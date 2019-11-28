親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
訊息藝開罐
聯副創作
聯副空中補給
繽紛心情
家庭副刊
讀創故事
閱讀專題
閱讀風向球
中小學生讀物選介

獨／私校師資遣費草案最高發6個月 教部今開會估月底可定案

高以翔猝死！若有人懂「生存之鏈」…也許他還活著

【消失的界線】在工作中找到無畏無懼的自己：方淑惠

2019-11-28 08:00聯合新聞網 讀.書.人

「真正的友善， 是當人們不再因彼此的差異而劃出界線。 」

文化銀行協助臺北市政府勞動力重建用處刊物編製，出版《消失的界線》一書，書中遴選出20位優秀的身心障礙勞工，訪問他們在職場上的故事與經驗甘苦談，並期望以此作為標竿，共同打造友善包容的社會。閱讀頻道特別規劃並合作摘選部分精彩內容，願延續這份溫暖而堅毅的成就光芒，穿越「差異」築起的高牆，也讓大家看見更美、更友好的環境故事。

文／李盈瑩

臺北市就業服務處 西門就業服務站 就業輔導員，方淑惠。（圖／摘選自《消失的界線》...
臺北市就業服務處 西門就業服務站 就業輔導員，方淑惠。（圖／摘選自《消失的界線》書中圖片）
分享

"每一個案我都不想放棄， 他們是最困難的一群人， 只要我還有能力去幫助別人， 就會全力以赴！"──方淑惠


民國四、五零年代，臺灣曾有一波小兒麻痺大流行，尤其颱風肆虐後衛生條件變差，更容易造成疾病流通傳染。民國五十四年次的方淑惠是患者之一，但她樂天說道：「我一直到國中才發現左腳鞋子特別容易掉，仔細詢問父母，才得知自己一歲時曾患病燒。」這讓她回憶起，兒時母親總在冬夜替她熱敷，父親則時常騎著腳踏車載她去爺爺那裡推拿腳部，在雙親的悉心照料下，她與同年紀許多需要拄拐杖、裝鐵架的患者對照，病情相對輕微，也因為這份後知後覺，度過了一段無憂無慮的童年歲月。

到了高中、大學開始注重外表的年紀，方淑惠才逐漸在意起身體的不一樣，甚至畢業找工作，在面對面試官的詢問，總以「前陣子跌倒受傷」等理由支吾其辭。如今人生走過大半，每當有人問起，她已能泰然自若據實以告，而這之間莫大的轉變，與這十多年來在職場上所建立的強大信心有關。

（圖／摘選自《消失的界線》書中圖片）
（圖／摘選自《消失的界線》書中圖片）
分享

在臺北市就業服務處西門就業服務站萬華服務臺工作的方淑惠，是以遊民為服務對象的就業輔導員，早年負責核銷、媒合、打報告等文書項目。面對工作總是拼命三郎的她，為了提升電腦技能勤練嘸蝦米輸入法，每天回家埋頭練打，連走在路上看見招牌也不由自主開始拆字，因著這份拼勁，讓她順利在中高齡階段二度就業。

近幾年她開始站到第一線接觸遊民，其中不乏酒癮、卡債等問題個案，方淑惠不改工作狂本性，為了替經手個案找尋合適的工作機會，回到家也不停歇的翻閱報紙或滑手機查看職缺資訊。有一次，為了在街頭尋找一位在她引介下曾順利就業、卻中途放棄的遊民，原本和先生在西門町散步的方淑惠，還特地拉著他到中山堂、臺北車站繞一圈，活脫脫上演尋人啟事。

書名：《消失的界線》指導單位：臺北市政府勞動局出版單位：臺北市勞動力重建...
書名：《消失的界線》
指導單位：臺北市政府勞動局
出版單位：臺北市勞動力重建運用處
編製單位：文化銀行
出版時間：2019年11月
分享

「每一個案我都不想放棄，他們是最困難的一群人，只要我還有能力去幫助別人，就會全力以赴！」於是在方淑惠的努力下，原本全身髒兮兮、每日喝得醉醺醺的遊民，經過數個月的就業後，再次出現眼前已變得穿戴整齊且充滿朝氣；有時在街上巧遇個案，知道他們已經開始存錢買機車、租房子，生活逐步踏上正軌，方淑惠的內心便感到欣慰踏實。

熱衷學習的方淑惠，還曾經花兩年時間，利用假日到新竹玄奘大學修讀社會福利系的在職專班。她坦承以往偶爾會誤解個案，但透過各類專業進修，逐步理解個案所展現的行為、梳爬探討背後的原因，並將習得的諮商技巧實際運用於工作職場。職場上紮實的學習與實踐過程，讓方淑惠幾乎忘卻身體上的病症，也看見自身所擁有的豐沛能量，在這份助人工作中，找到無畏無懼的自己。


