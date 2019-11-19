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【消失的界線】發揮自身亮點，而非聚焦缺陷：郭怡心

2019-11-19 08:00聯合新聞網 讀.書.人

「真正的友善， 是當人們不再因彼此的差異而劃出界線。 」

文化銀行協助臺北市政府勞動力重建用處刊物編製，出版《消失的界線》一書，書中遴選出20位優秀的身心障礙勞工，訪問他們在職場上的故事與經驗甘苦談，並期望以此作為標竿，共同打造友善包容的社會。閱讀頻道特別規劃並合作摘選部分精彩內容，願延續這份溫暖而堅毅的成就光芒，穿越「差異」築起的高牆，也讓大家看見更美、更友好的環境故事。

文／ 文化銀行

麥當勞 ( 和德昌股份有限公司 ) 台北舊宗餐廳 訓練員，郭怡心。（圖／摘選自《...
麥當勞 ( 和德昌股份有限公司 ) 台北舊宗餐廳 訓練員，郭怡心。（圖／摘選自《消失的界線》書中圖片）
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"改變自己，踏出第一步。 如果你踏不出去，就只能永 遠站在原地看著別人怎麼做。"──郭心怡


來到熙來攘往的麥當勞舊宗門市，就可以見到郭怡心站立於櫃檯前，充滿熱忱地替前來點餐的民眾服務。她的聲音爽朗渾厚、富有朝氣，更有著絕佳的記性，往來顧客的臉孔、常點的項目，都一一烙印在她的腦海裡。

郭怡心在麥當勞多家門市服務超過十六年，生病以前，除了站櫃台之外，無論是煎肉排、做漢堡、炸薯條，在廚房內場都能見到她穿梭的身影。身為單親媽媽，為了扛起家中經濟，在麥當勞兼職打工之餘，晚上也到酒吧擔任調酒人員。原本就有的家族遺傳性高血壓，再加上過於勞頓奔波的生活型態，讓郭怡心在四年前的某一日，身體左側突然無法使力，送進醫院才得知自己罹患了腦中風。

正值青壯年，卻被迫在一夕之間面臨身體上的劇變，郭怡心曾陷入低潮，甚至萌生退意另謀他就。所幸在麥當勞主管與同事的支持與協助下，她歷經了一年的復健期，逐步回到熟悉的職場。生病後，郭怡心的左腳只能緩慢行走，左手則無法使力，因此像是

（圖／摘選自《消失的界線》書中圖片）
（圖／摘選自《消失的界線》書中圖片）
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內場烹調、飲品製作、端餐盤等需要雙手併用的事務目前無法順利完成。但主管重新調整郭怡心的職務，安排她到餐廳櫃檯與得來速窗口服務，並將工作步驟一一拆解、分段進行，例如使用單手操作點餐機，或桌面擦拭這類清潔工作，現在的郭怡心已是外場團隊給力的好夥伴。

「面臨突如其來的生病，我們要去想自己還能做些什麼，唯有改變自己，踏出第一步，才有實現的可能，否則只能站在原地看著別人怎麼做了。」郭怡心不聚焦在身體上的限制，反而將自身專長發揮得淋漓盡致。從高中時代就開始在泡沫紅茶店打工，後續在咖啡廳、德式餐廳、麥當勞等多家餐飲店工作過的她，似乎天生就是要吃這行飯，即便左手無法運用裕如，本著天生敏銳的觀察力與親和力，即便遇到同事無法擺平的奧客，在她的服務之下也能將對方軟化。

書名：《消失的界線》指導單位：臺北市政府勞動局出版單位：臺北市勞動力重建...
書名：《消失的界線》
指導單位：臺北市政府勞動局
出版單位：臺北市勞動力重建運用處
編製單位：文化銀行
出版時間：2019年11月
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過去還曾有一名常對女性同仁吃豆腐的老伯伯，郭怡心刻意記下阿伯常點的項目，不僅藉此拉近距離，此舉更是聰明地向對方暗示「我們已經記住你了唷！」，成功讓這位顧客收斂不少。

除了是店裡的奧客殺手，郭怡心還是門市裡的促銷女王，總是能在顧客點餐時推銷活動商品，從來不會因為被顧客拒絕就退縮或卻步，她笑說：「我的自我調適快，就像適應力很好的小強！」即使因為身體上的限制，在某些情況下需請同事提供協助，但郭怡心也從不忘發揮自己的優勢，讓團隊能截長補短、互助合作。從發病至今四年多，她已慢慢在職場找回自己的定位，也十分享受於接觸人群、建立顧客關係，繼續投身在最熟悉的餐飲服務業。



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