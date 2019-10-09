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開庭到天亮擠母奶 這位「媽媽法官」讓人好療癒

張騰元 X 陳永森：屏東人的母親山｜大武山上的成年禮

2019-10-09 09:00青鳥Bleu&Book

北大武山。（圖／Hunag Chung Yu黃中佑提供）
北大武山。（圖／Hunag Chung Yu黃中佑提供）
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文 / 許弼善

「 我凝視著遠方平地

山谷縱橫

從老獵人的眼睛排列起一段一段的史詩

我仰望著

大武山脈

請在我心裡抹上一抹大武山的淨土 」


——節錄自〈在我心裡抹上一抹大武山的淨土〉

讓阿淥．達入拉雅之真摯的詩，總在提起大武山時，伴隨繚繞山脈的霧氣，成為山林與人子間親密的誓言。

屏東人而言，大武山是獨特，並且意義非凡的。

大武山是肩負屏東的最好屏障，在她厚實溫暖的胳臂裡，多少個颱風被反客為主，最後消滅殆盡；而大武山也是餵養原住民的母親，在祖靈們的帶領下，魯凱族與排灣族世代棲身，詠唱著自然的詩篇；當然，大武山孕育了臺灣生命的多樣性，所有的生命都是她懷胎而出的愛。對屏東人，甚至臺灣人來說，大武山都是珍貴不容傷害的聖山。

而每年，屏東這個溫暖多情的南國，也準備了自己，最敬畏、最真誠的祭典，獻給深愛的大武山。

不是登山，是認識山，與母親擁抱的「大武山成年禮」

由張騰元與陳永森等老師的奔走下，南國芬芳的大地上，聚集了一群對土地有熱忱的能人志士，共同策劃了一場屏除制式八股氣息的祭典，「大武山成年禮」。

而大武山成年禮不單單只是登上大武山，舉辦一場盛大的成年禮那麼簡單，行前準備到真正出發分為三個階段：

◎第一階段：室內課程，搭配歷年成年禮的主題內容，從文化、生態的角度，為學員建構初步的登禮準備。

◎第二階段：體能特訓，學員們必須倚靠自己，背起最少10公斤的行囊，歷時兩天一夜，先從相對大武山矮小的丘陵進行挑戰與訓練。

◎篩選：依據第一階段、第二階段的結果，最後挑選出身心靈適合這次成年禮的學員。

◎第三階段：親觸大武山母親的懷抱，60名選中的學員成為山林的孩子。


從這個角度來看，「大武山的成年禮」很明顯，絕非單純的登山。這項屬於山神的祭典，希望透過登山的過程，給學員對土地、生態、河川、山林、最後是生命的課題，從中啟發孩子們，對環境與大自然省思，試著不去忽視，學會關懷。

如果，我們教育而出的孩子，永遠都功利的只以「征服」、「奪取」這種激烈的情緒面對人生，那會有多可惜？成年禮的過程，不只重新關懷自然，也是重拾生命對生活的態度，拿出真誠的情感，用「摸索」、「體會」的心態打開心的視窗。

這也是千年來，世世代代原住民守護聖山，亙古不變的原則。

敬仰原住民的聖域，找回對生命純粹的尊敬

大武山成年禮除了刻苦磨難的登山過程以外，另一特點就是納入族人千年中累積的山林知識，86歲的排灣族平和部落長老古勒勒．撒拜從第一屆大武山成年禮便帶領這些即將邁入成年的孩子，並在過程中告訴學員們，大武山對排灣族的意義。

