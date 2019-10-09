從《舌尖上的東協》瞭解南洋植物，家鄉味與地緣政治

書名：《舌尖上的東協─東南亞美食與蔬果植物誌：既熟悉又陌生，那些悄然融入台灣土地的南洋植物與料理》作者：胖胖樹 王瑞閔出版社：麥浩斯／城邦文化出版時間：2019年3月12日 分享 facebook

文／董景生（農委會林業試驗所植物園組研究員兼組長）

《舌尖上的東協》這本書的出現，恰巧彌補了臺灣對東南亞食材、民族植物科學知識的空缺。作者胖胖樹以文圖並茂的街巷食材圖鑑，詳細記錄風行臺灣的東南亞菜餚與民族植物，喚醒讀者對於南洋美食的熱情。

不知讀者是否發現，過去十幾年內，鄉間的家常麵店，已悄悄隨著社會結構而轉變？曾經偏鄉乃至淺山鄉間，某些提供果腹的家常乾麵、意麵、大滷麵、粄條店，曾幾何時已逐漸被越南河粉跟印泰小店取代？

《舌尖上的東協》內頁（圖／麥浩斯 提供） 分享 facebook

在政府積極展開新南向政策的同時，臺灣的新住民人數早已超越人口總數的3%，達到65萬人。這個數字同時也超越了原住民人口56萬人（2018年），儼然成為臺灣第二大族群。

您或許沒想過，近年國小新生中，母親為新住民者，占比已超過總數的十分之一。主要的新住民除來自中國及港澳地區外，越南、印尼、泰國、菲律賓、馬來西亞、柬埔寨、寮國、緬甸等東協國家都有移民移居臺灣。移民與移工重建了臺灣的新國力，截至2018年初，臺灣藍領與白領移工人口，合計已近71萬。在我們高喊新南向的同時，對新國力與東協文化有足夠的了解嗎？

展讀《舌尖上的東協》這本書時，很高興地發現，書中描述的不只是民族植物與食材。各章節前的東協國家簡史，有助於我們對飲食文化的理解。然而，婚姻移民帶來的不僅是家鄉的食材，更是家鄉的回憶。

《舌尖上的東協》書中描述的不只是民族植物與食材，章節前還有東協國家簡史供讀者參閱。（圖／麥浩斯 提供） 分享 facebook

讓我們換位思考一下。當我們長途旅行或是出國讀書時，一碗滷肉飯或是牛肉麵，經常是引發思念的家鄉味。臺灣留學生總靠著上網搜尋食譜，尋遍中國城的亞洲超市，找尋各種食材與調味料。同樣的，來自東南亞的新姊妹們，也以家鄉菜懷念家鄉，透過家鄉味適應臺灣新故鄉。

文化傳統中很多重要的民族植物，特別是雜糧作物，諸如原住民的樹豆、小米、地瓜、辣椒等，最初可能都是外來植物。透過跨海攜帶，海員的交易與交換，這些飲食生活上的重要植物，逐漸在臺灣生根落腳。

同樣屬於飲食人類學的民族植物，姑且讓我們稱作新住民植物。由於臺灣的地理位置與歷史因素，在海權的貿易往來間，蕞爾小島從來沒有在國際地位裡缺席，位於下南洋的重要折衝點，使得臺灣的新住民植物，保留在寶島這座天然的自然史博物館中。

書名：《看不見的雨林—福爾摩沙雨林植物誌：漂洋來台的雨林植物，如何扎根台灣，建構你我的歷史文明、生活日常》作者：胖胖樹 王瑞閔出版社：麥浩斯／城邦文化出版時間：2018年3月18日 分享 facebook

胖胖樹在第一部作品《看不見的雨林：福爾摩沙雨林植物誌》中，介紹了許多福爾摩沙的雨林植物，這些熱帶植物有很大的比例來自東協國家。日治期間總督府任命中研院林業試驗所（我所任職的農委會林試所前身）首任所長金平亮三下南洋調查，並引入各種重要的產業、醫藥、民生、國防植物。百年前的林業試驗所，以及引入的各種重要南洋植物，目前仍以百年老樹的姿態矗立在臺灣的植物園裡。而在這本以東協飲食植物為主角的書中，植物的流動與引入，更普及到市井小民的日常生活，外來植物在廚房開啟新疆界。

