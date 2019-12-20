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【音樂劇團生存之道】五口創意工作室：動腦讓音樂劇成為大眾消費的選項

2019-12-20 10:00Qbo藝文頻道

文 ／曾云 ‧ 圖／五口創意工作室提供

在大部分劇團都由藝術家組成的環境裡，僅成立兩年的年輕劇團五口創意工作室，格外與眾不同。

承接專案以四人小組加上業主一人所以稱之五口創意工作室，團隊成員陳宣 （左起）、陳...
承接專案以四人小組加上業主一人所以稱之五口創意工作室，團隊成員陳宣 （左起）、陳政達、（中後）、 施淳耀（中前） 、孫明恩。 五口創意工作室提供
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五口相遇的起點，是在研究所時期製作了一齣音樂劇《妳的側臉》。這群來自音樂、外文、圖傳、電機等非劇場科班的學生，碩一時因緣際會接下劇場組的學期製作，聯合將這齣戲做成超越學生製作的規模，寫下校園紀錄，埋下成團契機。

當時觀察到劇場環境非常辛苦，尤其創作者多半專注於作品，面對製作或行銷事務經常分身乏術，如果能專業分工，或許可以解決製作端的困難。於是五口決定於2017年成團，2018年立案，目標能找到劇團不倚賴公部門資源的商業模式，開拓台灣音樂劇市場，想辦法讓音樂劇更成為大眾消費的選項。

擅長文案撰寫與社群行銷的五口創意工作室，兩年來致力為表演藝術作品找到亮點，並且運用數位工具，補足尋找市場的困境，整合表演藝術的創作與行銷。

面對市場、面對觀眾，是表演藝術非常需要溝通的環節，當五口踏入劇場界，成為製作統籌、營運顧問、行銷策展時，專注在解決現實問題的他們，自身同樣也面臨許多現實中的壓力。

五口仍處於前期投資的階段，目前的商業模式多以和劇團合作為主，但是製作預算基本都已非常緊張，還要拿出一部分資源外包跟行銷，對大家而言都是很有壓力的，所以五口的營運無疑是目前最大的難題。

成立初期採分潤方式，直到今年初決定發薪，逼迫團隊真正看待公司的投資和發展。「這件事情很難，我們要去做帳報稅，規劃財務。但是因為各有專長，團員彼此信任，在人事上目前準確分工。」

製作人孫明恩走上前輩劇團們走過的路，坦承還在摸索。「我們還很年輕，多重壓力之下，確實需要多做一點，讓大家比較信任製作和行銷這個部分，在專業分工之下會有更好的效果。」

也就是只有透過檢視效益，讓每個專案一次比一次更加擴散，才能證明價值。五口曾在嘖嘖公開募資，協助《妳的側臉》募得17萬元，並為A劇團在臉書社群創造200萬的觸及人數與萬人分享的效益。

五口創意工作室曾在嘖嘖公開募資，協助《妳的側臉》募得17萬元。 五口創意工作室提...
五口創意工作室曾在嘖嘖公開募資，協助《妳的側臉》募得17萬元。 五口創意工作室提供
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孫明恩玩笑地說：「進來之後真的覺得太辛苦了，我們正在經歷有熱情、被消磨，然後找到新的熱情，再繼續消磨的階段。」熱情來自五口的創立理念，希望為有價值的事情找到對等的價格。「離我們的目標還很遠很遠，能稍微改善環境，讓每個創作者獲得稍微好一些的費用和創作空間就夠了。」


劇場

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