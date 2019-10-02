蔡詩萍《紅樓心機：我的騷動，渴望你懂》新書分享會

曹雪芹的「人生學校」在大觀園， 他的人生導師是「眾閨閣」—黛玉、寶釵、晴雯、湘雲

文／蔡詩萍

曹雪芹寫《紅樓夢》時，境遇落魄。

他回想昔日大觀園的風采時，應該不僅僅是那麼簡單的感覺：人生夢幻，無常一場吧！

他應該還有更深、更沉的反省。

因為，大觀園理應是他的「人生學校」！

英國才子艾倫‧狄波頓（Alain de Botton）開設了一所「人生學校」（The School of Life）。顧名思義，是要提供解答人生與生活上，面臨的諸多疑難雜症。

這學校，在臺灣還出版過一套書系，從書名可以知道進這學校的人，以及在這學校的老師，究竟在「關心」哪些人生的課題？

答案揭曉，實在太有趣了！

想偉大一點你的人生嗎？那請看《如何改變世界》！

你只想安穩過一生嗎？那不妨讀讀《如何找到滿意的工作》、《如何維持情緒健康》、《如何不為錢煩惱》、《如何在數位時代活得自在》！

如果，你煩惱，焦躁的，是不好意思啟齒的內在問題，那沒關係，也有一本《如何思考「性」這件事》提供你意見！

這套書才僅僅是開端而已！人生的麻煩那麼多，大大小小的煩心如此糾纏，你還擔心不會有各色各樣的解答，紛紛出爐嗎？

但，你有沒有注意到，除了時代不同，知識進步的程度不同外，其實，身為人，不管是男是女，我們常常遭逢的難題，以及，我們身陷其中，耽溺的困窘，卻不免有著相當程度相近的面貌？！

我們是誰？

誰愛我們？我們愛誰？

我們的生命很特別嗎？還是一旦我們所慕之人，愛我們了，我們就因而特別起來？

愛，是什麼？我們曾經觸碰過愛嗎？

為何曾經愛得，卻又由不得不愛了呢？

愛，與生活，究竟是超脫於現實之上？還是，要在現實裡讓愛一步步實現，或妥協呢？

愛，來得不易，但我們守護它，就很容易嗎？

愛，經歷了以後，我們將更為「完整」嗎？然則，若愛終將消逝，我們應該為之而「崩解」嗎？

愛，是愛過即可，還是，愛要與生命同步呢？

人生啊人生，多難的課題啊！

我讀《紅樓夢》時，總是三不五時，抬頭望向遙遠的清朝前半段，遙想著，倚在街邊發呆，坐在酒肆買醉，撐在燈下寫書的，那個曹雪芹，他的「人生學校」：曹家四代的繁華，大觀園樓起樓塌的起落，究竟給了他怎樣的人生意義呢？

