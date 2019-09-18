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專訪 2019南國漫讀節 協助參與規劃 —— 鍾永豐 〈南國的生命之樹與流痕〉

2019-09-18 09:11青鳥Bleu&Book

鍾永豐（圖／攝影周佳諭、青鳥制作提供）
鍾永豐（圖／攝影周佳諭、青鳥制作提供）
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文／李岱樺　羅翊禎　、　攝影／周佳諭

「大武山對西邊的漢族而言是父親般的挺立，對東邊的原住民族而言，是母親般的溫柔。大武山對屏東、台東而言，不只是地理標誌，更是與生態、水文及農業息息相關的重要山系，同時作為人們的土地認同與族群象徵。我生長的美濃，行政區分屬為高雄，但地理及文化上與屏東聯繫。1990年代發生於屏東平原的生態保育與社區運動，我有幸參與其中，改變了我的生命。帶著這份情感，希望此次南國漫讀節能鋪灑於整個屏東平原，引領全國讀者，以當代觀點，理解屏東，閱讀屏東。」

——2019 南國漫讀節協助參與規劃，鍾永豐

大武山的生命脈絡

「大武山是一個特殊的定位」不只屏東縣內的居民如此認為，另一端的台東縣也是如此。台灣各大山脈縱貫全島，橫跨多縣市，難以單一地區論定，因此地區多元讓一座山擁有著多種風貌，其完整的形象也是綜合而成的，更是人們將之對於土地的認同交織而成的。

大武山熾熱的山嵐吹下來，海風也從太平洋與巴士海峽的交界吹上我們乘坐的列車，行過一座又一座隧道，鍾永豐老師滿懷溫柔而堅定地，談論起他和屏東平原的故事。作為此次漫讀節的靈魂人物，早從1990年代開始，永豐老師即和屏東牽下不解之緣，至今已20多年。當我們還不知曉如何談論屏東，應當如何寫下首頁漫讀節的序言之前，永豐老師已經毫不猶豫的帶領著團隊，說出：「如果要有一個詞彙代表屏東，那一定非大武山莫屬！」

海的味道攀上鼻間，兩旁的相思樹與合歡科灌木映入眼簾，列車已到大武車站，永豐老師覺得最迷人的風景已經到來，而2019南國漫讀節，我們才正要啟航⋯⋯。

一天一班的藍皮火車，行經台東金崙站。（圖／攝影周佳諭、青鳥制作提供）
一天一班的藍皮火車，行經台東金崙站。（圖／攝影周佳諭、青鳥制作提供）
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劇場內蓬勃生長的蒲公英

2019南國漫讀節，定名為「大武山劇場」，主視覺與之相應和，呈顯土地與人們生活

的軌跡。在大武山孕育下，屏東擁有豐富的自然植披，高屏溪、東港溪、林邊溪等屏東生命之河灌溉了無數農田，使屏東平原成為台灣主要稻作區。客家族群在台灣也是一種流動的狀態，就像流動的水流，能夠追溯到無數複雜的流動軌跡。

豐富的人文、自然資源是屏東的生態優勢，也因此提供了族群流動與遷徙的可能，成為一個文化多元交融之處。鍾永豐希望透過漫讀節的舉辦，吸引全新活力來到屏東這塊自然寶地，「鋪灑」在平原上，並且像旅行的種子一樣往外散播，期待更多新生代作家書寫屏東，更多讀者閱讀屏東，在社區朋友的帶領下，一齊從當代邁向未來，啟動對屏東未來可能性的想像！

2019 南國漫讀節 —— 協助參與規劃｜鍾永豐 小檔案

鍾永豐，生於臺灣高雄美濃的客家裔詩人、作詞人、音樂專輯製作人及文化行政工作者。曾參與美濃反水庫運動，擔任過高雄縣水利局長、嘉義縣文化局長等職，後擔任臺北市客委會主委、文化局長，現任臺北藝術大學主任秘書。

出身於菸草農家，其與林生祥合作過七張音樂專輯，曾獲金曲獎最佳製作人獎、作詞人獎。


活動資訊

（圖／攝影周佳諭、青鳥制作提供）
（圖／攝影周佳諭、青鳥制作提供）
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時間：11/8（五） 至 11/11（一）

地點：屏東勝利星村、永勝五號、演武場、南國青鳥

粉專：南國漫讀節 Reading Festival in Pingtung

製作團隊

指 導 單 位｜文 化 部

主 辦 單 位｜屏 東 縣 政 府

承 辦 單 位｜屏 東 縣 政 府 文 化 處、屏 東 文 學 館

策展團隊｜青鳥文化制作有限公司、馬翊航

協助參與規劃｜鍾永豐、張鐵志


屏東縣美濃閱讀專題

青鳥Bleu&Book

書與青鳥，在複雜紛亂的塵世中，從書本的青鳥進入靈魂獨處的世界，思考書跟現實的連結、人和作者的知識脈絡並深入自我，譜成一幅澄澈靈魂的意象。書店原始建築的三角形窗，傳遞一個人無法獨自生存的，需與大自然孕育共生，青鳥能穿越其中並互補於不同層次裡，始終堅守信仰。讓閱讀重新定義自己的靈魂，讓書店因獨立而自由。

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