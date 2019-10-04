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獨／南方澳斷橋案第四天 竣工圖曝光

踏覓凡人的雪泥鴻爪，在荒蕪的邊際再擁抱這座城市：張曉風 X 郭漢辰（下）

2019-10-04 02:01青鳥Bleu&Book

作家 郭漢辰（圖／郭漢辰老師　提供）
作家 郭漢辰（圖／郭漢辰老師　提供）
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文 / 許弼善


前言

在郭漢辰的〈海枯的那天〉裡，是否還能看見「機會」？在災厄降臨海岸邊際，人們第一次嗅出世界末日的氣味。並非啟示錄裡，终焉的神罰，而是人類自業自罰的毀滅。

面臨苦難與悲慘的結果，人們焦急著渴求合裡的解答。也許相互怒罵模糊焦點，或是鬆手癱軟放棄對抗，任何人都淪陷殞落的恐懼裡，夢最後都迎向驚醒。

然而，我們都需要一個適合「解釋」。無論是稱為「善意的謊言」也好，或是自欺欺人的逃避也罷。多數人都需要逃離責任的出口。

張曉風願意低下頭，溫柔的撫摸眾人扭曲惶恐的臉龐，在耳邊安慰：「給我一個解釋，我就可以再相信一次人世，我就可以接納歷史，我就可以義無反顧的擁抱這荒涼的城市。」

以海洋、島嶼、土地，最後是你我的城池為舞台。數不盡的故事在不斷的上演，在大時代下小人物的奮鬥，都成為洪流歷史裡容易被淡忘的記憶，無奈卻真實，真實卻宛如肥皂劇的戲子，被迫每日上演。

「張曉風」與「郭漢辰」，在面臨這些凡夫俗子的生命歷程裡，用盡力氣「解釋」，寫下屬於這個時代，最深情的告白，我們會看見他們眼中，歲月裡，遺留下的雪泥鴻爪。

節錄｜郭漢辰〈海枯時刻〉

在海邊救火的現場，時間漫走了半個小時，原先只有一團白煙，彷若是人們體內癌細胞不斷的增生，最後如霧般的濃煙瀰漫成一片，將眼前的汪洋籠罩了起來，阿國、能哥根本看不到海上的景象。他們忐忑不安，都不知上天要安排怎樣的災難，降臨在這一大片曾經育養他們的大海上。

能哥再次拿起望遠鏡觀看。

「有風吹來了！白煙開始消散……」

阿國看到所有的人，都不自覺地走到了堤防邊。

眼前白煙隨著風勢的吹拂，慢慢地煙消霧散。

「天啊……」

接著所有人的聲音此起彼落。

「大海真的不見了……」

眼前是一大片如同月球景觀的坑洞，還有無邊無盡起伏的山陵，魚屍遍布在像是大山小谷的海床上。海床上綿延深綠色的藻類，有些海草仍然濕濕漉漉，可見大量海水剛剛才退去，或者被陽光燃起一把大火，全部悉數燒光或者蒸發？！。

阿國眼尖，看見幾艘漁船擱置在尖聳的山柱上，危危顫顫地，如果一不小心，漁船可能就摔落到幾百公尺深的山谷。此外，也有不少早已腐壞的船隻，癱瘓在海床上，任由歲月的吹拂，一動也不動。

消防局已有人拿來攀岩用的繩索，分成好幾線架掛在水泥堤防邊，接著有人開始緩慢地下降到乾涸見底的海床上。

「你要下去嗎？」能哥走向前方的攀降繩。

阿國曾經接受過消防局的訓練，他和能哥熟悉地把繩索套在自己身上，慢慢往下方滑去。

阿國發現，從堤防到海床處至少有一百公尺的深度，前方因為海水褪去而出現的大片山谷，實在無法計量它的面積究竟有多麼龐大。可能有好幾個台灣般的大小吧！他心想，這倒是擁擠台灣欠缺的新生地，只是這到底是怎麼一回事？海水全乾涸，那台灣海峽不就成了一個巨大的陸地通道？！

