摩登女性，產婆軌跡──黃陳梅麗的助產工作簿

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文｜林奕君（專案助理）、圖｜國立臺灣歷史博物館

2018年夏天，臺史博輾轉接獲民眾有意捐贈助產士文物的消息。因此，同事維瑛與我一同前往新竹拜訪黃陳梅麗女士，希望能對捐贈者及捐贈物件進行初步瞭解。

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助產士的筆記本

當時，黃陳梅麗女士已是一位高齡99歲的長輩。初到黃陳梅麗女士家中，家屬早將捐贈物件妥善備好，但奇特的是，首先映入眼簾的既非醫療用品，亦非執業證書，而是一大落的舊筆記本。這些筆記本依照開本大小又可分作兩類：一類是B5左右大小的助產簿，即工作紀錄簿，另一類則是口袋大小，便於隨身攜帶的小筆記本。

1941年9月21日（昭和16年）至1943年7月21日（昭和18年）的助產簿封面。（圖／國立臺灣歷史博物館 提供） 分享 facebook

這些捐贈筆記的數量，多達64冊，隨手翻開任何一冊，全寫滿密密麻麻的筆跡，最早從1941年起，直至1980年代。助產簿裡的每一頁都是工整、清晰的字跡，格式化的書頁以原子筆記載著協助生產的對象資訊，包含每一次助產的日期、地址、產婦姓名、分娩次數、分娩經過，以及初生兒健康情形。

隨身筆記中的助產對象資訊，包含日期、地址、姓名、分娩情形等。（圖／國立臺灣歷史博物館 提供） 分享 facebook

口袋大小的隨身筆記，則字跡較為潦草，大多以鉛筆書寫，但記載內容卻呈現更豐沛的生活面貌。原來，黃陳梅麗女士習慣在每一次外出助產時，隨身攜帶小筆記本，快速記錄每次接生的情形，包含日期、地址、產婦姓名、分娩次數與特殊情況。歸家後，再以原子筆重新謄抄於助產簿中；因此助產簿的工作紀錄，總是一直保持著工整、清晰、完整且嚴謹的資訊。

但小筆記本跟助產簿不一樣的是，小筆記裡同時也留存著黃陳梅麗女士的日常點滴，例如家庭狀況、收入支出、統計數字、教會地址、收據內容、助產預約名單，以及個人隨手記事。有些小筆記本也會別出心裁，特別以花布裝飾，或留下當時裁剪黏貼的商標貼紙、舊時某人或某個廠商所提供的名片等。從這些紀錄，我們得以更親近這位從日治時期即展開職業婦女生涯的產婆阿嬤。

產婆與助產士

在前文裡，筆者同時提到了產婆及助產士兩種稱呼，這兩種稱呼，雖然都指向助產工作者，卻有著不同的時代意義。日治時期之前，助產工作者多稱為先生媽、拾子婆等，她們大多由年長女性擔任，依靠經驗傳承的方式替人接生，我們暫且可稱之為「傳統產婆」；但這種歷史悠久的助產模式，在臺灣進入日治時期之後，產生了劇烈變化。

1902年，日本頒布了〈產婆取締規則〉，說明「新式產婆」的條件，須為年滿20歲的女子，通過助產訓練或產婆試驗，並取得證照後，方可申請營業，但此時仍以日籍人士為主要培訓對象。1907年頒布〈助產婦講習生規程〉後，規定臺北醫院可另以公費方式招募臺籍女性，設置產婆速成科。簡而言之，產婆這個職業在進入日治之後，即透過官方教育，以國家認證、考試合格的方式，來培養「新式產婆」。到了戰後，國民政府來臺，則將產婆改為「助產士」，以換證方式重新頒發助產士臨時證書，考試合格後，則頒發正式證書。

