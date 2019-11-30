2019Openbook好書獎出爐！遴選好書40本多圍繞社會議題

2019Openbook好書獎主視覺由金獎設計師廖小子操刀，閱讀大使則是由出版過多部作品演員紀培慧擔任。。（圖／Openbook閱讀誌 提供） 分享 facebook

最受華文出版界矚目的年度盛事：2019Openbook好書獎於今日（11/30）揭曉。從206部入圍決審名單的作品中，選出「年度好書．中文創作」、「年度好書．翻譯書」、「最佳童書暨青少年圖書」、「美好生活書」等四大類，共計40本好書。

本屆首度出現以漫畫形式得獎的中文創作，並有早逝的青年作家遺稿獲獎。社會議題也大爆發，分別在文學和非文學領域關懷性別、環境、過勞、老年，更有解析當前社群焦慮與假新聞的專著，香港作家鄧小樺映照香港社會的《恍惚書》亦在列。自然書寫與科普表現超亮眼，各組均PK得難分難捨；多人共筆的「群寫」成趨勢，本屆勝出的就有三部；此外還有二度、三度連莊的得獎者，他們會是誰呢？詳見以下名單。

阿尼默漫畫集《小輓》首度以漫畫形式奪得Openbook好書獎（圖／Openbook閱讀誌 提供） 分享 facebook

中文創作年度好書：

女性作家書寫收放自如 漫畫《小輓》視覺結合文學敘事

相較去年老將勝出，本屆中文創作的文學作品全數由女作家拔得頭籌。張亦絢短篇小說集《性意思史》對性之探究毫不避忌，但尺度拿捏得宜、妙趣橫生；黃麗群散文《我與貍奴不出門》對人情世故幽默詼諧，卻節制而不過度張揚，展現現代女性的自在。

黃麗群《我與貍奴不出門》展現人情世故詼諧書寫，展現現代女性自在。（圖／Openbook閱讀誌 提供） 分享 facebook

邱常婷中篇小說集《新神》極盡溫柔，認真打磨角色的血肉實感，雅俗共賞，亦是創新之作；陳淑瑤20萬字的《雲山》，在素樸中測試小說底線，風格極簡、緩慢內斂，是令人敬重的作品。

邱常婷中篇小說集《新神》極盡溫柔，認真打磨角色的血肉實感。（圖／Openbook閱讀誌 提供） 分享 facebook

今年詩集入圍呈倍數成長，與小說分庭抗禮。得獎作品為夏宇《羅曼史作為頓悟》，游刃有餘的姿態，時而慵懶、時而激越，情境無理而妙，是好書獎遲來的肯定。

另有兩部新手作品殺出重圍，博得大獎。逝去的劉宸君《我所告訴你關於那座山的一切》，具證了沉思死亡經驗的寫作者，其無可複製的「新生」；插畫家阿尼默的漫畫集《小輓》，多層次演繹「失去」的命題，創造了視覺結合文學敘事的閱讀層次。

逝去的劉宸君著作《我所告訴你關於那座山的一切》，具證了沉思死亡經驗的寫作者，其無可複製的「新生」。（圖／Openbook閱讀誌 提供） 分享 facebook

對於今年首度有漫畫創下紀錄、於眾多文字作品中脫穎而出，評審范銘如認為，許多創作者還沒有意識到讀者在「等待圖文」，大部分漫畫都往同人誌而去，尚未走進文學場域，此事一旦被發掘出來，未來與文學的連結性將會更強。

另一位評審童偉格也對劉宸君作品提出評價：「如果還有什麼比愛更重要的理由，那就是對文學的想像。她冒著這份記憶被毀棄的危險，也要爭取一個機會，與讀者建立情誼。這是個新的啟示，我讀起來非常感動。文學的意義是什麼？我想需要更多人的護持。」

而在非文學類中文創作方面，近年本土社科作品相對成熟飽滿，但今年全球關注的民主題材卻付之闕如，不少熟悉議題的格局與立場亦有簡化之虞，因此「揭露未知」與「挑戰已知」成為評審關鍵。

繼前兩年《血淚漁場》、《廢墟少年》連續獲獎之後，「報導者」團隊今年以《煙囪之島》第三度獲獎。本書以詳實的資料和訪談，強迫讀者正視石化業帶來的傷害，評審翁稷安認為：「這是當下台灣所需的時代之書。」

報導者團隊以《煙囪之島》三度獲獎，評審譽為「當下臺灣所需的時代之書」（圖／Openbook閱讀誌 提供） 分享 facebook

此外，徐沛然《社企是門好生意？》挑戰一般對社會企業必然良善的想法，也質疑新自由主義存在著嚴重的缺陷，行文刀刀見骨。台灣歷史學者溫洽溢《獻給皇帝的禮物》，除瑋緻活創辦Wedgwood的成功之路，也加深讀者對消費文化相關理論的理解，是中文作品較少見的題材。

