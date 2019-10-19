親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
訊息藝開罐
聯副創作
聯副空中補給
繽紛心情
家庭副刊
讀創故事
閱讀專題
閱讀風向球
中小學生讀物選介

ABL／再度與林志傑攜手 曾文鼎正式加盟富邦

吉胃福適也在內！ 23胃藥致癌物檢驗不合格 食藥署要求回收

一份啟蒙臺灣人的報紙《臺灣民報》

2019-10-19 10:05國立臺灣歷史博物館

文‧照片上色｜王子碩、原圖｜財團法人蔣渭水文化基金會


1895 年受日本統治的臺灣，遭逢關鍵性的命運轉折，臺灣人面臨新統治者帶來的劇烈文化及制度衝擊。原本在清領時期紛亂的族群認同與分類械鬥，在這個過程中逐步轉變為共同的「臺灣人」意識，隨著一戰後全球民族自決的潮流，一波波臺灣民族意識的啟蒙運動也跟著萌芽。

在這個篳路藍縷的過程中，作為社會運動發聲平臺的《臺灣民報》創立，堪稱臺灣人意識啟蒙的重要里程碑。《臺灣民報》的創辦可追溯至 1920 年由臺灣留學生於東京創辦的刊物《臺灣青年》，創刊號揭櫫三大目標：民族自決的尊重、男女同權的實現、勞資協調的運動，彰顯了臺灣民族意識與新時代價值。

《臺灣青年》之後輾轉演變成《臺灣民報》，1923 年 4 月於東京創刊，號稱「臺灣人唯一的言論機構」。隨著日本對臺灣快速現代化的改造，看似飛速發展的背後，卻也伴隨臺灣知識份子對自身文化被侵吞的焦慮。

1925 年 1 月，《臺灣民報》於臺北大稻埕發刊，影像為王子碩數位上色。 （原...
1925 年 1 月，《臺灣民報》於臺北大稻埕發刊，影像為王子碩數位上色。 （原圖由財團法人蔣渭水文化基金會提供）
分享

臺灣人的文化、語言該如何振興？如何跟上新時代的潮流？何謂民主、何謂經濟、何謂科學？如何看待對岸的中國政權？歐美世界局勢如何發展？女權、婚姻自由該如何落實？日本統治下的種種政策是否合理？這些當時臺灣知識份子對於對於社會的思辯，都可以在《臺灣民報》看到。

統治者自然不樂見臺灣民族意識啟蒙，動輒以各種手段進行管制、打壓，其中的代表事件為發生於 1923 年末的「治警事件」，臺灣總督府突然以違反「治安警察法」為由，對「臺灣議會期成同盟會」的成員進行全臺逮捕，最後有 18 名臺灣仕紳遭起訴，三審定讞時，成員多被判三到六個月不等徒刑或是 100 圓高額罰金。不過，官方的壓迫反而強化了當時臺灣人爭取自治權力的決心。隨著審判及事件明朗化，議會請願運動人數迅速激增。

1924 年「治警事件」受刑人假釋出獄，與迎接人合影。 （財團法人蔣渭水文化基金...
1924 年「治警事件」受刑人假釋出獄，與迎接人合影。 （財團法人蔣渭水文化基金會提供）
分享

啟蒙思潮下，各式各樣的「社運團體」應運而生。如推動民族意識、文化啟蒙的「臺灣文化協會」、爭取農民權益的「臺灣農民組合」、爭取勞工權益的「臺灣工友總聯盟」等。然而，不同主張的陣營最後卻爆發激烈的路線衝突，甚至被有心人計畫性的分化。這似乎是每個時代註定不斷重複上演的固定戲碼。

1929 年 2 月，臺灣工友總聯盟第二次代表大會於臺南新松金樓舉辦，影像為王子...
1929 年 2 月，臺灣工友總聯盟第二次代表大會於臺南新松金樓舉辦，影像為王子碩數位上色。 （原圖由財團法人蔣渭水文化基金會提供）
分享

直至今日，臺灣人依然在一次又一次的衝突中不斷提問：到底什麼是臺灣人？未來該何去何從？一代又一代，持續努力走在漫長的啟蒙之路上。

※本文出自國立臺灣歷史博物館《觀‧臺灣》第42期「社運本事」

展覽資訊

迫力．破力：戰後臺灣社會運動特展

展期時間 : 2019/05/28 - 2020/05/17

展覽地點：國立臺灣歷史博物館展示教育大樓4樓第1特展室

地址：臺南市安南區長和路一段250號

更多展覽資訊


社運農民

國立臺灣歷史博物館

國立臺灣歷史博物館是一座位於臺南、有「臺灣」也有「歷史」的博物館，「臺史博」是我們的簡稱，為了守護臺灣共同的歷史文化與記憶，2011年開館至今，已蒐藏了9萬2千多件藏品。臺史博的展覽以多元角度及跨族群視野，講述人與土地的故事，鼓勵所有生活在這片土地上的人以及國外訪客，來臺史博發現臺灣和自己。國立臺灣歷史博物館：http://www.nmth.gov.tw/
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

【OB專訪】金鼎獎特別貢獻獎得主幸佳慧：為受傷的孩子找光亮，是創作者的責任

2019-09-04 10:01

昨日的世界，明日的我們｜百年思想序曲（2）

2019-10-19 09:01

昨日的世界，明日的我們｜百年思想序曲（1）

2019-10-18 18:46

郭漢辰／浪濤與山風的合唱

2019-10-16 12:33

老饕上菜，東港最青巷仔內：王浩一

2019-10-15 09:45

日治時期出國必備「旅券」？求學求職、環遊世界不可少

2019-10-11 09:11

從《舌尖上的東協》瞭解南洋植物，家鄉味與地緣政治

2019-10-09 18:41

張騰元 X 陳永森：屏東人的母親山｜大武山上的成年禮

2019-10-09 09:00

熱門文章

【記憶藏寶圖】王臨冬／回首流亡路

2019-10-19 06:00

昨日的世界，明日的我們｜百年思想序曲（1）

2019-10-18 18:46

懷念柯慶明 兼論他的《古典中國實用文類美學》

2019-10-19 06:40

【青春名人堂】小美／我所不知曉的時代

2019-10-19 06:00

張大春以黑幫透視歷史 對談港作家馬家輝創作想像

2019-10-19 06:12

【動物閃光】布朗尼飛魚／珊瑚礁有逐臭之夫

2019-10-19 06:00

昨日的世界，明日的我們｜百年思想序曲（2）

2019-10-19 09:01

一份啟蒙臺灣人的報紙《臺灣民報》

2019-10-19 10:05

贊助廣告

留言

Top