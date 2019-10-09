親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
訊息藝開罐
聯副創作
聯副空中補給
繽紛心情
家庭副刊
讀創故事
閱讀專題
閱讀風向球
中小學生讀物選介

81家醫院疑用違法骨釘骨板 台大、三總上榜

被騙白飛巴黎 溫昇豪吐「藝人就是奉命行事」

從《舌尖上的東協》瞭解南洋植物，家鄉味與地緣政治

2019-10-09 18:41Openbook閱讀誌

書名：《舌尖上的東協─東南亞美食與蔬果植物誌：既熟悉又陌生，那些悄然融入台灣土地...
書名：《舌尖上的東協─東南亞美食與蔬果植物誌：既熟悉又陌生，那些悄然融入台灣土地的南洋植物與料理》
作者：胖胖樹 王瑞閔
出版社：麥浩斯／城邦文化
出版時間：2019年3月12日
分享

文／董景生（農委會林業試驗所植物園組研究員兼組長）


《舌尖上的東協》這本書的出現，恰巧彌補了臺灣對東南亞食材、民族植物科學知識的空缺。作者胖胖樹以文圖並茂的街巷食材圖鑑，詳細記錄風行臺灣的東南亞菜餚與民族植物，喚醒讀者對於南洋美食的熱情。

不知讀者是否發現，過去十幾年內，鄉間的家常麵店，已悄悄隨著社會結構而轉變？曾經偏鄉乃至淺山鄉間，某些提供果腹的家常乾麵、意麵、大滷麵、粄條店，曾幾何時已逐漸被越南河粉跟印泰小店取代？

《舌尖上的東協》內頁（圖／麥浩斯　提供）
《舌尖上的東協》內頁（圖／麥浩斯　提供）
分享

在政府積極展開新南向政策的同時，臺灣的新住民人數早已超越人口總數的3%，達到65萬人。這個數字同時也超越了原住民人口56萬人（2018年），儼然成為臺灣第二大族群。

您或許沒想過，近年國小新生中，母親為新住民者，占比已超過總數的十分之一。主要的新住民除來自中國及港澳地區外，越南、印尼、泰國、菲律賓、馬來西亞、柬埔寨、寮國、緬甸等東協國家都有移民移居臺灣。移民與移工重建了臺灣的新國力，截至2018年初，臺灣藍領與白領移工人口，合計已近71萬。在我們高喊新南向的同時，對新國力與東協文化有足夠的了解嗎？

展讀《舌尖上的東協》這本書時，很高興地發現，書中描述的不只是民族植物與食材。各章節前的東協國家簡史，有助於我們對飲食文化的理解。然而，婚姻移民帶來的不僅是家鄉的食材，更是家鄉的回憶。

《舌尖上的東協》書中描述的不只是民族植物與食材，章節前還有東協國家簡史供讀者參閱...
《舌尖上的東協》書中描述的不只是民族植物與食材，章節前還有東協國家簡史供讀者參閱。（圖／麥浩斯　提供）
分享

讓我們換位思考一下。當我們長途旅行或是出國讀書時，一碗滷肉飯或是牛肉麵，經常是引發思念的家鄉味。臺灣留學生總靠著上網搜尋食譜，尋遍中國城的亞洲超市，找尋各種食材與調味料。同樣的，來自東南亞的新姊妹們，也以家鄉菜懷念家鄉，透過家鄉味適應臺灣新故鄉。

文化傳統中很多重要的民族植物，特別是雜糧作物，諸如原住民的樹豆、小米、地瓜、辣椒等，最初可能都是外來植物。透過跨海攜帶，海員的交易與交換，這些飲食生活上的重要植物，逐漸在臺灣生根落腳。

同樣屬於飲食人類學的民族植物，姑且讓我們稱作新住民植物。由於臺灣的地理位置與歷史因素，在海權的貿易往來間，蕞爾小島從來沒有在國際地位裡缺席，位於下南洋的重要折衝點，使得臺灣的新住民植物，保留在寶島這座天然的自然史博物館中。

書名：《看不見的雨林—福爾摩沙雨林植物誌：漂洋來台的雨林植物，如何扎根台灣，建構...
書名：《看不見的雨林—福爾摩沙雨林植物誌：漂洋來台的雨林植物，如何扎根台灣，建構你我的歷史文明、生活日常》
作者：胖胖樹 王瑞閔
出版社：麥浩斯／城邦文化
出版時間：2018年3月18日
分享

