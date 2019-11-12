親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
訊息藝開罐
聯副創作
聯副空中補給
繽紛心情
家庭副刊
讀創故事
閱讀專題
閱讀風向球
中小學生讀物選介

等不到啟用…桃機新塔台宣傳片主角 資深航管員昨晚病逝

港警圍攻城市大學！ 催淚彈狂轟宿舍

【書‧人生】劉昭儀／媽媽圖書館

2019-11-12 12:33聯合新聞網 Openbook閱讀誌

總有那麼一本或數本書，一位或多位文人作家，曾在我們的閱讀行旅中，留下難以遺忘的足跡。「書．人生」專欄邀請各界方家隨筆描摹，記述一段未曾與外人道的書與人的故事。期以閱讀的饗宴，勾動讀者的共鳴。

劉昭儀。（圖／Openbook閱讀誌 提供）
劉昭儀。（圖／Openbook閱讀誌 提供）
分享

文／劉昭儀


我的閱讀經驗啟蒙與開展，跟我生命中的女性脫離不了關係。

如果生命中要選出第一本留下印記的書，那就是我姑姑買給我的《十萬個為什麼？》。當時是小學生的我，為什麼會著迷於大千世界中與我咫尺天涯的懸疑與未知？或許可以滿足彼時好奇心旺盛的我吧……但幫我的腦袋第一次大翻轉的是：原來世界上還有不是「故事書」的書啊？！

因為閱讀實在是太新奇有趣了，從此我透過各種不同的書籍，穿越不同的地域、時代、文化……好像也因此變得早熟。尤其上國中以後，頑強抗拒升學壓力，全力風花雪月強說愁。當時的國文老師是大學剛畢業的女大生，她使出對付我的大絕招，是每讀完她指定的國文課業，就會借我一本她推薦的文學作品，我就這樣跟著她，亦步亦趨的兼顧了青春期的魚與熊掌。

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）
分享

所以有天我跟媽媽說我將來要念中文系時，正在騎車的她表現得似乎很鎮定，只轉頭問了在後座的我：「可以賺錢養活自己嗎？」自視甚高如我，覺得這是什麼傻問題啊老媽？！殊不知她居然提早戳中我的死穴……預示我的「非營利人生」。

如願讀了中文系的我，離家之後再回家，赫然發現媽媽在透天厝的我家頂樓，佈置了一間專屬於她的圖書館。裡面整齊羅列了幾百本書，全部排排站好在書架上……以千嬌百媚的姿態。這可能是當年最厲害的私人藏書，單一主題：羅曼史系列！

「羅曼史系列」大概是現在所謂「總裁系列」的原型。當年的羅曼史系列，全部都是翻譯作品。每本書的公式固定，完全沒有意外：大抵是高富帥的男主角，必定因為某種命運的安排，與原本不可能相遇、貧困又衰到爆但偏偏不服輸的女主角（或男女主角人設對調），墜入情網。過程中，一定是先互相看不順眼，發生莫名其命的激烈衝突，中間還會有人從中作梗，讓彼此產生各種顯而易見的誤會，其實只是在在證明兩人內心愛意已經超展開，卻堅持要像個幼稚鬼一般，以「馬景濤模式」（對個人無意冒犯，只是權充為全民通用的形容詞），拐彎抹角的表達澎湃洶湧的深情（暈船）……

(推薦閱讀：經典羅曼史「瓊瑤全系列」電子書)

身為中文系的女兒，才剛從古典與現代的文學世界中，裝模作樣的以琴棋書畫，為自己做完文化美容、努力變成氣質美女。寒暑假回到家，居然要跟我媽一起面對不登的大雅之堂的羅曼史？

雖然是打開第一頁就明白所有的套路，但是懶惰、腦波弱、也沒有其他選擇的我，就跟媽媽在她的圖書館，各據一方的讀了不少羅曼史。一起臉紅心跳、蹙眉嘆息、峰迴路轉，最後還要迎接深情擁吻或滾床（羞）……這時我們不再是慈孝母女，反而是靠著不斷湧升的粉紅泡泡，一起離開地球表面、離開日復一日、離開賢妻良母、離開乖巧上進、離開循規蹈舉的各種框架，暫時在文字的浩瀚宇宙，放空發傻的狼狽夥伴。

