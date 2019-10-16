郭漢辰／浪濤與山風的合唱

作家 郭漢辰（圖／郭漢辰老師 提供） 分享 facebook

文／郭漢辰

藍皮普快車隨著歲月的軌道，向遠方前進…

我們坐在車上，兩邊車窗打開，海風徐徐吹了進來，鼻子裡嗅聞大海的氣息，耳朵裡盡量山海呢喃的細語。列車接著駛進半島壯闊的海灣，而後進入群山之間，穿走過一個又一個長長的隧道。我們聆聽浪濤與山風的合唱，還有火車巨大的轟隆隆聲響，彷彿成了一具龐大無比的時光機，把我們拉回記憶巨流裡。

我們首先回到1954年，那時火車車廂進行統整，「普通快車」從此穿梭在全臺各地，陪伴臺灣人超過一甲子的歲月。這時的車廂是1966 ~ 1970 年從日本買進的35噸SP(K)32400 ~32700型客車，車廂內有雙排兩人座，中間為走道。由於車內沒有冷氣，靠著上方旋轉一百八十度的電風扇，消熱解暑。

記憶帶我回到了十八歲，我曾坐過這樣的車子。我們原本要在屏東市區下車，同學看見心儀的女生上了往南方的列車，一夥人就這樣奮不顧身也奔往車上。那時火車還是燃煤的，火車頭冒出一長串的黑煙，帶我們走向熱情的青春時代。

青春很快被時光啃蝕得一乾二淨，如同藍皮普快如今只剩一班在行駛，每天早上10點40分從屏東枋寮站發車，沿著南迴線來回 行駛，該列車車窗可自由開啟，一覽無遺壯麗的山海景緻，被知名旅遊作家劉克襄稱為「解憂火車」，一坐上火車心情就會忘卻煩憂。

只是藍皮普快同樣有它的煩憂，尤其南迴鐵路電氣化預計2020年完工，許多人擔心這列全臺僅存的解憂火車可能走入歷史，許多人正在關心這班火車的未來命運，是繼續在山風與浪濤的合唱裡，穿走一層又一層的山脈，還是就此停下近半世紀的奔馳？在歷史的矇矓裡永恆地休憩？

不過列車的命運如何，我們只能在現實生活中，帶領你走這麼一趟可能是解憂火車的最後之旅。讓我們脫離現代文明的束縛，領略山風的撫慰，浪濤的千古拍岸，穿走過生命及地景裡，一個又一個黑暗與光明交織的山洞及叢山，抵達一生一世的美麗彼岸。

2019 南國漫讀節｜張曉風 X 郭漢辰：大時代下的雪泥鴻爪

大時代的動盪，什麼事都有可能發生！

張曉風 X 郭漢辰：大時代下的雪泥鴻爪。（圖／設計 蘇俊輔，由青鳥制作 提供） 分享 facebook

以土地為歷史的劇場，每天都上演一則則人生故事，存在於記憶中的亂世，帶來了荒唐與矛盾，令人無奈卻真實存在，在那動盪的時代裡，人生往往更像一齣連續劇，演員們無從選擇，只有面對與承受，時間的洪流沖淡了喜怒哀樂，留下身為觀眾的我們，用記憶拼湊起眼前的畫面。本場講座邀請張曉風與郭漢辰老師，與讀者分享大時代下的小人物故事，藉由故事帶領讀者重回過去，看見歲月遺留下的雪泥鴻爪。

與談講者｜張曉風 X 郭漢辰

活動時間｜11/9（六）15:30-16:30

活動地點｜勝利星村主舞臺（屏東縣屏東市青島街106號）

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