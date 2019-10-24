自書中啟程，即使短暫，也試著成為不同的人：詹宏志

作家 詹宏志（圖／新經典文化 提供） 分享 facebook

文／許弼善

我們誕生之際時空已定，這個人生也就跟著「註定」， 還有什麼方式能讓我們擴大實體世界與抽象世界的參與， VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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越多天登入贊助，中獎機率越高！ 在我看起來，也許只有「旅行」與「讀書」能讓我們擁有超過一個「人生」。 ──＜旅行的意義＞詹宏志

如果談論旅行，無疑必須論及速度，快慢有別的速度，正是影響觀測角度的關鍵。依偎在戀人烘暖的臉頰邊，躺在柔軟的枕間體會光影的變化；緩慢的踏遍瀝青，沙沙的腳步聲似乎輕撫著順流而過的街景，或是在急速奔馳的深夜列車裡，看見文明的燈火成為殞落的星群，瞬間一洩而過。都是不同快慢的旅行，也揭示著不同風景的與人生的可能性。

說起「詹宏志」，一般的讀者必定會想到PChome Online網路家庭出版集團和城邦文化的創辦，這一豐功偉業。不過相同的，詹宏志在文學、電影、或是其他藝文領域也一樣受到肯定。在我們搭上那台碩果僅存的「藍皮列車」前，我們可以先透過詹宏志的文字，再度復甦關於「旅行與文學」的敏銳。

詹宏志的《旅行與讀書》，似乎如同那台被淘汰的「藍皮列車」般，浪漫的想像是最主要的燃煤。宛如笨蛋的哲學般堅持本該被遺忘的事物。詹宏志每次談及這本著作，都會莞爾的笑著說：「這是一本書呆子風格的書呢！」。厚厚的書籍中，封面是內斂卻顯老派的暗色系，而他自己則成為上方主打的看板人物，從復古卻帶有力道的設計理念中，也間接透露出內裡的真相，樸實不奢華的內容可想而知。

從各種不同的風景裡出發，詹宏志的手都沒辦法閒下來偷懶，一個又一個的相互串聯起旅行中萬物的故事。他自詡為一個特別囉嗦的人。他說故事，絕對要像與朋友閒話家常般，滔滔不絕的說完，而他又好描寫，癡迷於描繪一切微小的事物，這提供文章獨特的視覺想像，在這個已經不需要透過旅行去取得事實的時代裡，就更必須去實地感動那個真實。除去過於空泛與快速的旅行記憶，以不同的角度再次焠鍊不只是感官經驗的深刻。

如果說本書能有什麼大義凜然的涵義，詹宏志或許只有一個相對微小的願望，他只期許書頁前的讀者們，能夠有這麼一個機會，從書中，或是旅行裡，活出另外一個不同的自己，文字會勾勒出全然新生的我們。

或許從書中提及的街邊小吃出發，在宏觀博學的介紹裡，你我都擁有了選擇的權利，我們能領略廚師的用心，成為那位汗流浹背換取你一個微笑的廚子。或是從產地的故事開始，瞭解斑斕七彩的龍蝦背後帶著多少苦痛，活成一隻為換取美味所面臨生態浩劫的悲哀生命。

所以，難得有了一個機會去到遠方，無論是透過書本的角度，還是親自踏上實地，如果不放下自己，依然固守原來的自己，那該有多可惜？活成那個未知的世界中，一支微小的荒花或是沉浸巨大的歷史中，換上全新的衣裳，我們有機會成為不一樣的人，我們的生命才會更飽滿點。

這屬於詹宏志的旅行速度，像是呼應屏東緩慢的空氣般，成為了令人期待的未知「旅程」。在駛向遠方的列車上，藍色的皮膚是我們與南國最有默契的代號，在沒能升級的速度裡，我們都還保有能夠看清風景的權力，令我們心神嚮往的舒服節奏，是埋藏在車輪底下不被我們忽視的故事。

詹宏志沉穩的聲音也融化為舒緩和徐的蒸氣波，伴隨車廂內瀰漫你我的書香，在最好的速度裡，與我們相遇，也與最浪漫的南國一同啟程。

2019南國漫讀節｜藍皮火車｜旅途與人生：在旅行文學裡所讀到的諸種理由——詹宏志

旅途與人生：在旅行文學裡所讀到的諸種理由——詹宏志

藍皮火車｜旅途與人生：在旅行文學裡所讀到的諸種理由——詹宏志。（圖／設計 蘇俊輔，由青鳥制作 提供） 分享 facebook

屬於詹宏志的旅行速度，像是呼應屏東緩慢的空氣般，成為了令人期待的未知「旅程」。在駛向遠方的列車上，藍色的皮膚是我們與南國最有默契的代號，在沒能升級的速度裡，我們都還保有能夠看清風景的權力，令我們心神嚮往的舒服節奏，是埋藏在車輪底下不被我們忽視的故事。

旅行就是一段勇敢前進的人生，《旅行與讀書》裡，詹宏志精細描寫旅行與閱讀觀。這一次，詹宏志將透過五本書，分享在旅行文學裡所讀到的諸種理由，以及各自象徵的聲音

詹宏志沉穩的聲音也將融化為舒緩和徐的蒸氣波，伴隨車廂內瀰漫你我的書香，在最好的速度裡，與我們相遇，也與最浪漫的南國一同啟程。

活動資訊

對談作家｜詹宏志

活動時間｜11/10（日）9:00-15:20

集合地點｜屏東車站

路線規劃｜

09:00 ｜屏東車站集合 10:40 ｜屏東枋寮藍皮 12:05 ｜抵達台東金崙 12:05-13:21 ｜台東金崙停留 / 享用台鐵便當 15:02 ｜抵達屏東車站，旅行圓滿結束！

票價收費｜1000元/人

報名請進｜報名請點我。

瞭解更多｜歡迎關注臉書粉絲專頁「南國漫讀節」https://ppt.cc/fi9Fmx

＊含台鐵來回車票、午餐、導覽費、導覽器材租借、一本書

＊本場列車講座費用包含一本詹宏志老師選書予參加讀者，於活動現場擇一挑選！

1.《智慧七柱》T. E.勞倫斯◎著‧蔡憫生◎譯（馬可孛羅）

2.《我的探險生涯》 斯文．赫定 ◎著‧李宛蓉◎譯（馬可孛羅）

3.《愛情的險岸》 萊斯蕾．布蘭琪◎著 ‧廖婉如◎譯（馬可孛羅）

4.《轉山》 謝旺霖◎著 （遠流）

5.《所羅門王的寶藏》亨利．萊德．海格德 ◎著‧余佳玲◎譯 （商周出版）

6.《旅行與讀書》詹宏志◎著（新經典文化）

＊為統一購票，敬請大家見諒所有人不分年齡與其他因素均為1000元。

＊大家可於現場拿到票券後自行到台鐵窗口更換票券。