之後，我不再拘泥於古典中文才女追求的經史子集、文以載道，反而是放浪閱讀，貪多又雜食、生冷不忌的全吞下肚。或許是亂槍打鳥吧？總是在那個亂七八糟的青春歲月裡，冷不防地被各種閱讀的情境擊中要害，彼時自以為可以因此讀懂人生的種種況味，假裝淡定老成的依照書中指引，依樣畫葫蘆。搞了半天終於明白，那不過是別人的人生。投射到自己身上之後，才知道書裡的黃金屋或顏如玉，非得要靠自己的刻骨銘心，才會變成自己轉大人的印記。

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）
分享

總是習慣的帶著書……戀愛分手工作旅行。甚至隨著命運，迂迴轉折了一大圈之後，居然變成了書店的老闆娘。我們的第一家書店，是在桃園新屋鄉下的老家，改成的非營利舊書店。當時有同事問：來自城市中不同的人們捐贈的舊書，是否需要限制種類，再推薦給鄉下的孩子與居民閱讀？我說不要限制，希望可以讓大家看到各種不同的書、讀到不同的世界、感受不同的可能性。後來再加上台北的書店，以及增生的小農市集與實驗廚房，我們的書店，一直不是賞心悅目、唯美精緻的文青專屬。書店也許只是一個介面，但可以有機延伸到土地、食物、孩子……以及真實的愛與分享。

一直以來透過文字世界的映照，我看著自己的欣喜、失落、自負、愚昧……一次又一次的確認，這條辛苦但豐富的生命道路，是我想追尋的方向。但是總有許多措手不及的驚慌……比如此刻，我和家人突然地面對母親即將離開我們的現實，非常非常困難的告別……對於生者而言。我來不及說再見；對諸多肉體的折磨無能為力；日常的瑣碎沒有停止的牽絆……而最深的恐懼是，害怕媽媽以及我，終將各自孤單。

於是一遍遍想起跟媽媽經歷的種種細節，一次次加深逐漸淡漠的美好，努力克制不再呼喚媽媽……即使日後的世界，永遠會矇著一層淡灰色的薄霧。我會透過記憶，重新跟著媽媽長大、任性、忤逆，卻不可抗拒的像媽媽……有好品味與溫暖的心，以及無私慷慨的愛人……然後可以成為媽媽的驕傲。

我們母女終將回到最享受的時光，相依偎在忘憂的「媽媽圖書館」。


作者簡介

劉昭儀

原本在喧嘩熱鬧的媒體界工作，順勢搭上婚姻的列車後，才驚覺這不是一班普通車，而是充滿驚奇與刺激的雲霄飛車。

還好命運的中場休息時間之後，變成「水牛書店×我愛你學田市集」的老闆娘，在瑞安街小公園邊賣書也賣菜的地方媽媽，安身立命的在城市與鄉村間，養育跨越高中小學魔界的兩個小孩。

忽然迎面而來的生命髮夾彎，只好含淚目送「政界第一白目」的先生重返江湖、燃燒理想。雖然一人分飾多角，依然堅持全家人每天盡可能地，要圍坐在餐桌前，努力累積「家之味」的共同記憶。