書寫東協的飲食植物並不容易，文化強勢的泰國、新加坡，甚至菲律賓、越南、印尼，都不缺乏書寫精美的廚藝指南；英、日、韓等植物調查輸出國，也與東協合作出版品質相當不錯的植物分類專業書籍。

難能可貴的是，胖胖樹在《舌尖上的東協》書中採取在地書寫的策略，避免變成東南亞食蔬巡禮。這部以臺灣為主體的東協飲食植物巡禮，在分門別類簡介東協各國簡史與飲食文化概況後，家鄉味便躍然登場，介紹臺灣可見，最攸關庶民生活的食材配菜香料植物。

在這本書中，包括植物與菜餚，圖文並茂介紹了112種新住民植物／食材。文末附上的美食推薦非常實用，不同國家植物名稱以及使用方式的附錄，提供讀者專業的資料整理。讀者很快會發現，泰國菜中的打拋豬和打拋牛，「打拋」竟是一種貌似九層塔，味道卻大不同的植物。馬來西亞的麻六甲，原來來自佛經的一種樹（臺灣非常早以前就有引入）。香林投（斑蘭）的綠、胭脂樹的紅、蝶豆的藍、椰奶的白，組成各種鮮豔誘人的南洋甜點。娘惹味、印尼黑果（百加）、南洋咖哩、摩摩喳喳、沙嗲、炸香蕉、茶葉沙拉……各種來自南洋的食材，組成充滿異域風情的特殊家鄉口味。

《舌尖上的東協》詳記不同國家植物名稱以及使用方式的附錄，例如泰國菜常見經典菜餚「打拋豬」，其中「打拋」竟是一種貌似九層塔，味道卻大不同的植物。（圖／麥浩斯 提供） 分享 facebook

家鄉的食材，在地緣政治上恐怕牽涉到更龐雜的問題。數年前，我與臺北植物園團隊，協助臺灣博物館策畫了一檔《南洋味‧家鄉味》特展（目前猶在臺灣歷史博物館巡迴展出）。調查期間，承辦人找來幾位越南姊妹，討論食材與植物名稱，意外引發越南姊妹們的深入討論。

原來中南半島的北中南部，植物稱謂大異其趣，食材使用也有所不同，許多我們以為的越南食材，來自不同地理區的越南姊妹們卻沒吃過。同樣的，印尼有多達一萬個島嶼，每位移民帶來不同的口味，越過新華萊士線的生態環境差異，不同的島嶼自然也衍生出不同的風土味。

透過飲食所需，植物迅速的引入，可能隱含生態危機。黃花藺、水合歡等入侵性強的外來水生植物，一旦擴散，可能靳傷臺灣稀有的水生植物。胖胖樹在這本書中也理性地呼籲了私自引入植物可能衍生的問題。讀者或許會發現，東南亞（包含臺灣）都有的入侵植物銀合歡，是泰國、印尼一代的家鄉食材，然而在臺灣，食物選擇性高，要靠野味菜餚控制入侵植物，恐怕很難。

無論如何，在臺灣這個多元民族與多元價值建構的島上，南洋味一直沒有缺席，食材與植物的認識與接納，才能成就文化融合的優勢。近年來，來自越南的大野芋（白霞）、刺芫荽，居然也成為原住民菜餚的要角了。

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至於什麼是家鄉原味？這本書的第二部分利用相當大的篇幅，帶領讀者在臺灣探訪11個有名的東協食材市場，包括臺北、桃園、臺中、高雄等地的東南亞家鄉味，採購各種特殊的植物食材，探索大多數人不熟悉的新領域。誠摯地推薦本書，希望讀者能更加包容、同理甚至融合創造出臺灣多元文化上的新境地。