翻譯類年度好書：

科普作品反映資訊時代焦慮 睡眠微生物議題獲共鳴

今年翻譯書以科普類最蓬勃亮眼，許多跨領域傑作令評審難以割捨，競爭最為激烈。最後贏得勝選的是寫微生物的《我擁群像》、現代人需求孔急的《睡眠腦科學》，以及反映資訊時代社群焦慮的《打開演算法黑箱》、擅長說故事的女工程師艾葛拉瓦的《如何在果凍上蓋城市？》，都是非常生動的科普書寫，也緊緊跟住時下全球最新議題。

社科書方面，入圍比例最多的是歷史類作品，但最後由兩部經濟類作品奪得：突破階級與勞動刻板印象的《職人新經濟》，與倫敦政經學院經濟史專家撰寫的《經濟學的40堂公開課》。

文學方面，本屆以美國入圍最多，獲選的有露西亞．柏林短篇小說集《清潔女工手記》，以及卡門・瑪麗亞・馬查多的女性文學《她的身體與其它派對》。

已成日本新聞從業者重要參考書的《被殺了三次的女孩》也攻進榜單，為記者清水潔自行展開命案調查的報導文學。歷史小說則有德國作家凱曼深具反叛精神的《小丑提爾》奪獎。

翻譯文學好書，本屆以美國入圍最多，獲選的有露西亞．柏林短篇小說集以《清潔女工手記》再度奪得好書獎。（圖／Openbook閱讀誌 提供） 分享 facebook

最佳童書暨青少年圖書：

安石榴示範兒童文學高度 本土創作展現自然瑰麗

本屆兒童及青少年獎項最耀眼的原創巨作，當屬安石榴《那天，你抱著一隻天鵝回家》，其情感深刻、形式獨特的52則故事，示範了兒童文學可抵至的高度。翻譯小說可喜地出現多本非美、日系作品入圍，最後由描繪斯拉夫傳說的《長腳的房子》獲獎。

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自然科學仍是強勢題材，本土創作有何華仁《哇！公園有鷹》和黃一峯《怪咖動物偵探》，前者以富有藝術氣息的版畫風格見長，後者輕鬆自在、笑而不謔。饒富趣味的《昆蟲量體重》，也讓評審團大開眼界，此外還有圖像藝術性相當高的知識書《聖母峰》。

隨著時代腳步，童書出現越來越多各擅勝場的公民議題，最後是兒童人權故事《布魯卡的日記》，以及解析假新聞、偽科學的《破解！傳達的技倆》中選。

本屆繪本量多質精，評審亦各有擁護，結果由席尼・史密斯《城市裡的小訪客》與菊地知己《白貓黑貓》勝出。

美好生活書：

社會議題爆發 華文創作氣勢如虹

今年社會議題大爆發，華文創作氣勢如虹，最終得獎6名。飲食類競爭激烈，《鏡週刊》專訪集結的《吃便當》，窺進社會邊緣，看見台灣生命姿態。去年得獎的王瑞閔，再度以《舌尖上的東協》喚醒我們以臺灣的美好，認識東協的美好。

認識香港的版圖也擴大了，日前曾遭拘捕的香港作家鄧小樺《恍惚書》，全書借物抒情，含金量高，對臺灣讀者深具啟發。兒童文學推手林真美《有年輪的繪本》，以百年時間的跨度，為讀者深度賞析40本足以建構成長深度的繪本。

集體創作的《黑潮島航：一群海人的藍色曠野巡禮》具喚醒臺灣人關心海洋議題與意義。（圖／Openbook閱讀誌 提供） 分享 facebook

集體創作近年成趨勢，獲獎作品為：以照片寫歷史的《凝視時代：日治時期臺灣的寫真館》，還有喚醒台灣人關心海洋的《黑潮島航：一群海人的藍色曠野巡禮》。

壯遊不只本土的島航，也有探險絲路的翻譯書《無界之疆》。此外，動物、獸醫類亦不遑多讓，入圍高達6本以上，最後由《獸醫超日常》拿下。

樂齡關懷入圍書也多達6本，另有3本攸關照護的作品，結果平均年齡超過90的《橫尾忠則×九位經典創作者的生命對話》中選。此外，面對當代過勞現象，《雖然痛苦到想死，卻無法辭職的理由》以漫畫引發美好生活「小不幸」的強大共鳴，實屬異數。

