駐英劇場人私藏 ：倫敦看戲清單

文/于懷傑 (駐倫敦劇場工作者)

倫敦的劇院與歷史

倫敦自從莎士比亞時期以來,就一直都是很多戲劇和劇院的聚集地和發源地,除了倫敦廣大的人口和觀光客以外,還跟他們的歷史有很大的關聯。從古代被高官顯貴視為社交場合的劇院,演變到現在,成為大眾週末晚上從事的休閒活動,倫敦的劇院和戲劇不只是一種娛樂,還展現出了很大一部分歷史與文化。

所以,如果有來倫敦玩的朋友們,記得一定要安排時間一場舞台劇,體驗一下魅力。但倫敦的舞台劇種類很多,我們要怎麼選擇呢?今天就來教大家如何在這麼多種類的劇院和劇目中選擇最適合自己看的戲。

West End大劇院戲碼(圖/www.ticketmaster.co.uk) 分享 facebook West End大劇院戲碼(圖/www.ticketmaster.co.uk) 分享 facebook

倫敦的West End就跟紐約的百老匯意思一樣,主要演出很多主流的劇類,像是最近就有自電影改編《華爾街之狼》( The Wolf of Wall Street)和《少年pi的奇幻旅程》(Life of Pi),比較傳統戲劇類的也有《推銷員之死》(Death of a Salesman)和《凡尼雅舅舅》(Uncle Vanya)等劇目可以選擇。基本上只要是能在West End上映的戲,都是經費足、場面大的劇,因此想要感受劇院氣氛的基本上選擇West End都不會出錯。

比較需要注意的是,有些戲劇全英文加上可能因為劇本定位而有不同的口音所以會比較聽不懂,像是我之前曾看過《擺渡人》(The Ferryman),因為是北愛爾蘭的劇本,真的很多部分聽不懂。

(圖/www.ticketmaster.co.uk) 分享 facebook

最紅、最一票難求的(差不多需要等一年)就是《哈利波特-被詛咒的孩子》(Harry Potter and the Cursed Child),我當時在買票之後,等了10個多月才看到戲,劇本、演員和舞台都有非常好的表現,雖然真的等了很久,但真的覺得很值得,如果要來,提醒你得先提早訂票。

(圖/www.londontheatredirect.com) 分享 facebook

連續上映最久,由克莉絲丁阿嘉莎寫的懸疑推理劇《捕鼠器》 (The Mousetrap),也是個人很推薦的戲,這部戲描述一處偏僻山莊裡面發生的兇殺案,大家可以去測試自己能不能猜出兇手是誰。

各類音樂劇選擇

(圖/www.ticketmaster.co.uk) 分享 facebook (圖/www.ticketmaster.co.uk) 分享 facebook

音樂劇是大眾很喜歡看的劇種類型。倫敦的音樂劇選擇真的很多,我們就先從倫敦土生土長的音樂劇講起。兩齣產地直銷在地代表作品有《歌劇魅影》(The Phanton of the Opera)和《媽媽咪呀!》(Mamma Mia),這兩齣紅到全世界的作品,相信大家也不陌生。

(圖/www.ticketmaster.co.uk) 分享 facebook (圖/www.ticketmaster.co.uk) 分享 facebook

闔家歡樂的音樂劇,像是有《獅子王》(The Lion King)、《壞女巫》(Wicked)和《小魔女》(Matilda)等戲,這幾齣就是大人小孩都會愛的類型,音樂好聽、歌舞好看,雖然票價會比較貴一點,但在聲光效果的享受一定是值回票價的。

(圖/www.ticketmaster.co.uk) 分享 facebook

連續上映最久的音樂劇,好看到連我室友都三刷的《悲慘世界》,雖然故事不是在英國而是法國,但這齣音樂劇的感染力真的是很強大,這齣戲把對於革命和自由的精神化為音樂藝術的形式表現出來,加上舞台聲光的震撼力,讓這部戲一直在West End都有著屹立不搖的地位,一直蟬聯冠軍到現在。

(圖/www.ticketmaster.co.uk) 分享 facebook (圖/www.ticketmaster.co.uk) 分享 facebook

私心推薦幾部沒有那麼紅但個人覺得很好看的戲,第一部是由南方四賤客製作群所做的喜劇音樂劇《摩門經》( The Book of Mormon),裡頭用了很多反諷的手法和橋段,真的讓我笑到差點岔氣,不只好笑,音樂也非常好聽、演員舞蹈也值得一看。

