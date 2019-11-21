【消失的界線】成就我的，是團隊的共享及默契：何奇偉

2019-11-21 10:30 聯合新聞網 讀.書.人



「真正的友善， 是當人們不再因彼此的差異而劃出界線。 」 文化銀行協助臺北市政府勞動力重建用處刊物編製，出版《消失的界線》一書，書中遴選出20位優秀的身心障礙勞工，訪問他們在職場上的故事與經驗甘苦談，並期望以此作為標竿，共同打造友善包容的社會。閱讀頻道特別規劃並合作摘選部分精彩內容，願延續這份溫暖而堅毅的成就光芒，穿越「差異」築起的高牆，也讓大家看見更美、更友好的環境故事。

文／李盈瑩

（圖／摘選自《消失的界線》書中圖片） 分享 facebook

"走過意外造成的復健之路， 讓我始終相信， 倘若當時對自己一時仁慈， 就是對日後人生的殘忍。"──何奇偉

手邊的無線電對講機響起，何奇偉依循列車控制員的調度，拎著工具包與事先備妥的維修材料，以近乎百米賽跑的速度奔向月台，在列車進站到下一班次預備發車的半小時內，還必須扣除旅客上下車的時間，因此維修技師僅有短短十多分鐘就得迅速將故障的座椅、餐桌等車上設備修理完成，而這是白天中班的情況。倘若輪值大夜班，還有列車斷電時間的限制，僅能在清晨五點通電後的半小時之內進行測試，在在考驗著技師的專業能力與技術，以及面對時間壓力的沉著穩定度。

身處快節奏的工作環境，何奇偉與其他同仁在外表上並無差異，同樣能以靈活身手處理工作事務，但其實年輕時的他曾遭逢一場重大車禍，不僅鎖骨末端骨髓反覆發炎，也造成臉部三叉神經斷裂、下顎骨折，身體左半部受到嚴重損傷。回憶當時前後進行約三十次手術，曾經在手術台連躺了十二小時，並長達三年無法工作。當時何奇偉見母親日夜在工作與醫院之間兩頭跑，感到十分過意不去，幾次進出醫院手術索性不通知家人，獨自承受與面對。

臺灣高速鐵路股份有限公司維修處車輛維修部 資深技師，何奇偉。（圖／摘選自《消失的界線》書中圖片） 分享 facebook

克服了當時的苦痛與困難，如今少了一段鎖骨的手部已能隨意活動，也幸運地繼續從事自己擅長的領域──機械維修。童年時的何奇偉就對機械產生極大熱情，求學念的也是機械科，並在空軍服役從事飛機維修。十多年前曾遠赴中國工作，陸續在傳統產業、遠航的飛機拆裝部門任職，後來為了回臺灣就近陪伴妻小並照顧年事已高的父母，他來到台灣高鐵擔任維修技師，而這一做就是十三年。

書名：《消失的界線》指導單位：臺北市政府勞動局出版單位：臺北市勞動力重建運用處 編製單位：文化銀行出版時間：2019年11月 分享 facebook

被問及工作上的成就感，何奇偉謙虛說道：「成就感從來都不是個人的，而是整個團隊給我的。我相信維修工作就像一條產業鏈，沒有任何一件事僅靠一人就能獨立完成。」何奇偉舉例，像是部門主管鼓勵同仁針對工作效率提出改善方法，雖然創意來自個人發想，但每件提案都必須仰賴團隊各弟兄多次的測試與修改才能完成。也因為對工作抱持共享態度，何奇偉帶新人時從不藏私，面對自己不夠熟稔的電路結構，也大方坦然向同事請益。大抵是平日在專業知識、技術經驗上的坦誠交流，促成了彼此足夠的信任度與默契。前陣子何奇偉的父親病危，不得不頻繁請假，面對同仁們紛紛協助調班、共同分擔多出的工作，讓他心底滿是感激。

在主管眼中，何奇偉對工作充滿濃厚的責任心，有時甚至在非上班的時間還主動協助組長處理大小問題。走過了二十幾歲時的身體傷痛，如今年近半百的他樂在工作，勇於承擔，用沉穩的態度迎接工作上的各種挑戰。

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