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想來臺念音樂系 卻一頭栽進劇場的馬來西亞囝仔張宋耀

2019-11-22 09:35Qbo藝文頻道

文／曾琬婷、圖／張宋耀提供

一切都是因為音樂。

來自馬來西亞的張宋耀，在就讀研究所時，和同班同學高天恒一起成立刺點創作工坊，一晃眼就是八個年頭，記得當初想來台灣求學的念想，從他口中一個勁地吐個沒完：「我在馬來西亞念的是中文學校，很多教科書都是用臺灣的教材編，很多繁體字小說啊，都是從臺灣出版，還有電視……小時候都是看我猜，這些讓我有了憧憬，好想要去臺灣喔，好想好想。」

若要說有執念，對宋耀而言可能就是音樂吧。「在馬來西亞的國高中是沒有音樂班的，我還自己報名音樂教室學小提琴，喜歡音樂喜歡到著迷。」很自然地，他報考了嚮往以久的臺灣各校音樂系，不料卻因為招生採計包含學科和術科，因為高中是念商科的緣故，對歷史和地理學科是全然地陌生。

「所以我第一關就被刷掉了。」

「還是不死心，我跟我爸說，如果再不行的話，我就念回我以前的商科啊。」

因為對音樂的熱愛，選擇落腳臺灣，深耕劇場的張宋耀。（圖／張宋耀　提供）
因為對音樂的熱愛，選擇落腳臺灣，深耕劇場的張宋耀。（圖／張宋耀　提供）
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雖然原本中意的是音樂系，但也很快的接受了現實，念了中正企管，「學校附近除了鳳梨田之外，什麼鬼都沒有你知道嗎？！」念了不是自己喜歡的科系，很痛苦的他，只能把重心放在課外活動，「所以我一直在拉小提琴。」一拉就是四年，除了代表學校參加比賽，還參加管絃樂團，足跡遍布台中、台南、嘉義，本來很可能就這麼一路這麼不務正業地拉下去了，突然有一天，他想到：「既然有企業管理，也會有藝術管理吧。」他循著腦海中的關鍵字開始地毯式搜索，如願以償地念了藝術管理領域的研究所。

「我只知道我人生中不能沒有表演藝術這一塊了。」張宋耀眼神堅定地說。

彼時的他，還自以為是個音樂人，開學沒多久，同班同學高天恒跑來跟他說：「我想要組一個劇團，做音樂劇，你有沒有興趣？」，在得到他的爽快應允後，他們成立了這個足以改變他人生的「刺點創作工坊」。

只不過從舞台上的表演者跨足劇場一點也不舒心。劇場做什麼？舞監？PAR燈？什麼是什麼全部都不知道。「那時候年紀小不懂事，充滿天真的自以為是，自認為演奏小提琴很高雅阿，工作人員說要排椅子，我還回他說：『我還要自己排椅子？』但是進劇場後，才發現每件事情都要親力親為，第一次做劇場演出的時候，真的好累！」也才開始懂得舞台前後每位工作人員的辛勞。

高天恒(左)與張宋耀就讀研究所時期創立「刺點創作工坊」（圖／張宋耀　提供）
高天恒(左)與張宋耀就讀研究所時期創立「刺點創作工坊」（圖／張宋耀　提供）
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捱過了頭一年劇場震撼教育，他感覺自己的身心有些什麼被撬開了，這樣奇妙的體驗讓他一頭栽進了音樂劇的狂熱裡，2011年成立以來，刺點創作工坊總演出場次達500場，創作了多部原創音樂劇作品，來到第五年時，連宋耀自己也感到訝異，「五年對一個小型劇團來說，可以說是一個營運的門檻，考驗營運能力外，也在考驗作品的市場性，刺點很幸運能撐過五年，接下來應該會嘗試前往下一個階段，到中、大型劇場演出。」

然而就在音樂劇事業逐漸茁壯時期，原創中文音樂劇《家書》的版權爭議襲來，還遇上合作單位要了檔期，到頭來卻一場演出也沒有的事件，他坦言：「創團的第六年，算是刺點很低潮的一段時間。我們空轉了八個月，覺得心灰意冷，難過到想要離開這圈子。」而這些磨練都化為下一步的拚勁，他做了一個最關鍵的決定：「與其等別人給我們機會，不如我們自己創造機會，找志同道合的朋友來，創造一個平台，我們自己說了算。」

他努力地用具體的行動、說服新生代音樂劇圈的盟友支持，透過分攤的方式，降低彼此的負擔，2018年創辦了第一屆「大城小肆音樂劇節」，2019年擴大規模，展開一系列活動，致力打造本土的音樂劇節，以「舊作重製」出發，嘗試串連中小型音樂劇團以及年輕世代創作者的能量，集結有限資源，在共享中開創更多可能。

參與第二屆「大城小肆音樂劇節」的製作有：C MUSICAL製作《最美的一天》、躍演劇團《未命名_0927》、A劇團《阿卡的兒歌大冒險》、五口創意工作室《你的側臉》和刺點創作工坊《再一次，夢想》，五齣作品均為「舊作重製」的升級版，劇團皆有不同的嘗試。

「大城小肆的『肆』就是肆無忌憚的『肆』，我們想讓觀眾知道，臺灣音樂劇最有優勢的地方是創意，而好的創意並不侷限於規模，不侷限於形式。」正是因為有無限可能，這群平均年齡在30歲左右的年輕團隊們，早已迫不及待要用更多創意，讓觀眾見識更多類型的音樂劇風格，顛覆既有的思維。

「很開放，很瘋，你叫我們瘋子也可以。」張宋耀開心笑著說。

《大城小肆音樂劇節》 串連資源，讓原創佳作不再塵封。（圖／張宋耀　提供）
《大城小肆音樂劇節》 串連資源，讓原創佳作不再塵封。（圖／張宋耀　提供）
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音樂劇劇場馬來西亞Qbo藝文頻道閱讀專題

Qbo藝文頻道

廣藝基金會成立的「Qbo藝文頻道」（前身為藝文費斯簿），以表演藝術為核心，每天蒐集各方演出資訊、表藝新聞、文化評論，讓關心表演藝術的粉絲們透過這個平台，一次瀏覽當下發生的藝文訊息。同時也開放讓所有團隊、藝術家，免費分享活動資訊，打造一個全方位的表藝訊息平台。

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