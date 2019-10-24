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自書中啟程，即使短暫，也試著成為不同的人：詹宏志

2019-10-24 11:55青鳥Bleu&Book

作家 詹宏志（圖／新經典文化　提供）
作家 詹宏志（圖／新經典文化　提供）
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文／許弼善


　　我們誕生之際時空已定，這個人生也就跟著「註定」，

　　還有什麼方式能讓我們擴大實體世界與抽象世界的參與，

　　在我看起來，也許只有「旅行」與「讀書」能讓我們擁有超過一個「人生」。

──＜旅行的意義＞詹宏志

如果談論旅行，無疑必須論及速度，快慢有別的速度，正是影響觀測角度的關鍵。依偎在戀人烘暖的臉頰邊，躺在柔軟的枕間體會光影的變化；緩慢的踏遍瀝青，沙沙的腳步聲似乎輕撫著順流而過的街景，或是在急速奔馳的深夜列車裡，看見文明的燈火成為殞落的星群，瞬間一洩而過。都是不同快慢的旅行，也揭示著不同風景的與人生的可能性。

說起「詹宏志」，一般的讀者必定會想到PChome Online網路家庭出版集團和城邦文化的創辦，這一豐功偉業。不過相同的，詹宏志在文學、電影、或是其他藝文領域也一樣受到肯定。在我們搭上那台碩果僅存的「藍皮列車」前，我們可以先透過詹宏志的文字，再度復甦關於「旅行與文學」的敏銳。

詹宏志的《旅行與讀書》，似乎如同那台被淘汰的「藍皮列車」般，浪漫的想像是最主要的燃煤。宛如笨蛋的哲學般堅持本該被遺忘的事物。詹宏志每次談及這本著作，都會莞爾的笑著說：「這是一本書呆子風格的書呢！」。厚厚的書籍中，封面是內斂卻顯老派的暗色系，而他自己則成為上方主打的看板人物，從復古卻帶有力道的設計理念中，也間接透露出內裡的真相，樸實不奢華的內容可想而知。

從各種不同的風景裡出發，詹宏志的手都沒辦法閒下來偷懶，一個又一個的相互串聯起旅行中萬物的故事。他自詡為一個特別囉嗦的人。他說故事，絕對要像與朋友閒話家常般，滔滔不絕的說完，而他又好描寫，癡迷於描繪一切微小的事物，這提供文章獨特的視覺想像，在這個已經不需要透過旅行去取得事實的時代裡，就更必須去實地感動那個真實。除去過於空泛與快速的旅行記憶，以不同的角度再次焠鍊不只是感官經驗的深刻。

如果說本書能有什麼大義凜然的涵義，詹宏志或許只有一個相對微小的願望，他只期許書頁前的讀者們，能夠有這麼一個機會，從書中，或是旅行裡，活出另外一個不同的自己，文字會勾勒出全然新生的我們。

或許從書中提及的街邊小吃出發，在宏觀博學的介紹裡，你我都擁有了選擇的權利，我們能領略廚師的用心，成為那位汗流浹背換取你一個微笑的廚子。或是從產地的故事開始，瞭解斑斕七彩的龍蝦背後帶著多少苦痛，活成一隻為換取美味所面臨生態浩劫的悲哀生命。

所以，難得有了一個機會去到遠方，無論是透過書本的角度，還是親自踏上實地，如果不放下自己，依然固守原來的自己，那該有多可惜？活成那個未知的世界中，一支微小的荒花或是沉浸巨大的歷史中，換上全新的衣裳，我們有機會成為不一樣的人，我們的生命才會更飽滿點。

這屬於詹宏志的旅行速度，像是呼應屏東緩慢的空氣般，成為了令人期待的未知「旅程」。在駛向遠方的列車上，藍色的皮膚是我們與南國最有默契的代號，在沒能升級的速度裡，我們都還保有能夠看清風景的權力，令我們心神嚮往的舒服節奏，是埋藏在車輪底下不被我們忽視的故事。

詹宏志沉穩的聲音也融化為舒緩和徐的蒸氣波，伴隨車廂內瀰漫你我的書香，在最好的速度裡，與我們相遇，也與最浪漫的南國一同啟程。


2019南國漫讀節｜藍皮火車｜旅途與人生：在旅行文學裡所讀到的諸種理由——詹宏志

旅途與人生：在旅行文學裡所讀到的諸種理由——詹宏志

藍皮火車｜旅途與人生：在旅行文學裡所讀到的諸種理由——詹宏志。（圖／設計　蘇俊輔...
藍皮火車｜旅途與人生：在旅行文學裡所讀到的諸種理由——詹宏志。（圖／設計　蘇俊輔，由青鳥制作　提供）
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屬於詹宏志的旅行速度，像是呼應屏東緩慢的空氣般，成為了令人期待的未知「旅程」。在駛向遠方的列車上，藍色的皮膚是我們與南國最有默契的代號，在沒能升級的速度裡，我們都還保有能夠看清風景的權力，令我們心神嚮往的舒服節奏，是埋藏在車輪底下不被我們忽視的故事。

旅行就是一段勇敢前進的人生，《旅行與讀書》裡，詹宏志精細描寫旅行與閱讀觀。這一次，詹宏志將透過五本書，分享在旅行文學裡所讀到的諸種理由，以及各自象徵的聲音

詹宏志沉穩的聲音也將融化為舒緩和徐的蒸氣波，伴隨車廂內瀰漫你我的書香，在最好的速度裡，與我們相遇，也與最浪漫的南國一同啟程。


活動資訊

對談作家｜詹宏志

活動時間｜11/10（日）9:00-15:20

集合地點｜屏東車站

路線規劃

09:00 ｜屏東車站集合

10:40 ｜屏東枋寮藍皮

12:05 ｜抵達台東金崙

12:05-13:21 ｜台東金崙停留 / 享用台鐵便當

15:02 ｜抵達屏東車站，旅行圓滿結束！

票價收費｜1000元/人

報名請進｜報名請點我

瞭解更多｜歡迎關注臉書粉絲專頁「南國漫讀節」https://ppt.cc/fi9Fmx

＊含台鐵來回車票、午餐、導覽費、導覽器材租借、一本書

＊本場列車講座費用包含一本詹宏志老師選書予參加讀者，於活動現場擇一挑選！

1.《智慧七柱》T. E.勞倫斯◎著‧蔡憫生◎譯（馬可孛羅）

2.《我的探險生涯》 斯文．赫定 ◎著‧李宛蓉◎譯（馬可孛羅）

3.《愛情的險岸》 萊斯蕾．布蘭琪◎著 ‧廖婉如◎譯（馬可孛羅）

4.《轉山》 謝旺霖◎著 （遠流）

5.《所羅門王的寶藏》亨利．萊德．海格德 ◎著‧余佳玲◎譯 （商周出版）

6.《旅行與讀書》詹宏志◎著（新經典文化）　

＊為統一購票，敬請大家見諒所有人不分年齡與其他因素均為1000元。

＊大家可於現場拿到票券後自行到台鐵窗口更換票券。


列車屏東台鐵南國青鳥書店

青鳥Bleu&Book

書與青鳥，在複雜紛亂的塵世中，從書本的青鳥進入靈魂獨處的世界，思考書跟現實的連結、人和作者的知識脈絡並深入自我，譜成一幅澄澈靈魂的意象。書店原始建築的三角形窗，傳遞一個人無法獨自生存的，需與大自然孕育共生，青鳥能穿越其中並互補於不同層次裡，始終堅守信仰。讓閱讀重新定義自己的靈魂，讓書店因獨立而自由。
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