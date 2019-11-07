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請進「旅徒」 點一杯咖啡裡的謙謙初心

2019-11-07 09:20聯合新聞網 讀.書.人

（圖／報時光　提供）
（圖／報時光　提供）
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文／報時光

先對自己說，你將要成為什麼，然後再告訴自己，必須要做什麼

──愛比克泰德(古羅馬新斯多噶派哲學家)


一棵芒果樹守望夢想果熟成

拜訪旅徒的這天，攜著老派生活日曆，厚實的手感提醒了自己，即將到來的2020，穿梭在商業大樓間，從松江路轉入長春路後喧囂漸緩，一棵壘壘果實的芒果樹安靜緊挨著路口，果樹斜對面二樓，有一家咖啡店。腳踩著磨石子地拾階而上，推開舊木門便可以在窗邊對望果樹。「旅徒咖啡」的啟程日，恰好樹上滿滿果實垂掛之際。

旅徒咖啡是小狸的初心夢想起點，也是都會旅人的心靈小驛站。可以來杯「無極限」，入口嚐到檸檬滋味與中深焙咖啡，杯底未溶解的糖讓酸酸甜甜層次沒有極限；或點杯「旅徒自由咖」或「旅徒自由行」來場味覺的冒險。

因為國中時期看了一部漫畫，店主人小狸對咖啡店裡溫馨人情特別著迷，其中女主角總是喜歡喝卡布奇諾，長大後不自覺到了咖啡店總會點同樣的咖啡；年少雖只嚐出咖啡苦味，味覺記憶誘發一顆夢想種子：有朝一日擁有暖意的場域，用咖啡魔法圈住人心。

熱愛閱讀、有老派情調的店主人，小狸。（圖／報時光　提供）
熱愛閱讀、有老派情調的店主人，小狸。（圖／報時光　提供）
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環島旅行vs咖啡夢

咖啡讓夢想染香，也讓年少的咖啡味覺由苦轉醇，從連鎖咖啡店基礎學習開始，歷經獨立咖啡店的開店磨練與學習，到烘豆技術專業與品鑑涵養，到參加咖啡大賽，小狸說自己很幸運學得扎實，貴人好友們適時幫一把，學徒過程的惶然到虛心求教細細體會，明白心驕了就看不到別人也看不到自己，「希望在人生的旅途中，抱著學徒的心去吸收學習，保持謙虛與分享。」認真解釋為何不是「旅途」而是「旅徒」，原來店名隱入不僅是對自己的提醒，也是對所有人的祝福。

2014年與友人進行兩個月的環島旅行，熱血買二手車到張羅設備，「單純旅行當然開心，有了咖啡就多了人與人之間的話題，對我來說是不可缺的感動元素。」每一地的人情故事甚至對咖啡夢的信念猶疑時，總在明信片上寫字與畫畫，寄給自己，行動咖啡館有人支持有人不解，但夢田需要耕耘揮汗，小狸笑說環島賺的不是錢而是人情、勇氣與信心。

寧可減少桌數讓出空間，給客人歇留的舒適感，只是細膩周到的一個經營環節，「開店獲利當然是重要且現實的，因為環島旅行，我覺得比較能把持初衷──成就一個聚攏人與人交流與分享的場域，然後成為彼此旅途中的一個美好景點，這是我不想要妥協的地方。」再次加強語氣說。

走進「旅徒咖啡」點一杯單品咖啡就能得到店主人的閱讀書摘分享。（圖／報時光　提供）
走進「旅徒咖啡」點一杯單品咖啡就能得到店主人的閱讀書摘分享。（圖／報時光　提供）
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莫忘初心小劇場熱映中

喜歡老派風格的小狸，聊起把2019老派日曆放在店入口桌上，日曆上是依當日的心情書寫，撕下的單張日曆經過裁剪，把閱讀後有感的書摘手寫下來然後捲起，隨著單品咖啡送出給客人，咖啡加書香的加乘驚喜，小狸說，「日曆從老報收整不同的圖文素材設計，與咖啡店裡融入不同元素達成和諧，心意都是一樣的美好呢。」

在旅徒，有微閱讀推廣，店主解憂小籤活動......等，讓來訪者放鬆，也可以在安靜角落整理情緒，周到體貼客人的需求也不忘隨心規劃主題活動與臺灣風味飲品設計，開店不到兩年常客累積速度驚人，「這也是獨立咖啡店的小小自私與親切魅力吧！」小狸說。

「我愛你，別害怕，只要你鼓起勇氣去追求、去堅持，你值得擁有你愛的，我在這裡等你！」這是寫給自己的真情宣言。旅徒咖啡裡有一面牆，展示環島旅畫明信片，像是一段段莫忘初心的小劇場，上演了與臺灣土親人親的劇目，也有一人獨角戲，旅徒咖啡這一齣，與老派的生活日曆，回甘共鳴，現正熱映中。


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咖啡館環島夢想劇場

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