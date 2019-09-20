追憶家族共演歲月：許石女兒眼中的父親

文｜李龍雯 攝影｜何詠宸 圖｜國立臺灣歷史博物館

戰後臺灣著名作曲家、音樂家許石，率領5位女兒組成的「許氏中國民謠合唱團」（簡稱許氏合唱團）巡演的歲月，儼然是〈爸爸是歌星〉與〈藝界人生〉的真實上演。樂團將近20年的演出生涯，許家五姊妹從父親帶領到獨立出團，從荳蔻少女到因各自結婚生子而解散，父女同心海內外巡演，演出用的樂器也跟著飄洋過海，成為生命難忘的印記。

許氏中國民謠合唱團唱片《補缸》 分享 facebook

威嚴的父親形象

傳統形象的父親，是非常威嚴的存在，除了留下難忘的背影，更多的是以言教與身教銘刻在子女的生命中；人如其名的許石，脾氣更是硬梆梆。從生活規矩到演藝訓練都十分嚴格，例如被點名要立即回應，起床與就寢皆按表操課，吃飯要端正、胳臂不能垂、飯菜不亂攪，家中9個孩子（8女1男）都很聽爸爸的話。

縱使童年不免因嚴格的管教而忿忿不平，如今卻很自豪「出門足有規矩」，沒丟了許家的臉。

許石對子女的生活管教雖嚴厲，但也讓子女懂得生活的樂趣，養育9個孩子的家庭，生活清苦卻溫暖相隨。

女兒們回憶起童年，父親總帶有巧思安排各種活動，舉凡公園寫生、溪邊釣魚、湖邊游泳、散步到動物園門口，雖都是免錢的娛樂，這些豐富生活與心靈的兒時記趣，更突顯他不因生計而忘了陪伴子女成長。爸爸親像山，頂天立地撐起家，是兒女們對父親的永遠感念。

臺史博策展團隊訪談許石女兒們，聊起父親許石，總有說不完的趣事。（左起許碧霞、許雅芳、許碧芸、許碧桂） 分享 facebook

有所堅持的人生

許石傳達給子女的豁達人生觀，也反映在對學業的「不強求」，生活要及時行樂但有所堅持，一如他對音樂的執著。

家中最早出道的雙胞胎女兒許碧桂、許碧芸，身為長女次女的兩人，15歲就組成「香蕉姑娘」踏上歌唱生涯，後改名「臺灣若比娜子」發行《爸爸愛媽媽》國語翻唱專輯。為了改善家中經濟，當時已考上靜修女子高中的兩人，跟隨父親環島巡演而中斷了學業，使得母親鄭淑華每每經過靜修女中都潸然淚下，因未能讓孩子安心升學而遺憾不已。

家中其他幾位女兒對念書不感興趣，許石也不強求，反而是子女們看見父親對音樂的執著和熱情，受到感召而走上演藝之路。

最明顯的例子是四女許碧娜，求學階段常翹課逃學，念了兩年中學就退學。退學後，許石想盡辦法幫她找尋未來的方向，卻也發現她的音樂天分。既然決定要做，就要做到最好，在許石嚴格的音樂訓練下，許碧娜不但擅長各種樂器，成為許氏合唱團演出的重要臺柱，也因此與日本歌迷結為連理，成就一段佳話。

嚴格要求下訓練出舞台氣勢

你能想像現代樂團的樂器編制，如果改成傳統樂器演奏會是怎樣的形式？早在1969年許氏合唱團成立初期，他們便以月琴代替吉他、琵琶取代貝斯，以中國大小鼓與鑼取代爵士鼓，有時再搭配嗩吶、二胡、大廣弦等樂器構成完整樂團編制。

更酷的是，許石親自將上述樂器改裝外接揚聲喇叭，成為來電帶勁的電月琴、電琵琶，許氏合唱團的表演活力，震撼力十足！每次演出都受到熱情的歡迎，多次受邀至日本各地巡演。許氏合唱團用兩根弦的月琴彈出六根弦的吉他音階，除了在琴身自行加工黏上琴橋改善音色變化外，更重要的是一練再練不斷地演出，除了父親的嚴格要求，更重要的是一股不輸人的氣勢。

首次赴日便闖出名號

許氏合唱團最初採4人編制，以兩把月琴、嗩吶與琵琶等樂器，跟隨許石展開臺灣鄉土歌謠的環島巡演，這當中發生過一段小插曲。1971年在桃園演出時，因大姐碧桂的額頭撞到鐵門受傷血流不止，找來五女雅芳臨時支援代唱，樂器因此增添頗具氣勢的中國大小鼓，完整的樂團編制正式誕生。

回憶1973年首次跨海演出，第一次就是到日本，受訪時大家仍然記憶猶新。那時抵達日本的第一站是去職業介紹所尋求演出機會，卻反被日本人刁難羞辱：「臺灣音樂輸日本音樂20年！」許石當場拍桌：「今仔日我若是用西洋樂器，輸你20年；但是我們用中國樂器，你輸我們20年！」如此的自信加上絕對的實力，後來被矢野藝能公司相中簽約演出，在日展開密集巡演。

回首長達13年的海外演出活動，從家鄉臺灣出發到日本、新加坡、馬來西亞，在4個國家之間馬不停蹄巡演，1976年更是只停留臺灣不到1個月。海外巡演最多場次的日本，除了北海道與沖繩，許氏合唱團都用音樂留下足跡。到高雄著名的藍寶石歌廳表演時，使用當時臺灣仍少見的高規格舞臺演出（如升降機關、燈光變化等），驚艷全場觀眾，更震撼了當時歌廳總經理林世芳，立即簽下了許氏中國民謠合唱團第2檔期的合約。

許氏合唱團的演出，無疑是花費許多巧思的，將中國傳統樂器繫上中國結與流蘇裝飾，貼上水鑽亮片，既傳統又前衛。演唱曲目結合臺灣本土歌謠以及原住民歌舞，有時是熱鬧活潑的歌舞表演與酷炫的舞臺機關，有時場子轉向沉穩細膩，用一把上了夜光漆的大廣弦來獨奏，當全場燈光熄滅，獨留一盞孤燈映照演奏者，讓人陶醉在綿密深情的弦音之中。

用音樂追憶父親

1980年父親許石因病過世後，家族成員頓失重心，登臺演出成為追憶父親身影的方式。堅持本土音樂創作，採集臺灣在地民謠的許石，融合原、客、白字戲仔民謠等編寫出的「臺灣鄉土交響曲」，演出時的農村裝、鳳仙裝與原民服飾，都是呼應了父親對臺灣鄉土歌曲的獨到觀點，同時也是對父親的紀念。

就如同許石對女兒們的期許：「他們就像我年輕的時候一樣，對民謠歌曲充滿狂熱的喜愛，我也就是為了鼓勵她們，才肯放棄休息的機會，這樣一直不停的寫下去的。」如今先人已逝，留下的文物與音樂作品，記載的是永不抹滅的熊熊熱情。

※本文出自國立臺灣歷史博物館《觀‧臺灣》第37期「地圖力」