沒有親子教養的專業、不照書本依樣畫葫蘆，只跟孩子約定好：媽媽會一直在你身邊！


▼目前「聯合報‧家庭副刊」在「晨光幫幫忙」專欄有不少分享▼

想更瞭解她，可點我看更多。


圖書館閱讀專題水牛出版社

相關新聞

駐英劇場人私藏 ：倫敦看戲清單

2019-11-08 09:30

百年來的「政治漫畫」 以嘻笑嘲諷為臺灣歷史留下見證

2019-11-07 14:37

請進「旅徒」 感受咖啡裡的謙謙初心

2019-11-07 09:20

《小丑》：失語的「瘋癲者」

2019-11-04 10:42

一天 24 小時不夠用？再等等，地球自轉因這個原因越來越慢……

2019-10-31 17:25

有錢是他家的事？是否你我也能發大財？簡評《資本的世界史》

2019-10-28 10:00

摩登女性，產婆軌跡──黃陳梅麗的助產工作簿

2019-10-25 09:11

【南國青鳥】陳信宏／南國の薰風

2019-10-24 15:40

自書中啟程，即使短暫，也試著成為不同的人：詹宏志

2019-10-24 11:55

用童心 談初心系列：時光隧道裡的田野調查

2019-10-24 09:11

一份啟蒙臺灣人的報紙《臺灣民報》

2019-10-19 10:05

昨日的世界，明日的我們｜百年思想序曲（2）

2019-10-19 09:01

昨日的世界，明日的我們｜百年思想序曲（1）

2019-10-18 18:46

郭漢辰／浪濤與山風的合唱

2019-10-16 12:33

老饕上菜，東港最青巷仔內：王浩一

2019-10-15 09:45

日治時期出國必備「旅券」？求學求職、環遊世界不可少

2019-10-11 09:11

從《舌尖上的東協》瞭解南洋植物，家鄉味與地緣政治

2019-10-09 18:41

張騰元 X 陳永森：屏東人的母親山｜大武山上的成年禮

2019-10-09 09:00

蘇東坡吃檳榔治病？陳韻如的瘴病醫療史研究

2019-10-06 09:11

踏覓凡人的雪泥鴻爪，在荒蕪的邊際再擁抱這座城市：張曉風 X 郭漢辰（下）

2019-10-04 02:01

踏覓凡人的雪泥鴻爪，在荒蕪的邊際再擁抱這座城市：張曉風 X 郭漢辰（上）

2019-10-04 01:37

蔡詩萍《紅樓心機：我的騷動，渴望你懂》新書分享會

2019-10-02 09:05

流傳百年女人才懂社群密碼！世界唯一的女性文字「女書」

2019-10-01 12:09

開就中！歷久不衰的銷售利器：「瓶蓋附獎」

2019-09-29 09:11

人造時光：閱讀郭箏《大話山海經》系列

2019-09-25 09:11

用一本城市書帶你認識台北：《GOOD EYE 台北挑剔指南》

2019-09-23 11:20

追憶家族共演歲月：許石女兒眼中的父親

2019-09-20 09:11

專訪 2019南國漫讀節 協助參與規劃 —— 鍾永豐 〈南國的生命之樹與流痕〉

2019-09-18 09:11

專訪2019南國漫讀節策展人——馬翊航 〈命名大武山：山是音響，太陽是燈光〉

2019-09-16 11:45

理想、光榮與傷害：三名社會運動者的告白

2019-09-11 09:11

寄生上流：窺見資本主義的「希望工程」(內含劇透)