也許，所有的答案，都在《紅樓夢》裡吧！

「滿紙荒唐言」是回顧，是整理。「一把心酸淚」是感傷，是心得。「都云作者痴」是旁人觀點，有理解有不理解的。「誰解其中味」是衷心的感悟，人只能面對自己的人生！

但，幾百年後的我，在幾次翻讀的不同年歲心境裡，卻深深體會到，這本奇書，對我們現代人的種種啟發。

紅樓哪裡是夢？若是，我們整個人生走到盡頭，再回首，哪個不是夢？

大觀園就是一所「人生學校」！曹雪芹撫今追昔，不勝感慨！

而我們，追著他的落筆，就不僅僅是感慨而已，更多的，還是人生的體悟，人生的智慧。

為何可以斷言，《紅樓夢》是曹雪芹的「人生學校」報告書呢？

他自己說過的，「他半世親睹親聞的幾個女子」，她們顯然給了作者一生極大的啟發，因而他要為她們，這群「閨閣」寫傳：「閨閣昭傳」！

曹雪芹雖然半生潦倒，但他說了：「閨閣中本自歷歷有人，萬不可因我之不肖，自護己短，一併使其泯滅！」

這些「閨閣」，這些「裙釵」，這些「姐妹」，這些「女中豪傑」，肯定在曹雪芹的生命世界裡，駐足留下極為深刻的印象，使他終其餘生，要為她們寫傳，要為她們立榜。

《紅樓夢》也因為如此的立意，才在中國古典小說史上，成為一部奇書！成為一群鮮活生命之女性，活躍舞台的大河之作！

黛玉，無疑是曹雪芹戮力要為她昭傳的女性。她，孤僻，眼中無人，但作者同情她，因為，她無依無靠，她值得同情。而且，她勇於為愛殉情！她失去寶玉的人，卻擄獲了寶玉的魂！

寶釵，必然是女人中的佼佼者。她知道自己要什麼，她為自己打造一座人際關係的花園，她要有自己的幸福地圖。但曹雪芹也同情她，因為，她最終守住的只是一個虛名，一個沒有靈魂的軀殼寶玉！

晴雯，應該是曹雪芹心頭的一場痛！她的美麗與性格，若是出身富貴，理當是一位形象突出的富家女，但不幸她只是丫鬟，是豔光四射的丫鬟，她一心做自己，卻忘了丫鬟的緊箍咒，最終逼死了她！

湘雲，在大觀園裡，最晚出場的女要角，卻在後半段扮演了吃重的角色。她才情不輸黛玉寶釵，性格比黛玉開闊，做人比寶釵直率。講話大剌剌，實則粗中有細，善良體貼。

論美麗，這四位佳麗，各擅勝場。

黛玉之美，在纖細柔弱，在使人嬌憐疼惜。

寶釵之美，在豐腴明朗，在任是無情也動人。

晴雯之美，在性感嫵媚，在舉手投足媚態畢露！

湘雲之美，在陽光明媚，在爽朗之間豪氣逼人！

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曹雪芹的偉大，在他以一個儒家體制下的男子，卻為他生命裡經歷過的「眾閨閣們」，寫下了鮮活的生命寫真。我們才明白了，原來那樣壓抑的社會裡，每個女子，仍然是有血有肉有淚有愛地，努力活著。她們也許不自覺，但對一位奇男子曹雪芹而言，卻是極為自覺的體察了，生命是那樣美麗姣好，個個都是故事，每個故事都是生命的史詩！

當年，年幼失學的沈從文，念完小學後，便離開故鄉，四處浪跡。最後，落腳北京，到印刷廠當一名小學徒，每天在印刷品裡，認識世界。遂開啟了他傳奇一般的大學者生涯。

他在《沈從文自傳》（其實僅是小前傳）裡，收尾時提到他要離開故鄉了，他說「以前他念的是學校裡的小書，而後，他翻開的是一本本人生的大書！」

學校教的小書，是有限的知識。社會上，人生舞台上，教的大書，是無限的智慧，沒有答案，只有探索與體悟。

我們人生的大書，何曾不是我們所經歷之人，所親歷之事，帶給我們的喜悅與傷痛呢！它們沉澱之後，便在我們生命的底蘊上，鋪下一層又一層的沉積，我們的生命因之而有了厚度！

像曹雪芹，即便他的餘生那麼失意！

但他的生命，厚度那麼寬，一部《紅樓夢》至今，溫度猶存，餘音嫋嫋。

那是曹雪芹在「人生學校」裡的智慧，也是我們，在「人生學校」裡的探索。

（本文選自蔡詩萍《紅樓心機：我的騷動，渴望你懂》，有鹿文化出版）

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與談講者｜蔡詩萍

活動時間｜10/5（六）19：00

活動地點｜和平青鳥書店（台北市大安區臥龍街289號）

報名請進｜自由入座，歡迎免費參加。

活動洽詢專線：02-2772-7788有鹿文化

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