胖胖樹在第一部作品《看不見的雨林：福爾摩沙雨林植物誌》中，介紹了許多福爾摩沙的雨林植物，這些熱帶植物有很大的比例來自東協國家。日治期間總督府任命中研院林業試驗所（我所任職的農委會林試所前身）首任所長金平亮三下南洋調查，並引入各種重要的產業、醫藥、民生、國防植物。百年前的林業試驗所，以及引入的各種重要南洋植物，目前仍以百年老樹的姿態矗立在臺灣的植物園裡。而在這本以東協飲食植物為主角的書中，植物的流動與引入，更普及到市井小民的日常生活，外來植物在廚房開啟新疆界。

書寫東協的飲食植物並不容易，文化強勢的泰國、新加坡，甚至菲律賓、越南、印尼，都不缺乏書寫精美的廚藝指南；英、日、韓等植物調查輸出國，也與東協合作出版品質相當不錯的植物分類專業書籍。

難能可貴的是，胖胖樹在《舌尖上的東協》書中採取在地書寫的策略，避免變成東南亞食蔬巡禮。這部以臺灣為主體的東協飲食植物巡禮，在分門別類簡介東協各國簡史與飲食文化概況後，家鄉味便躍然登場，介紹臺灣可見，最攸關庶民生活的食材配菜香料植物。

在這本書中，包括植物與菜餚，圖文並茂介紹了112種新住民植物／食材。文末附上的美食推薦非常實用，不同國家植物名稱以及使用方式的附錄，提供讀者專業的資料整理。讀者很快會發現，泰國菜中的打拋豬和打拋牛，「打拋」竟是一種貌似九層塔，味道卻大不同的植物。馬來西亞的麻六甲，原來來自佛經的一種樹（臺灣非常早以前就有引入）。香林投（斑蘭）的綠、胭脂樹的紅、蝶豆的藍、椰奶的白，組成各種鮮豔誘人的南洋甜點。娘惹味、印尼黑果（百加）、南洋咖哩、摩摩喳喳、沙嗲、炸香蕉、茶葉沙拉……各種來自南洋的食材，組成充滿異域風情的特殊家鄉口味。

《舌尖上的東協》詳記不同國家植物名稱以及使用方式的附錄，例如泰國菜常見經典菜餚「...
《舌尖上的東協》詳記不同國家植物名稱以及使用方式的附錄，例如泰國菜常見經典菜餚「打拋豬」，其中「打拋」竟是一種貌似九層塔，味道卻大不同的植物。（圖／麥浩斯　提供）
分享

家鄉的食材，在地緣政治上恐怕牽涉到更龐雜的問題。數年前，我與臺北植物園團隊，協助臺灣博物館策畫了一檔《南洋味‧家鄉味》特展（目前猶在臺灣歷史博物館巡迴展出）。調查期間，承辦人找來幾位越南姊妹，討論食材與植物名稱，意外引發越南姊妹們的深入討論。

原來中南半島的北中南部，植物稱謂大異其趣，食材使用也有所不同，許多我們以為的越南食材，來自不同地理區的越南姊妹們卻沒吃過。同樣的，印尼有多達一萬個島嶼，每位移民帶來不同的口味，越過新華萊士線的生態環境差異，不同的島嶼自然也衍生出不同的風土味。

透過飲食所需，植物迅速的引入，可能隱含生態危機。黃花藺、水合歡等入侵性強的外來水生植物，一旦擴散，可能靳傷臺灣稀有的水生植物。胖胖樹在這本書中也理性地呼籲了私自引入植物可能衍生的問題。讀者或許會發現，東南亞（包含臺灣）都有的入侵植物銀合歡，是泰國、印尼一代的家鄉食材，然而在臺灣，食物選擇性高，要靠野味菜餚控制入侵植物，恐怕很難。

無論如何，在臺灣這個多元民族與多元價值建構的島上，南洋味一直沒有缺席，食材與植物的認識與接納，才能成就文化融合的優勢。近年來，來自越南的大野芋（白霞）、刺芫荽，居然也成為原住民菜餚的要角了。

《舌尖上的東協》內頁（圖／麥浩斯　提供）
《舌尖上的東協》內頁（圖／麥浩斯　提供）
分享

至於什麼是家鄉原味？這本書的第二部分利用相當大的篇幅，帶領讀者在臺灣探訪11個有名的東協食材市場，包括臺北、桃園、臺中、高雄等地的東南亞家鄉味，採購各種特殊的植物食材，探索大多數人不熟悉的新領域。誠摯地推薦本書，希望讀者能更加包容、同理甚至融合創造出臺灣多元文化上的新境地。


