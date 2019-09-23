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用一本城市書帶你認識台北：《GOOD EYE 台北挑剔指南》

2019-09-23 11:20青鳥Bleu&Book

城市指南前言

「《GOOD EYE 台北挑剔指南》並非一般傳統的旅遊書，裡面沒有任何廣告，收錄的店家從新開的獨立書店、秘密酒吧到菜市場和路邊攤等，都是『自己平常會去，而且誠心推薦朋友去的地方』；指南還規劃了12條散步路線，讓每個人能夠輕鬆跟著探索。」

—— 節錄自《GOOD EYE 台北挑剔指南》


城市指南說什麼

五個主題分類介紹台北各具特色的店家場域、展覽與人物，《GOOD EYE 台北挑剔指南》以簡潔的中英對照帶出台北城市樣貌，不管是埋藏許多雜誌、刊物的獨立書店；展現台灣本土民間信仰多元的各式廟宇；講究生活質感的服裝選品店到獨立服裝設計師⋯⋯，抑或是台灣好茶水果、糕餅、菜市場、夜市等，挑剔一書皆以獨到的眼光，精準海納了在地文化與特色。你知道拜月老有幾個步驟缺一不誠嗎？台北資深樂迷都去哪些個性唱片行呢？解放心靈追求真實自我的音樂祭他們在哪裡？除了這些特色推薦外，更有12條散步路徑，帶你走跳東西南北城。

詢問度最高、銷售排行版第一名，《GOOD EYE 台北挑剔指南》，可謂一本指南在手，台北都市叢林絕對不踩雷、不迷失、不徬徨！希望用一本簡單溫暖的旅遊書帶你認識台北，也認識你，期待你也成為台北城市好朋友。


華山青鳥 活動推薦

邀請線上雜誌西城主理人李政道，與台北挑剔指南發起人郭佩怜進行對談。（圖／青鳥制作...
邀請線上雜誌西城主理人李政道，與台北挑剔指南發起人郭佩怜進行對談。（圖／青鳥制作　提供）
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城市行走的新型態ch1：絕對挑剔的台北起點

城市裡的每個場域正在發生無數故事，編織屬於一群人的共同記憶。一個好玩的旅行景點，可能不僅有食物好吃和好拍的必去條件。一條有趣的路線規劃，更是展線生活型態及歷史脈絡呈現方式。從點到線，隨著故事解析與深度導覽，城市行走儼然形成一種新型態！

以「絕對挑剔的台北起點」為題，邀請「西城」主理人李政道和《台北挑剔指南》發起人郭佩怜，為系列講座翻開第一章。看他們以不同的眼光觀察城市的人事物，聽他們不藏私分享自己的一日台北。所有豐富的文化全都夾雜在建築隙縫間，當你串接這些搜尋的線，行走路徑受到建築物輪廓外的街道影響，從A點到B點，透過串連，地方意識因應而生。


關於城市計畫

▌西城Taipei West Town

由線上攝影師及寫手組成的團隊，獻給臺灣人的線上雜誌，以「傳遞地方精神」為目標，不定期發佈深度旅行路線及擁有土地個性的選品。內容涵括隱身臺北的老味道、場域、文化記憶及地方意識。

ようこそ！

Welcome「西城」Taipei West Town　

▌台北挑剔指南

由在創意產業工作的一群夥伴合力執行的出版計畫，希望在全球書店書架上，增加一本台灣人自己寫的、如朋友般的中英文風格旅遊書。

看更多內容

城市行走的新型態ch1：絕對挑剔的台北起點。（圖／青鳥制作　提供）
城市行走的新型態ch1：絕對挑剔的台北起點。（圖／青鳥制作　提供）
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與談講者｜西城 Taipei West Town 主理人 李政道、《台北挑剔指南》計畫發起人 郭佩怜

活動時間｜9/27（五）19:30-21:00

活動地點｜華山青鳥書店（台北市中正區八德路一段1號）

報名請進｜➤ 入場費 200 元，附台灣在地茶飲自取。

瞭解更多活動資訊


建築獨立書店青鳥書店閱讀專題

青鳥Bleu&Book

書與青鳥，在複雜紛亂的塵世中，從書本的青鳥進入靈魂獨處的世界，思考書跟現實的連結、人和作者的知識脈絡並深入自我，譜成一幅澄澈靈魂的意象。書店原始建築的三角形窗，傳遞一個人無法獨自生存的，需與大自然孕育共生，青鳥能穿越其中並互補於不同層次裡，始終堅守信仰。讓閱讀重新定義自己的靈魂，讓書店因獨立而自由。

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