【南國青鳥】陳信宏／南國の薰風

「南國の薰風」屏東市五十名所的視角採由南向北往市區鳥瞰 （圖／陳信宏 提供) 分享 facebook

文／陳信宏

數年前我摯愛的父親離開了人世，家門口轉紅的欖仁葉終將落在泥地上，思念所致我開始想起從小聽父親講述著他孩提時在武德殿與日本小孩比賽摔角，戰爭時美軍轟炸糖廠機場大夥躲防空洞，全家人「疏開」到海豐鄉下，甚至是當時還相當隱晦的228事件種種故事。

回憶驅使我探循著父親的腳步回到了日治時期，那些曾經被課本忽略甚至醜化的殖民歷史，透過市區一些僅存的老建築，證明那段異國文化曾經在我們腳下真實地存在過，有感於過去自己對土生土長的故鄉屏東所知有限，就這樣開啟了我探尋這塊土地的歷史之旅。

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屏東市古稱阿猴社為鳳山八社之一，主要是以平埔族馬卡道族所居住的聚落，隨著漢人移入逐漸發展成阿猴街，西元1895年日本領台後正式開啟了現代化都市建設。

屏東市發展初期最早的市街主要集中於今永福路與中正路口一帶，拜糖業發展政策所賜日人首先於市區南方的阿緱溪(今萬年溪)畔興建製糖工場，因運輸需要同時舖設了鐵路及車站，沿線也相繼開發各式現代化工廠倉庫，此時移入的大量日人及就業人口，為配合其生活所需開始進行市街改正，興建上下水道、醫院、市場，並在市區東側引入現代都市休閒概念開闢成公園，周邊餐廳酒家因此也隨之林立。

此外為利於行政管理便在現今中正路往北興建阿緱廳、市役所、警局等行政官廳官舍，又在市區西側廣大的下淡水溪河床設立台灣第一座飛行場，當時飛機可說是屏東天空中最著名的「景觀」，這一帶日後也發展成現今中山路龐大的飛行場宿舍群，這段時期屏東開始由早期阿緱街的農業型聚落逐漸蛻變為現代化的工商業都市。

「南國の薰風」屏東市五十名所的視角採由南向北往市區鳥瞰，構圖以市場通(今逢甲路)為主軸周圍配置日治時期市區主要建築物來呈現當時的都市風貌。

縱貫鐵路自左側下淡水溪橋而來先抵達屏東驛，之後沿著阿緱溪連結糖業鐵路往東而去，沿線建設了農業倉庫、台灣製糖、酒精工場、酒廠、大日本製冰等工場廠房，驛站前媽祖廟人聲鼎沸，大和、太田、山陽旅社林立，逢甲路西起三井支店、紀之國屋、派出所、林醫院、市場、保安藥房等是當時最繁榮熱鬧的商業區，右側圓環周圍屏東病院與郵便局，兩棟同時具有雙塔造型的木構造建築形成當時最令人驚豔的城市天際線，往東望去上水塔聳立在遠方。台銀支店後方末廣亭北側，屏東公園內設有神社、鎮魂碑、朝陽門、番屋、書院及泳池，從這裡可眺望阿緱富士於群山簇擁之間。

市區北方現今的中正路一帶是當時的行政中心，圖書館、市役所、郡役所、武德殿、消防詰所比鄰坐落著，我的老家「台灣人商店」就在郡役所旁邊。西邊屏東市最早的圓環周圍有郡長官舍、小學校、東山寺及各級行政宿舍，飛行場官舍群沿著中山路興建而去連結陸軍飛行場。

屏東市大致上是以早期的阿猴街為基礎所發展出現今逢甲路商圈為中心，南方是工業區，北方隔著行政區東側為休閒遊憩區，西側則是住宅區的整體都市規劃。

屏東曾經有段蓬勃發展的歷史，隨著時代變遷，城市的發展也因糖廠關閉機場裁員導致人口外流而衰退，近來更有許多珍貴且美麗的老屋在公私部門對文化的漠視下一棟棟被拆除，鑑於個人深恐屏東人之共同記憶亦會隨之消失殆盡的危機，加上故鄉歷史探詢之旅也累積了一些資料，促使我產生將當時(1895-1945年)屏東最美麗的建築一起拼湊起來的動機。

「南國の薰風」屏東市五十名所參考了日治時期發行的「台灣公論」2卷2號內屏東鳥瞰圖之表現風格，改其造型粗略及配置錯誤等缺憾，嘗試以更細膩真實的外觀力求重現當時的都市原貌，「南國の薰風」自開始動筆歷經了兩次全區構圖，三回彩色稿及數十張建築草稿，十個月孤獨的夜晚，數不清多少杯咖啡，多少次陷入瓶頸與苦思才得以呈現在眾人面前，感謝天國的父親及適時提供資料與建議的屏東文史界先進好友們。

本文節錄《薰風南方美學2017/10 文化近用》

2019南國漫讀節｜歷史走讀｜阿緱城——秋季野餐速寫派對：陳信宏

實際走訪，以地方為背景，展開深度旅行，讓人文走進生活。

歷史走讀｜阿緱城——秋季野餐速寫派對：陳信宏。（圖／設計 蘇俊輔，由青鳥制作 提供） 分享 facebook

「屏東市五十名所」為五十個屏東日治時期的知名場所，包含屏東驛、阿緱廳、市役所、行政官廳官舍、武德殿、台灣第一座飛行場......。 當時的阿緱城擁有最令人驚豔的天際線，如今因為城市發展等因素，令都市遺失許多恍如夢境的異國記憶。

有感於對生長的故鄉「屏東」所知有限，開啟了陳信宏老師探尋土地的歷史之旅。經歷無數個踏查研究與趕稿的夜晚，終於在筆下完成這幅壯麗的「南國の薰風」屏東市五十名畫作，期待與讀者一同透過賞圖會分享創作歷程，並帶領讀者以雙腳走過曾經繁華的道路，最後還要一同在秋意濃厚的南國樹下野餐速寫，將歲月的容顏留在畫紙上。

活動資訊

對談作家｜陳信宏

活動時間｜10/26 (六) 14:00~17:30

集合地點｜南國青鳥（屏東縣屏東市中山路61號 孫立人將軍行館內）

活動流程｜

14:00 | 「南國の薰風」屏東市五十名所 創作分享會 15:00 | 看見消逝的阿緱街，古城記憶歷史走讀 | （孫立人將軍行館-南國青鳥→ 飛行場官舍 → 憲長官舍 → 小學校 → 太平洋百貨公司 → 演武場） 15:40 | 武德殿速寫野餐派對 17:10 | 返回1937年陸軍第三飛行團團長官舍 17:30 | 歸途

票價收費｜200元/人（含輕食、速寫用具、導覽、保險）

報名請進｜https://is.gd/icVVII （＃限額限量）