延伸閱讀

◆【消失的界線】發揮自身亮點，而非聚焦缺陷：郭怡心

◆【消失的界線】成就我的，是團隊的共享及默契：何奇偉




遊民職場患者北市

相關新聞

別再說養兒防老！臺灣家庭大調查數據告訴你：單身女兒才是首選！

2019-11-23 10:50

想來臺念音樂系 卻一頭栽進劇場的馬來西亞囝仔張宋耀

2019-11-22 09:35

煽動人民、扭曲事實、編造謊言──納粹時代的政治漫畫與假新聞

2019-11-21 18:11

【消失的界線】成就我的，是團隊的共享及默契：何奇偉

2019-11-21 10:30

【消失的界線】發揮自身亮點，而非聚焦缺陷：郭怡心

2019-11-19 08:00

詔書竟藏抱怨文？清朝皇帝的命令與高級煩惱

2019-11-17 13:40

見證愛情的現代月老：公證結婚

2019-11-14 11:25

【書‧人生】劉昭儀／媽媽圖書館

2019-11-12 12:33

駐英劇場人私藏 ：倫敦看戲清單

2019-11-08 09:30

百年來的「政治漫畫」 以嘻笑嘲諷為臺灣歷史留下見證

2019-11-07 14:37

請進「旅徒」 感受咖啡裡的謙謙初心

2019-11-07 09:20

《小丑》：失語的「瘋癲者」

2019-11-04 10:42

一天 24 小時不夠用？再等等，地球自轉因這個原因越來越慢……

2019-10-31 17:25

有錢是他家的事？是否你我也能發大財？簡評《資本的世界史》

2019-10-28 10:00

摩登女性，產婆軌跡──黃陳梅麗的助產工作簿

2019-10-25 09:11

【南國青鳥】陳信宏／南國の薰風

2019-10-24 15:40

自書中啟程，即使短暫，也試著成為不同的人：詹宏志

2019-10-24 11:55

用童心 談初心系列：時光隧道裡的田野調查

2019-10-24 09:11

一份啟蒙臺灣人的報紙《臺灣民報》

2019-10-19 10:05

昨日的世界，明日的我們｜百年思想序曲（2）

2019-10-19 09:01

昨日的世界，明日的我們｜百年思想序曲（1）

2019-10-18 18:46

郭漢辰／浪濤與山風的合唱

2019-10-16 12:33

老饕上菜，東港最青巷仔內：王浩一

2019-10-15 09:45

日治時期出國必備「旅券」？求學求職、環遊世界不可少

2019-10-11 09:11

從《舌尖上的東協》瞭解南洋植物，家鄉味與地緣政治

2019-10-09 18:41

張騰元 X 陳永森：屏東人的母親山｜大武山上的成年禮

2019-10-09 09:00

蘇東坡吃檳榔治病？陳韻如的瘴病醫療史研究

2019-10-06 09:11

踏覓凡人的雪泥鴻爪，在荒蕪的邊際再擁抱這座城市：張曉風 X 郭漢辰（下）

2019-10-04 02:01

踏覓凡人的雪泥鴻爪，在荒蕪的邊際再擁抱這座城市：張曉風 X 郭漢辰（上）

2019-10-04 01:37

蔡詩萍《紅樓心機：我的騷動，渴望你懂》新書分享會

2019-10-02 09:05

流傳百年女人才懂社群密碼！世界唯一的女性文字「女書」

2019-10-01 12:09

開就中！歷久不衰的銷售利器：「瓶蓋附獎」

2019-09-29 09:11

人造時光：閱讀郭箏《大話山海經》系列

2019-09-25 09:11

用一本城市書帶你認識台北：《GOOD EYE 台北挑剔指南》

2019-09-23 11:20

追憶家族共演歲月：許石女兒眼中的父親

2019-09-20 09:11

專訪 2019南國漫讀節 協助參與規劃 —— 鍾永豐 〈南國的生命之樹與流痕〉

2019-09-18 09:11

專訪2019南國漫讀節策展人——馬翊航 〈命名大武山：山是音響，太陽是燈光〉

2019-09-16 11:45

理想、光榮與傷害：三名社會運動者的告白

2019-09-11 09:11

寄生上流：窺見資本主義的「希望工程」(內含劇透)

2019-09-09 10:00
看更多

熱門文章

奪回聊天主導權！丹妮婊姐教你反制「臭屁王」的犀利說話術

2019-11-27 12:11

2020「金蝶獎」13本準得獎名單公布　金銀銅獎得主明年初揭曉

2019-11-27 15:05

金馬獎澎湃開場 「台灣有個好萊塢」原來還沒演完

2019-11-28 03:59

【鬼島求生技‧徵文佳作】李應命／鋼索上三十載春風化雨夢

2019-11-27 09:30

【鬼島求生技‧徵文佳作】洪金鳳／心正不怕鬼來磨

2019-11-27 09:00

【消失的界線】在工作中找到無畏無懼的自己：方淑惠

2019-11-28 08:00

【當代小說特區】鍾文音／請不要盛夏走——一則預知死亡紀事

2019-11-28 00:08

【動物浮世繪】陳凌／受虐狗也有春天

2019-11-28 06:00

【青春名人堂】林力敏／小告別

2019-11-28 06:00

【慢慢讀，詩】張錯／回憶中

2019-11-28 00:04

【野想到】李進文／請你請你

2019-11-28 00:07

福井恐龍大軍 下月占領華山

2019-11-28 00:20
看更多

贊助廣告

留言

Top