東協越南東南亞新住民閱讀專題

Openbook閱讀誌

Openbook閱讀誌，是致力推廣閱讀的專業書評網站。
以書籍為核心，我們提供中立的原生報導，客觀的書籍評論，深度的文化觀察，豐富的人物採訪。秉持公正的精神，並以獨立嚴謹的編輯流程，細心對待每本書籍。用一整年的時間，評選「年度好書獎」，用心推廣，為台灣豐富的出版歷史留下記憶。經典好書的誕生，有賴閱讀文化的累積，我們希望成為其中一片立基石。
更多Openbook閱讀誌：WebFB
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

張騰元 X 陳永森：屏東人的母親山｜大武山上的成年禮

2019-10-09 09:00

蘇東坡吃檳榔治病？陳韻如的瘴病醫療史研究

2019-10-06 09:11

踏覓凡人的雪泥鴻爪，在荒蕪的邊際再擁抱這座城市：張曉風 X 郭漢辰（下）

2019-10-04 02:01

踏覓凡人的雪泥鴻爪，在荒蕪的邊際再擁抱這座城市：張曉風 X 郭漢辰（上）

2019-10-04 01:37

蔡詩萍《紅樓心機：我的騷動，渴望你懂》新書分享會

2019-10-02 09:05

流傳百年女人才懂社群密碼！世界唯一的女性文字「女書」

2019-10-01 12:09

開就中！歷久不衰的銷售利器：「瓶蓋附獎」

2019-09-29 09:11

人造時光：閱讀郭箏《大話山海經》系列

2019-09-25 09:11

用一本城市書帶你認識台北：《GOOD EYE 台北挑剔指南》

2019-09-23 11:20

追憶家族共演歲月：許石女兒眼中的父親

2019-09-20 09:11

專訪 2019南國漫讀節 協助參與規劃 —— 鍾永豐 〈南國的生命之樹與流痕〉

2019-09-18 09:11

專訪2019南國漫讀節策展人——馬翊航 〈命名大武山：山是音響，太陽是燈光〉

2019-09-16 11:45

理想、光榮與傷害：三名社會運動者的告白

2019-09-11 09:11

寄生上流：窺見資本主義的「希望工程」(內含劇透)

