【消失的界線】在工作中找到無畏無懼的自己：方淑惠

2019-11-28 08:00 聯合新聞網 讀.書.人



「真正的友善， 是當人們不再因彼此的差異而劃出界線。 」 文化銀行協助臺北市政府勞動力重建用處刊物編製，出版《消失的界線》一書，書中遴選出20位優秀的身心障礙勞工，訪問他們在職場上的故事與經驗甘苦談，並期望以此作為標竿，共同打造友善包容的社會。閱讀頻道特別規劃並合作摘選部分精彩內容，願延續這份溫暖而堅毅的成就光芒，穿越「差異」築起的高牆，也讓大家看見更美、更友好的環境故事。

文／李盈瑩

臺北市就業服務處 西門就業服務站 就業輔導員，方淑惠。（圖／摘選自《消失的界線》書中圖片） 分享 facebook

"每一個案我都不想放棄， 他們是最困難的一群人， 只要我還有能力去幫助別人， 就會全力以赴！"──方淑惠

民國四、五零年代，臺灣曾有一波小兒麻痺大流行，尤其颱風肆虐後衛生條件變差，更容易造成疾病流通傳染。民國五十四年次的方淑惠是患者之一，但她樂天說道：「我一直到國中才發現左腳鞋子特別容易掉，仔細詢問父母，才得知自己一歲時曾患病燒。」這讓她回憶起，兒時母親總在冬夜替她熱敷，父親則時常騎著腳踏車載她去爺爺那裡推拿腳部，在雙親的悉心照料下，她與同年紀許多需要拄拐杖、裝鐵架的患者對照，病情相對輕微，也因為這份後知後覺，度過了一段無憂無慮的童年歲月。

到了高中、大學開始注重外表的年紀，方淑惠才逐漸在意起身體的不一樣，甚至畢業找工作，在面對面試官的詢問，總以「前陣子跌倒受傷」等理由支吾其辭。如今人生走過大半，每當有人問起，她已能泰然自若據實以告，而這之間莫大的轉變，與這十多年來在職場上所建立的強大信心有關。

（圖／摘選自《消失的界線》書中圖片） 分享 facebook

在臺北市就業服務處西門就業服務站萬華服務臺工作的方淑惠，是以遊民為服務對象的就業輔導員，早年負責核銷、媒合、打報告等文書項目。面對工作總是拼命三郎的她，為了提升電腦技能勤練嘸蝦米輸入法，每天回家埋頭練打，連走在路上看見招牌也不由自主開始拆字，因著這份拼勁，讓她順利在中高齡階段二度就業。

近幾年她開始站到第一線接觸遊民，其中不乏酒癮、卡債等問題個案，方淑惠不改工作狂本性，為了替經手個案找尋合適的工作機會，回到家也不停歇的翻閱報紙或滑手機查看職缺資訊。有一次，為了在街頭尋找一位在她引介下曾順利就業、卻中途放棄的遊民，原本和先生在西門町散步的方淑惠，還特地拉著他到中山堂、臺北車站繞一圈，活脫脫上演尋人啟事。

書名：《消失的界線》指導單位：臺北市政府勞動局出版單位：臺北市勞動力重建運用處 編製單位：文化銀行出版時間：2019年11月 分享 facebook

「每一個案我都不想放棄，他們是最困難的一群人，只要我還有能力去幫助別人，就會全力以赴！」於是在方淑惠的努力下，原本全身髒兮兮、每日喝得醉醺醺的遊民，經過數個月的就業後，再次出現眼前已變得穿戴整齊且充滿朝氣；有時在街上巧遇個案，知道他們已經開始存錢買機車、租房子，生活逐步踏上正軌，方淑惠的內心便感到欣慰踏實。

熱衷學習的方淑惠，還曾經花兩年時間，利用假日到新竹玄奘大學修讀社會福利系的在職專班。她坦承以往偶爾會誤解個案，但透過各類專業進修，逐步理解個案所展現的行為、梳爬探討背後的原因，並將習得的諮商技巧實際運用於工作職場。職場上紮實的學習與實踐過程，讓方淑惠幾乎忘卻身體上的病症，也看見自身所擁有的豐沛能量，在這份助人工作中，找到無畏無懼的自己。

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