阿國和能哥同時到達了海床，這才發現剛在堤防上看見的無數小黑點，竟然是一大團一大團的魚屍，從堤防下方一直鋪躺到天際的盡頭，之前在船上看見的鮪魚死屍，還不到這裡的千分之一，可見海枯之後，重創的海底的魚族們。

宛如末世光景的預言，是災厄也是重生

郭漢辰或許，就和阿國還有能哥一同，佇留遠望海洋所面臨的劇變，那麼，這一切細膩的描寫就能被合理解釋了。

魔幻寫實的筆法，使得這沒來由的災難，像是渲染著昏沉靛紫的愁雲慘霧，迴盪在海面上空，人子們面臨超乎想像的變故，那些緊張刺激的毛細孔都被迫張揚怒放，發散而出的水蒸氣，最後都共同祈願似，飄向遙遠大洋上，成為與大火濃煙共同起舞的巨大烏雲。

被烈焰燃燒殆盡的海水，留下所有我們能想像出「海」的意象。那些成群焦黑的魚群在發出腥臭，最後一起降下詛咒，成為屠殺生靈的阿莫尼亞毒素。而被世人遺忘的船隊，也在亞特蘭提斯的墳場裡，列隊歡迎。被烈火焚燒的海水，頹然的成為真空，巨大的山脈相互在台灣海峽的地底隧道裡競逐。

關於大海被燒盡的真相，郭漢辰比任何人都清晰。

像是啟示錄裡，會被拾起，重新編譯的故事一樣，宛如預言的故事裡。那些曾經伴隨郭漢辰生命一同經歷的南國風景，被放上字句之間，投射而出。有著對於地方土地的記憶風景，屬於熱帶海岸間才會發生的詩篇在傳唱。也有晦暗如同夏季對流裡，盤據海面與城市的龐大烏雲，掩蓋天際的惆悵。都適得其所被完好安放。

死亡與新生，永遠都是一體兩面，在郭漢辰的世界裡，永遠在面臨兩端的拉扯。磨難與摧折在歲月裡留下刻痕，靈魂被迫割下血肉灌溉生命。願意苟且偷生並不丟臉，關於奮力掙扎的痕跡，全是抽離泥沼，最好的「機會」。


2019 南國漫讀節｜張曉風 X 郭漢辰：大時代下的雪泥鴻爪

大時代的動盪，什麼事都有可能發生！

張曉風 X 郭漢辰：大時代下的雪泥鴻爪。（圖／設計　蘇俊輔，由青鳥制作　提供）
張曉風 X 郭漢辰：大時代下的雪泥鴻爪。（圖／設計　蘇俊輔，由青鳥制作　提供）
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以土地為歷史的劇場，每天都上演一則則人生故事，存在於記憶中的亂世，帶來了荒唐與矛盾，令人無奈卻真實存在，在那動盪的時代裡，人生往往更像一齣連續劇，演員們無從選擇，只有面對與承受，時間的洪流沖淡了喜怒哀樂，留下身為觀眾的我們，用記憶拼湊起眼前的畫面。本場講座邀請張曉風與郭漢辰老師，與讀者分享大時代下的小人物故事，藉由故事帶領讀者重回過去，看見歲月遺留下的雪泥鴻爪。

與談講者｜張曉風 X 郭漢辰

活動時間｜11/9（六）15:30-16:30

活動地點｜勝利星村主舞台（屏東縣屏東市青島街106號）

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書與青鳥，在複雜紛亂的塵世中，從書本的青鳥進入靈魂獨處的世界，思考書跟現實的連結、人和作者的知識脈絡並深入自我，譜成一幅澄澈靈魂的意象。書店原始建築的三角形窗，傳遞一個人無法獨自生存的，需與大自然孕育共生，青鳥能穿越其中並互補於不同層次裡，始終堅守信仰。讓閱讀重新定義自己的靈魂，讓書店因獨立而自由。
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