再來就是一齣叫做《Show Stopper》的即興音樂劇,一開始看到即興音樂劇可能會不知道是什麼,但就像他的名字一樣,一切的音樂劇都是即興出來的。也就是說,每天晚上,戲開演時,就會有一個主持人,在台上跟觀眾互動,問觀眾今晚想要看什麼戲?什麼劇情?地點在哪?音樂想要哪種風格?,現場樂隊一彈,演員就位,開始即興唱給你看。

記得當時我看的是一齣,各種食物在冰箱裡偷偷談戀愛的劇,卻因為種族大戰了一場(有點像風中奇緣的感覺),真的看完很佩服演員和樂隊的整體即興能力。

這兩齣是我個人覺得如果你想要看比較不一樣的音樂劇可以做的選擇。

莎翁名劇

莎士比亞環球劇院(圖/secretldn.com) 分享 facebook

倫敦是一個可以看到很多莎翁名劇的地方,除了國家劇院(National Theatre)、巴比肯藝術中心( Barbican Theatre)等大劇院很常演出不同的莎劇以外,倫敦還有一個很酷的地方,叫做莎士比亞環球劇院(Shakespeare’s Globe)。

(更多莎翁經典好書:點我)

莎士比亞環球劇院裡面的圓形劇場,保留16世紀劇院的樣貌,中空的建築,中間沒有屋頂只能站著看的搖滾區,座位區則位於邊緣有屋頂遮蔽。雖然不是真的的歷史建築(因表演用火炬照亮舞台導致整座劇院燒毀),而是按照古老的樣子重建的,但還是可以去感受一下400年前看戲的氣氛。

不過因為環球劇院的設施和舞台都是遵循古法,沒有辦法有厲害的聲光效果或是換景什麼的,大多都是用演員的肢體、道具或是想像力來達成。

可以注意的是,環球劇院的站票選項,有時候會很便宜,只要5磅,雖然可能站得腳很酸還會遇上下雨,但如果想要體驗莎劇的人可以碰碰運氣。

【倫敦怎麼玩】 深入莎士比亞環球劇院一探究竟

邊緣戲劇

在倫敦很蓬勃的邊緣戲劇(Fringe Theatre),也就是台灣俗稱的小劇場。倫敦因為龐大的人口和藝術人員,這類的戲也很多且種類繁複,這邊介紹幾個劇院給大家知道,有來倫敦可以看一下他們有沒有有趣的戲在上演。

Battersea Art Centre。(圖/www.thestage.co.uk) 分享 facebook

BAC(Battersea Art Centre)是一個位於倫敦西南方的一個劇院,劇院本身的歷史悠久,建築很美也有很多不同的館場,裡面最大的劇院還可以看到牆壁上以前留下來的玻璃櫥窗,雖然在幾年前有一部分劇院被大火燒掉,但依然是一個很美的建築。BAC除了建築物本身以外,他們也做很多不同且有趣的劇種,從實驗劇場、肢體劇場到兒童劇場都有,且因為他們算是倫敦比較大的邊緣戲劇,因此可以在那邊上演的戲碼都是有經過審核的,到目前為止,我還沒有看過踩到地雷的戲。

在那邊看過比較印象深刻的戲是一個全黑要戴耳機整場用「聽」的戲,第一次到劇院看戲什麼都看不到,只能用聽的真的蠻酷的!有喜歡比較特別的藝術戲碼的觀眾可以一訪。

www.timeout.com 分享 facebook

地窖劇院(The Vaults Theatre),本身這個劇院的地點就很特別。這個劇院是從一個廢棄地下道裡的地窖所改成的,整個劇院的入口就是在地鐵的下方,雖然就在Waterloo地鐵站旁邊,但還是因為蠻隱密的以點難找。通往劇院的地下道充滿了各種的塗鴉,推薦給喜歡塗鴉文化的人。

這個劇院因為是地窖改造的,因此裡面也有很多不同的小空間,有一次他們把整個劇院改造成愛麗絲夢遊仙境的Immersive Theatre,在裡面跟著演員走像迷宮一樣的劇院,真的很像活在愛麗絲的世界裡。

倫敦真的是一個有很多不同活動可以從事的地方,如果大家有空來倫敦的話,除了看大笨鐘以外,也別忘了體驗一下倫敦的劇場文化。