2019-09-09 10:00

【好戲刊】11-12月號出刊 育成聯合展演

2019-09-09 09:00

青鳥居所即將開幕！坐落大稻埕百年老屋，扛起文藝、思想主題選書重任

2019-09-06 13:50

【青鳥居所】居所時旅遊記（終）｜賴予喬 feat. 透鳴單簧管重奏團：開幕音樂會

2019-09-05 09:00

【青鳥居所】居所時旅遊記（七）｜任明信：讀詩微醺之夜

2019-09-04 12:00

【OB專訪】金鼎獎特別貢獻獎得主幸佳慧：為受傷的孩子找光亮，是創作者的責任

2019-09-04 10:01

【青鳥居所】居所時旅遊記（六）｜吳叡人：福爾摩沙意識形態

2019-09-04 09:00

【青鳥居所】居所時旅遊記（五）｜林韋地：臺灣與東南亞的歷史情緣

2019-09-03 10:19

【青鳥居所】居所時旅遊記（四）｜蔣竹山：日治時期臺灣的大眾生活

2019-09-01 13:00

【青鳥居所】居所時旅遊記（三）｜楊翠：日據時期臺灣婦女解放運動與臺灣新文化運動

2019-09-01 11:30

【青鳥居所】居所時旅遊記（二）｜蘇碩斌：閱讀臺北城

2019-08-31 12:11

【青鳥居所】居所時旅遊記（一）｜周奕成：從1920年代再出發

2019-08-30 15:15

從地獄來的生火冰品──金雞母主廚黃泰彥

2019-08-29 10:32

「社區」的別樣意涵：穿越魔幻舊左營

2019-08-21 09:03

長崎原爆後，一封發往新竹的電報

2019-08-20 09:00

【書‧人生】林立青／我的書

2019-08-16 12:55

我們一樣為愛努力：以萌化〈移工世代〉創造出我們的時代！

2019-08-14 09:10

打破常規：「反送中」抗爭運動的哲學思考

2019-08-13 09:00

倚民謠而生──邱垂貞和他的社運歌曲

2019-08-10 13:20

【OB對談】藍佩嘉vs.吳曉樂／全球化拚出的教養焦慮

2019-08-09 09:07

從瘋明星到創造明星：專訪製作人李啟源

2019-08-07 18:30

生命的「告別」作:〈辭生綿綿〉你從未看過的喪禮美學書

2019-08-06 11:55

資深香水味：花露水

2019-08-05 09:11

盜火劇團《幽靈晚餐》：參與是為了脫逃

2019-08-02 11:40

見證人性與體制之惡：冬陽談犯罪文學《花月殺手》和《被殺了三次的女孩》

2019-07-30 09:11

臺灣之光！26歲旅法設計師劉愷煊：這不只是精品，更是一種態度！

2019-07-26 12:02
看更多

熱門文章

NBA／不會對莫雷發言道歉 席佛再發聲明提台北

2019-10-08 19:11

國慶賀電鬧烏龍 謝長廷：日方沒說賀電是假的

2019-10-08 19:16

高醫男大生潑化骨水殺人 原因竟練火舞遭趕

2019-10-09 10:48

台灣比你想的先進！這科技淘汰8年日才跟進 歐美還戒不掉

2019-10-09 10:00

台南高職「巴頭」案外案 楊生阿嬤麵店遭蛋洗

2019-10-09 16:03

四連休將至！一張圖看國慶連假天氣

2019-10-08 21:07

韓國瑜16日起請假 走透22縣市平民土地

2019-10-09 00:50

公務員何時可領展期或減額月退？銓敘部報你知

2019-10-09 00:46

獨／高雄男遭擄失蹤4月 丟包山區尋獲成白骨

2019-10-09 01:26

2020大選激戰 未來事件交易所：韓國瑜聲勢觸底反彈

2019-10-09 10:34

桃勤又出包！疑操作不慎 阿聯酋A380機鼻鼻輪受損

2019-10-09 02:36

清華台生陳翊瑄盼兩岸統一 兩岸網友論戰

2019-10-08 20:36

退休一次領還是按月領？這些情況算給你看

2019-10-08 21:58

MLB／洋基橫掃晉級慶功 查普曼左手被瓶子打傷

2019-10-09 08:19

心肌梗塞 觀光局國旅組組長曾維德突離世 各界不捨

2019-10-08 23:59

獄政弊案！王令麟判2年2月 北監前副典獄長重判16年

2019-10-09 15:13

日本「大哥哥」沒發的烏龍賀電 他指出有七種可能

2019-10-09 06:52

容易被劈腿的星座TOP5！第一名很快墜入愛河

2019-10-09 08:55

NBA主席出馬也沒用！上海宣布取消NBA球迷之夜

2019-10-09 15:13

iPhone作業系統現大量災情！「iTunes Store」訊息狂跳又關不掉

2019-10-09 09:12

國慶「這裡」找不到國旗 …中華民國又被消失了？

2019-10-09 08:00

海軍通指部指揮官要部屬埋單餐費錢進口袋 遭拔官法辦

2019-10-09 13:09

中職／Lamigo投打優勢盡失 中信有望拿下首冠

2019-10-09 07:00

NBA／席佛依原計畫赴上海 14家陸企中止贊助

2019-10-09 10:14

LSE正式聲明 蔡英文：抱歉台灣惡質政治文化給母校困擾

2019-10-09 13:10

賀詞有中華民國啟人疑竇 退休外交官：非日方會做的事

2019-10-09 00:51

LSE證實：蔡英文在1984年獲得法學博士學位

2019-10-09 10:27

不敵中國網民怒轟 Tiffany遮眼廣告照急下架

2019-10-08 23:33

MLB／太空人押韋蘭德失靈 光芒2連勝逼出G5

2019-10-09 11:15

華爾街日報：NBA獨一無二 或可扛住中國壓力

2019-10-09 10:16

柯文哲執意推智慧販賣機 目的曝光了......

2019-10-09 15:42

開庭到天亮擠母奶 這位「媽媽法官」讓人好療癒

2019-10-09 09:00

蔡英文論文LSE官方回應了 管碧玲：笑話鬧到英國去

2019-10-09 11:59

安倍賀電烏龍...蘇揆要查處 謝長廷稱不知

2019-10-09 00:36

蔬菜農藥殘留、沙拉大腸桿菌超標！ 海底撈、屋馬燒肉上榜

2019-10-08 21:08

獨／高雄人的回憶掰掰！16年「屋頂棕櫚餐廳」要熄燈了

2019-10-09 11:09

反送中延燒 香港出現穿黑衣浮屍 黃之鋒質疑案情不單純

2019-10-08 22:07

大甲鎮瀾宮線上光明燈傳弊案 副董100萬交保

2019-10-09 08:35

蔡英文喊「中華民國不分你我」 孫大千：別噁心了

2019-10-09 09:42

大甲鎮瀾宮副董事長疑涉弊案 檢調漏夜偵辦中

2019-10-09 01:22
看更多

贊助廣告

留言

Top