大武山是部落祖靈的歸宿地。因此入山絕對不允許嘻笑怒罵，請務必帶著虔誠的心上山，在尋覓山神的路上，偌大的山巒正肅穆的看著我們。

為了表達對於聖山的敬意，成年禮也加入了許多特別的流程，包括：

◎山神賜名

學員們抽出山神賦予的山名，再由部落的耆老解釋其背後的意義與內涵。

這些部落流傳至今的言靈，都會是自然裡真誠質樸的力量，這些山神眷顧的名號，一定會給予學員們登上山巔的力量。


◎時光寶盒

在賜名結束之後，就是莊重的宣誓了，這時可以把自己最想放入的一切，放進穿梭光陰的寶盒裡，寶盒會在山區安靜的等待下一屆學員來尋找，並帶回平地，等待50年後的再次相聚。


◎大武祠裡的成年禮

位在海拔三千公尺大武稜線上的《大武祠》。曾經是日本人祭祀天照大神的神社，如今，在文化相互交融的臺灣裡，它是所有神靈共享的殿堂，也是人們對天地崇敬的心，具現而成的重要敬意。最後，學員們會踏入，山神降臨的棲所，擁抱崇敬自然的心，完成這次成年禮。


每個人心中都有屬於自己的「大武山成年禮」

南國屏東的「大武山」依然靜穆的躺臥在國境的邊界上，它千萬年的守護這座島嶼，成為了生靈的依靠，她看著海潮帶來不同人種的爭鬥，在她的身上流血與掠奪。它的美麗的頭髮被砍伐燒毀，珍愛的孩子只因為身上柔順的毛皮被迫面臨屠殺。每次的大雨，她的身體都在崩解殞落。而她，還是繼續安靜的等待，等待人子再次想起允諾過的誓言。

大武山成年禮並非是特別的活動，其實並不刻意，只是把對生命的尊敬，純粹轉化出來罷了。當親自踏上這次成年禮的終點時，三千公尺的稀薄的氧氣，還有高聳潮濕的空氣，也已經被大武山的溫柔給驅散，山林中被呵護的幼雛，最終也學會了展翅高飛的勇氣。

是時候了，不只是因為「大武山成年禮」的告誡，而是關於對這個土地，對臺灣的深愛。我們一起在「大武山成年禮」裡畢業，活出自己該有的樣子。


2019南國漫讀節｜屏東人的母親山「大武山上的成年禮」

張騰元 X 陳永森：屏東人的母親山｜大武山上的成年禮

張騰元 X 陳永森：屏東人的母親山｜大武山上的成年禮。（圖／設計　蘇俊輔，由青鳥...
張騰元 X 陳永森：屏東人的母親山｜大武山上的成年禮。（圖／設計　蘇俊輔，由青鳥制作　提供）)
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登頂，絕非登山的唯一目標。每一次的山徑之旅，都是一次自我對話的機會，也是獨特珍貴的體驗，所有的感動起伏，會在回程後慢慢發酵，在大自然的懷抱裡，山林就是教室，真實發生的一切就是最好的教材，變化萬千的地理景緻是刻畫在土地的歲月痕跡，樹梢的蟲鳴鳥叫與清晨從葉間滴落的露水，是生氣蓬勃的象徵，而點亮天際的星空與飄忽的雲海，則時刻提醒著我們人類多麽渺小。本場講座將邀請兩位山林專家陳永森與張騰元，兩人將與讀者分享，爬山，不為了登頂，也不為了征服，他們是如何帶著年輕學子以謙卑、專一的態度，跳脫框架，細心去認識大地。

活動資訊

與談講者｜張騰元 X 陳永森

活動時間｜11/10（日）14:00-15:00

活動地點｜演武場

報名請進｜報名請點我

瞭解更多活動資訊


屏東原住民南國青鳥書店閱讀專題

青鳥Bleu&Book

書與青鳥，在複雜紛亂的塵世中，從書本的青鳥進入靈魂獨處的世界，思考書跟現實的連結、人和作者的知識脈絡並深入自我，譜成一幅澄澈靈魂的意象。書店原始建築的三角形窗，傳遞一個人無法獨自生存的，需與大自然孕育共生，青鳥能穿越其中並互補於不同層次裡，始終堅守信仰。讓閱讀重新定義自己的靈魂，讓書店因獨立而自由。
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