曝光 質問：妳是哪個單位？滾出去！

2019-12-07 14:58

NBA／字母哥用連勝慶生 公鹿擊沉快艇收14連勝

2019-12-07 12:39

生人迴避「莫再直播」 彰化縣鹿港鎮今晚送肉粽

2019-12-07 15:58

NBA／指出對手球衣沒紮 保羅「助攻」雷霆獲罰球

2019-12-07 15:53

CIA酷刑狠招曝光！關達那摩囚犯素描揭慘痛經歷

2019-12-07 10:42

網友揭好市多「神秘禁區」 多人響應：應禁止兒童進入

2019-12-07 11:17

NBA／戴維斯飆39分相助 詹皇會安東尼輕鬆收勝

2019-12-07 14:25

藍地方人士：王淺秋突辭引不滿 衝擊韓國瑜選情

2019-12-07 11:44

NBA／首輪籤將扭轉球隊命運 勇士下季更強大？

2019-12-07 10:03

上千人誤信謠言「拔光蘿蔔田」！菜農慘賠200萬痛哭

2019-12-07 20:09

中職／招攬洪一中 富邦悍將開出月薪超過38萬元

2019-12-07 12:43

美國在東海擊不沉的航母！日本買馬毛島當美軍基地

2019-12-07 10:05

司改螺絲鬆了嗎？一到三審頻出包 小英的臉色很難看...

2019-12-07 09:00

影／號稱「爬不上去」的川普邊境高牆 瘋傳低科技攻略

2019-12-07 09:22

NBA／柯瑞再動刀清除鋼針 明年2月重新估傷情

2019-12-07 08:18
看更多

贊助廣告

留言

Top