助產簿內頁，仍保留查驗日期及查驗人「太田」的職章。（圖／國立臺灣歷史博物館 提供） 分享 facebook

助產簿中的生命歷程

黃陳梅麗女士是1920年出生的臺北人，17歲時，考入臺灣第一所私立產婆學校⸺即由張文伴醫師所創立的「臺北州蓬萊產婆講習所」。18歲從講習所畢業，通過臺灣總督府產婆檢定試驗，取得合格證書。19歲因結婚遷居新竹，年滿20歲開始執業，22歲於新竹北門街開業，從事助產工作直至65歲退休。四十幾年的執業生涯點滴，都承載在這64冊舊筆記本裡。

如果我們稍加觀察這些小筆記的內容，便可獲得更多有趣的線索。例如，我們發現阿嬤通曉多種語言，像是日語、漢語、臺語、羅馬拼音，也懂得書寫白話字，小筆記本通常以日文和中文記錄助產資訊，並使用教會白話字書寫個人生活記事。從其他的口訪紀錄，我們也得知阿嬤因從小生長在教會家庭，父母擅長音律，因此也懂得鋼琴、風琴和口琴，堪稱多才多藝。

從這些積年累月的筆記來看，阿嬤似乎是位認真盡責、一絲不苟的工作達人。不僅如此，還十分善於理財，因為每一筆助產資訊，阿嬤都留下了收費紀錄，每個月進行一次數字統計，確認當月的收入。例如，1944年雖然已深受戰爭所苦，但阿嬤的小筆記本顯示該年收入共計1,450圓，平均月收入尚有120圓。如果我們對照1937至1938年臺灣總督府對臺灣領薪階級及勞動者所進行的家計調查，可知當時社會中產階級普遍月薪多介於40至150圓之間。如此看來，阿嬤還是一位高收入的職業婦女呢！

黃陳梅麗女士於新竹執業處門前留影。（圖／國立臺灣歷史博物館 提供） 分享 facebook

助產簿中的時代痕跡

此外，透過助產簿的工作紀錄，我們亦可一窺政府是如何透過種種規章，精確掌握人口數量。日治時期的助產簿由地方警察署定期查驗，因此助產簿中不僅蓋有新竹警察署印、日期章，為免被抽換，封面內頁和封底皆記載全本紙張頁數，每頁均蓋有騎縫章，部分內頁尚存有當時查核日期與查驗人員的職章。這些規則，不僅成為現今臺灣戶政制度的基礎，更清楚展現國家介入醫療人員體系的過程。

到了戰後，阿嬤的助產簿則不復見諸多查核印記，反倒為因應統一的出生證明書格式，而逐漸對初生兒父母的戶籍地址、身分證字號等基本資料，記錄得更加詳盡。小筆記本裡的收入數字，則成為臺灣從戰後通貨膨脹逐步走向回穩上升的經濟史側頁。

產婆阿嬤的筆記之所以驚人，不僅是因為呈現臺灣生產照護體系與國家戶政制度的變遷，作為第一手工作史料，它亦是助產工作者重要的生命見證，小筆記本中記載的家庭情況、收入支出、手帳中黏貼的商標、附錄的各式節日與度量衡表等，亦足資探究日治時期至戰後，臺灣人在社會、經濟、生活、文化上的各種交織與脈動。

摩登新女性

說到這裡，請不要誤會這位日治時期出生的產婆阿嬤，就只有工作達人、理財高手、職業婦女這幾種硬梆梆的面貌。每一位看似平凡無奇的臺灣女人，她們所經歷的精采人生與其展現的多元脈絡，絕對超乎眾人想像。除筆記本外，阿嬤捐贈的老照片裡，有一張身著西裝、中性扮相的沙龍照，可見年輕時期的Mary（阿嬤的英文名），是位走在時代尖端的前衛摩登新女性呢！

黃陳梅麗女士年輕時身著西裝、中性打扮的黑白相片。（圖／國立臺灣歷史博物館 提供） 分享 facebook

※本文出自國立臺灣歷史博物館《觀‧臺灣》第43期「紙上宣傳戰」