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綠營以為在放假...其實反攻的火種 正被韓國瑜悄悄點燃

昨日的世界，明日的我們｜百年思想序曲（2）

2019-10-19 09:01青鳥Bleu&Book

文字／許弼善；攝影／謝定宇

邀請講者：任明信


皎潔的新月懸在遙遠的天際線上，月光灑落雲隙，穿過夜間飛行的鳥兒，在大稻埕的夜空勾勒出恍惚迷幻的身影。夏季的熱氣砰然湧昇，歪斜扭曲的空氣在視線裡搖盪，空氣中弛放著月兒深紫色的慵懶，夜間裡奔忙的孩子，都願在月色中昏沉地溶化。

而街邊閃爍的燈火，都是繁星意外殞落凡間的孩子，躁動的燃燒生命，在人們的眼裡成為巨大的金光，如同祈願，渴望天父允諾，再一次成為星群，不再迷航。

這一夜，有著太多測不準的可能性，在微醺的氣泡酒上漂浮。星夜裡聚集著人們，雙眼逐漸迷離，舉起手嘗試觸摸近距離的泡影，卻只摸到了前方破碎難解的謎。被夏季晚風吹拂的龍血樹，記起了風的模樣，等待下一次的纏綿；熱帶季風輕吻著酒杯，也在它冰冷的臉頰上，留下了告別的淚。

夏天，一直是離人的季節，在冰啤酒的金黃麥穗中，最後一個吻，於風裡潰散。青鳥居所裡，私釀著這支迷人的酒，它苦澀難飲，卻直探心房，使你醉生夢死的流連酒精之中。用力哭，努力顫抖，痛苦是惡毒的思念，注入靜脈任其流竄，悲傷的酒精與血液共浴，互相穿上紅鞋，跳至死亡，而盡頭裡，搖晃著宿醉的髮絲，我們一起迎來重生。

這支酒，我們稱其為「任明信」。

任明信表達出了一個概念：「無限」。如果我們能夠意識到自己是無限的，你將會成為所有...
任明信表達出了一個概念：「無限」。如果我們能夠意識到自己是無限的，你將會成為所有人。 謝定宇
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任明信：讀詩微醺之夜

居所裡纖細柔軟的心簇擁在閃爍多折的爐火旁，安靜的注視著前方的任明信，任明信的眼中，也穿過骨肉試探著群眾的內裡，在他安詳的語調背後，是永恆的唯一。他不把這一次的開幕儀式視為「獨特」，而只是另一次的唯一。每一次的相遇對他來都是不同的，相遇的人，看見的灰塵，或是書店都會是獨特，而那樣的本質又都是相同。

任明信表達出了一個概念：「無限」。如果我們能夠意識到自己是無限的，你將會成為所有人。並不需要做任何事，不需要文學或是電影的輔助，如果能把自身活成一場電影，那是否比電影還來得有意義？

他隨後分享了德國的哲學家「奧根海瑞格」的箭術與禪心，講述了一個簡單卻總是困惑人們的問題，我們終其一生的目的是什麼？是為了道而術，還是術而道？其實，我們學習的過程，最後只為了更接近道德，在那些路徑後，我們經由每一個當下、每一個片刻都歸結到結局，當生命與道路合而為一，你永遠不會知道為什麼，終會成為路徑本身，既是道路也是終點。

「人、藝術、作品三者合唯一，這種內在的藝術不會像外在的藝術那樣，離藝術家而去，藝術家不創作他，只能承載，當他發自世人無一所知的深處。射手必須克服自我，成為不動的中心，然後就會發生最大與最終極的奇蹟：藝術成為「無藝術」，射擊成為無射擊，沒有弓與箭的存在；老師再度成為學生，而大師成為新手，結束即開始，而開始即完成。」---------奧根海瑞格

任明信在沉默的夜裡，闡述了成為「一」的看法。而後，揮一揮衣袖，輕鬆分享著最近喜歡的詩集，黃燦然的「奇蹟集」。

他表示，這樣宛如口語的詩句，其實比想像中來得可怕，仿佛揮出的直拳迎面而來，在沒想太多的情況接下。沒有堆疊華麗的詞藻，看似沒什麼的日常，卻在背後帶出了可怕難解的痛。他單純，卻最直接，所以無法防備，因為它赤裸的剝開我們的心。

在那些沒辦法逃離的日常下被觸動，皺起的眉頭，對他來說都像是命運般，而這又像是我們常說的幸福。

所謂的幸福和苦難都是比較而來的，當我們沒有準備好，那些機會都像是一張微薄的紙，是大富翁遊戲中，機會與命運。而當你準備好了，所有的機會都成為命運，這難道不是難人可貴的幸福嗎？

任明信也在最後分享了自己的創作〈富足〉：

清一個角落         不因擁有慾望而羞恥

也讓蜘蛛生活         不因懼怕孤獨而

                   刻意結交

珍惜惡夢

它們使人真誠         慢慢來

願意坦露悲傷         當你準備好


互相傷害的話         污漬和裂痕

不如不說         亦是創作

看穿事物淺薄         貧病和飢患

無法證明你的深邃         也是朋友 」

對他來說，這首詩的由來和很多的創作都相同，通俗的說，就是一場奇妙魔幻的夢。而真實的情況，就是詩作最後的一段，那樣貧病苦難的時刻，那種病痛使任明信憎恨與檢討，生命的磨難為何而來？但是，在一切過去，他發現沒有真實經歷那些苦痛的過程，是無法達到現在的風景，當我們放下一切不放期待，就會發現我們緊握了所有。

居所裡充斥著任明信宛如耳邊透露的情話告白，悄悄滲入所有人的心頭，這一夜我們在微醺的泡泡裡恍惚歌唱，歌頌詩歌的美好還有更多被告解後舒暢的心靈。

在未來，青鳥居所裡，也會有更多渴望被釐清的迷惘，升空放逐，迎向更美好的未來吧？我們一起立下誓約，共同確信。


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書與青鳥，在複雜紛亂的塵世中，從書本的青鳥進入靈魂獨處的世界，思考書跟現實的連結、人和作者的知識脈絡並深入自我，譜成一幅澄澈靈魂的意象。書店原始建築的三角形窗，傳遞一個人無法獨自生存的，需與大自然孕育共生，青鳥能穿越其中並互補於不同層次裡，始終堅守信仰。讓閱讀重新定義自己的靈魂，讓書店因獨立而自由。
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