完整2019Openbook好書獎書單：

「年度好書．中文創作」10本好書的書封。（圖／Openbook閱讀誌 提供） 分享 facebook

年度好書・中文創作

01.小輓：阿尼默漫畫集（阿尼默／大塊文化）

02.我所告訴你關於那座山的一切（劉宸君／春山出版）

03.我與貍奴不出門（黃麗群／時報出版）

04.性意思史：張亦絢短篇小說集（張亦絢／木馬文化）

05.社企是門好生意？社會企業的批判與反思（徐沛然／時報出版）

06.雲山（陳淑瑤／印刻出版）

07.新神（邱常婷／聯經出版）

08.煙囪之島：我們與石化共存的兩萬個日子（房慧真、何榮幸、林雨佑、蔣宜婷、余志偉、許震唐、林聰勝、吳逸驊／春山出版）

09.羅曼史作為頓悟（夏宇／夏宇）

10.獻給皇帝的禮物：Wedgwood瓷器王國與漫長的十八世紀（溫洽溢／春山出版）

「年度好書．翻譯書」10本好書的書封。（圖／Openbook閱讀誌 提供） 分享 facebook

年度好書・翻譯書

11.小丑提爾（丹尼爾．凱曼（Daniel Kehlmann）／譯者管中琪／商周出版）

12.打開演算法黑箱：反噬的AI、走鐘的運算，當演算法出了錯，人類還能控制它嗎？（漢娜．弗萊（Hannah Fry）／譯者林志懋／臉譜出版）

13.她的身體與其它派對（卡門・瑪麗亞・馬查多（Carmen Maria Machado）／譯者葉佳怡／啟明出版）

14.如何在果凍上蓋城市？：從工法、材料到歷史，由地底到空中，頂尖結構工程師帶你解開建物的構造奧祕，了解建築究竟是怎麼一回事（羅瑪・艾葛拉瓦（Roma Agrawal）／譯者王翎／臉譜出版）

15.我擁群像：栽進體內的微米宇宙，看生物如何與看不見的微生物互相算計、威脅、合作、保護，塑造大自然的全貌（艾德．楊（Ed Yong）／譯者田菡、楊仕音、劉蓉蓉／臉譜出版）

16.清潔女工手記：露西亞．柏林短篇小說集（露西亞．柏林（Lucia Berlin）／譯者謝靜雯、林士棻／聯合文學出版）

17.被殺了三次的女孩：誰讓恐怖情人得逞？桶川跟蹤狂殺人案件的真相及警示（清水潔／譯者王華懋／獨步文化）

18.睡眠腦科學：從腦科學探討猝睡症、睡眠呼吸中止症、失眠、夢魘等各種睡眠障礙（亨利．尼可斯（Henry Nicholls）／譯者張馨方／馬可孛羅出版）

19.經濟學的40堂公開課：倫敦政經學院教授，生動剖析經濟學家如何思考，讓經濟學成為改變世界的力量（奈爾．傑斯坦尼（Niall Kishtainy）／譯者吳書榆／漫遊者文化）

20.職人新經濟：手工精神的文藝復興，品味與消費文化的再造。（理查・E・歐塞霍（Richard E. Ocejo）／譯者馮奕達／八旗文化）

「美好生活書」10本好書的書封。（圖／Openbook閱讀誌 提供） 分享 facebook

美好生活書

21.吃便當：人生解決不了的煩惱，就一口一口吃掉吧！（鄭進耀／鏡文學）

22.有年輪的繪本（林真美／遠流出版）

23.舌尖上的東協──東南亞美食與蔬果植物誌：既熟悉又陌生，那些悄然融入台灣土地的南洋植物與料理（胖胖樹 王瑞閔／麥浩斯）

24.恍惚書（鄧小樺／時報出版）

25.無界之疆（鄧伯宸／立緒文化公司）

26.黑潮島航：一群海人的藍色曠野巡禮（吳明益、張卉君、陳冠榮／網路與書出版）

27.凝視時代：日治時期臺灣的寫真館（簡永彬、高志尊、林壽鎰、徐佑驊、吳奇浩、連克、郭立婷、郭怡棻、賴品蓉、凌宗魁／左岸文化）

28.橫尾忠則×9位經典創作者的生命對話：不是因為長壽而創造，而是因為創造而長壽（橫尾忠則／譯者李璦祺／大田出版）

29.雖然痛苦到想死，卻無法辭職的理由（汐街可奈／譯者王靜怡／尖端出版）

30.獸醫超日常：犰狳、鬃狼，有時還有綠鬣蜥，《侏羅紀世界：殞落國度》特聘獸醫顧問的跨洲診療紀實（強納森・克蘭斯頓（Jonathan Cranston）／祁怡瑋／譯者麥田出版）

「最佳青少年圖書」6本好書的書封。（圖／Openbook閱讀誌 提供） 分享 facebook

最佳童書

31.布魯卡的日記：波蘭兒童人權之父柯札克的孤兒之家故事（林蔚昀／字畝文化）

32.白貓黑貓（菊地知己（きくちちき）／譯者米雅／拾光）

33.怪咖動物偵探：城市野住客事件簿（黃一峯／三采文化）

34.哇！公園有鷹（何華仁／青林出版）

35.城市裡的小訪客（席尼・史密斯（Sydney Smith）／譯者宋珮／拾光）

36.科學不思議1：昆蟲量體重（吉谷昭憲／譯者邱承宗／親子天下）

「最佳童書」4本好書的書封。（圖／Openbook閱讀誌 提供） 分享 facebook

最佳青少年圖書

37.那天，你抱著一隻天鵝回家：52則變形、幻想與深情的成人童話（安石榴／漫遊者文化）

38.長腳的房子（蘇菲．安德森（Sophie Anderson）／譯者洪毓徽／三民出版）

39.破解！傳達的技倆：假新聞．偽科學（文：市村均，圖：伊東浩司／譯者賴庭筠／幼獅文化）

40.聖母峰（文：桑格瑪．法蘭西絲（Sangma Francis），圖：豐風（Lisk Feng）／譯者鄒嘉容／小天下）

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