2019-09-09 10:00

【好戲刊】11-12月號出刊 育成聯合展演

2019-09-09 09:00

青鳥居所即將開幕！坐落大稻埕百年老屋，扛起文藝、思想主題選書重任

2019-09-06 13:50

【青鳥居所】居所時旅遊記（終）｜賴予喬 feat. 透鳴單簧管重奏團：開幕音樂會

2019-09-05 09:00

【青鳥居所】居所時旅遊記（七）｜任明信：讀詩微醺之夜

2019-09-04 12:00

【OB專訪】金鼎獎特別貢獻獎得主幸佳慧：為受傷的孩子找光亮，是創作者的責任

2019-09-04 10:01

【青鳥居所】居所時旅遊記（六）｜吳叡人：福爾摩沙意識形態

2019-09-04 09:00

【青鳥居所】居所時旅遊記（五）｜林韋地：臺灣與東南亞的歷史情緣

2019-09-03 10:19

【青鳥居所】居所時旅遊記（四）｜蔣竹山：日治時期臺灣的大眾生活

2019-09-01 13:00
看更多

熱門文章

12強Live／打線遭封鎖 中華0：2惜敗墨西哥

2019-11-11 13:52

清大資優生讀書計畫表曝光 網嘆：這就是與學霸的差距

2019-11-11 16:51

鄉民心碎！「學姐」黃瀞瑩被拍到擁吻新歡 男方疑劈腿

2019-11-12 08:20

年收百萬工程師轉行跑外送 收入一曝超嚇人

2019-11-11 14:32

12強／中華對南韓非贏不可 洪一中宣布張奕先發

2019-11-11 14:57

陳菊告8人吞「2連敗」 以訟止謗自訴張琍敏又無罪

2019-11-11 16:13

李佳芬稱小三生學肛交 潘文忠翻教科書打臉：停止污衊

2019-11-11 18:32

國巨、大聯大將公布重大訊息 12日同步暫停交易

2019-11-11 18:38

「冥紙」紅到國外 老外稱改變人生還保佑身體健康

2019-11-11 19:50

韓國瑜豪宅案延燒 台肥最大股東農委會開口了

2019-11-11 17:06

越南仙氣正妹法官爆紅 網喊：我願意接受判刑

2019-11-11 20:46

住美國飯店收巨額帳單 網紅一看明細驚呼：千萬別亂碰冰箱

2019-11-12 10:20

美翻！台南觀光局員工自拍婚紗 半年跑遍全市37區

2019-11-11 14:36

NBA／詹皇大三元白做工 暴龍斷湖人7連勝

2019-11-11 13:07

韓國瑜形容「蔡賴配」：武大郎與潘金蓮蓋一條棉被

2019-11-11 20:54

12強／江少慶好投惜吞敗 12日中韓戰成關鍵戰

2019-11-11 13:53

南科知名國際原料藥大廠傍晚傳爆炸 員工灼傷送醫

2019-11-11 18:52

這兩件小小「家務事」竟然撼動中國的國際地位？

2019-11-11 14:57

國巨同意以18億美元全現金交易 併購美國同業Kemet

2019-11-12 07:22

退警抗議太陽花學運判國賠明攻佔政院 政院拒馬戒備

2019-11-11 18:10

12強／中華隊被看衰 洪一中：我們不必喪志

2019-11-11 14:24

籲退警攻占政院抗議 耿繼文：請警察行使怠惰權退避權

2019-11-11 13:18

不想再生了！32歲少婦生第6胎 結婚8年連生3男3女

2019-11-12 10:58

影／日本媒體熱議雅子皇后的眼淚 她為何哭泣？

2019-11-11 13:04

明天低溫下探14度 日夜溫差大

2019-11-11 20:01

「沒有五十萬元不去」醫院皮膚科留不住才 不只薪情問題

2019-11-12 00:54

12強／剖析中華輸球主因 連兩戰欠缺臨門一腳

2019-11-11 16:53

逆向駛上基隆港西岸聯外道路 轎車迎面撞貨櫃車1人不治

2019-11-11 18:52

「台獨女神」警署前舉牌笑警白痴 侮辱公署遭起訴

2019-11-11 15:27

12強／張奕對決金廣鉉 輸贏奧運門票差很大

2019-11-12 00:14

獨／台中啃老族不工作 花老母退休金還開BB槍射她

2019-11-11 18:10

豬瘟惹禍！年邁婦攜臘肉入境免罰 官員心軟吃上貪汙罪

2019-11-12 09:03

環評原則通過 台積電竹南先進封測廠建廠在望

2019-11-11 13:26

護欄太低？女大生自拍墜山谷 園區回應：我沒有責任

2019-11-12 10:28

NBA／湖人斷7連勝 詹皇：暴龍有冠軍DNA

2019-11-11 15:53

反送中衝突升級 林鄭：暴徒不會得逞

2019-11-11 18:25

前後圖對照！兩億花博森林園區成廢墟 策展人批盧市府

2019-11-12 10:30

慎入！他打開洗衣機「看見地獄」 網友：毛到不行

2019-11-11 14:19

獨家專訪／看到韓國瑜被抹黑 韓冰跟李佳芬都瘦了

2019-11-11 16:13

芋泥魂爆發！老饕帶路盤點北部3大必吃「芋頭」美食

2019-11-11 21:00
看更多

贊助廣告

留言

Top