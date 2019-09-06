青鳥居所即將開幕！坐落大稻埕百年老屋，扛起文藝、思想主題選書重任

（圖／攝影朱逸文，青鳥居所 提供） 分享 facebook

青鳥書店 2016 年創立於百年古蹟之城─華山 1914 文化創意園區,去年底至屏東開立「南國青鳥」，寄居於孫立人將軍行館中（此地前身為 1937 年的日本陸軍飛行第八聯隊隊長官舍）。今年9月6日即將落定 1920 年代大稻埕迪化街上的高進塩館，是世代文化創業全的第九棟街屋，也是青鳥第三間進駐歷史建物的書店，青鳥書店創辦人蔡瑞珊:「在歷史建築中閱讀，同一景致連結不同年代，讓人思古鑑今。」

大稻埕是近代臺灣文化與政治啟蒙的起點，青鳥居所在大稻埕的意義就是希望在這個具有豐厚歷史意義的街區，與大稻埕在地的新舊夥伴，接續百年前燃起的文化火炬，一起探索與創造當代臺灣的思想與文化運動。

這棟歷史建物本身有三進，第一與第二進是青鳥、第三進是東南亞的季風帶、草根書室，兩相攜手合作，讓多元的族群文化在此地交流。書店設計的夾層上方有平台、陽光下有露台,人在其中走路有蜿蜒感，如同迷宮般的設計，讀者在爬梳思想的過程間與書一起。

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預定藏書 6 千本,包含文藝(音樂、電影、藝術、建築、表演攝影)、文學、思想與生活風格。書櫃一共分成五大主題 Ideas factory、The labyrinth,Knowledge bar、Reading Corner、To the South。從產製思想的工廠開始，走進迷宮、青鳥走廊、到達一個知識吧臺，與季風帶中間隔了一道南方走廊。臺灣文化的繁榮年代在 1920 的大稻埕,是一個美好的年代，是一個浪漫的時代，也是一個摩登的時代。文化在臺灣人心目中萌芽，是思想啟蒙的原點，也是民主自覺的開始。

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書店是一座城市挖掘歷史的起點，青鳥居所是一間探索思想起點的書店，距今 99 年前的 1920 是臺灣文化確立的開始，在面對大稻埕最為繁華的迪化街上，必然要承接與重新詮釋這個空間在臺灣歷史上的重要意義。青鳥期許成為「進駐與活化歷史建物」的人文書店，透過活動策展要創造與歷史空間的對話，拉近人與書本的距離。

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開幕日將以百年思想論壇和詩歌派對開啟，開幕就是序曲:1920 年代從一間歷史出發，致力於文化運動的書店開始。

青鳥居所｜開幕活動

昨日的世界，明日的我們｜ 百年思想序曲：開幕論壇 X 詩歌派對

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2019 大稻埕｜青鳥居所開幕 昨日的世界，明日的我們

開幕論壇：百年思想序曲 以【昨日的世界，明日的我們】為題,將百年的文化思想運動的核心理念延續下去。

每一艱難時代中都存在著一群不屈服的人，即使沒有立即改變他們身在的社會，但卻啟發了他們的後代。「青鳥」在面對文化遺產時，最重要的態度就是擴大與它互動的可能性，不同世代產生不同價值的互動，從有形的資產創造出更多無形效益，那麼文化資產對一個 城市而言才擁有得以永續的價值。

【昨日的世界,明日的我們】百年的文化思想運動_序曲

詳細活動時間與內容

10:00-12:00 如鬼那樣黑,如戀愛那麼甘,如地獄那般熱的——喝珈琲

12:45-13:00 活動開場:蔡瑞珊

13:00-13:30 周奕成:從 1920 年代再出發

13:40-14:10 蘇碩斌:閱讀臺北城

14:20-14:50 楊翠:日據時期臺灣婦女解放運動與闡述臺灣新文化運動

15:00-15:30 蔣竹山:日治時期臺灣的大眾生活

15:40-16:10 吳叡人:1920 歷史文化相關

16:20-16:50 林韋地:臺灣與東南亞的歷史情緣

16:50-17:10 休息時間

17:10-17:50 開幕音樂會|透鳴單簧管重奏團&春麵樂隊

17:50-19:00 休息時間

書店地點｜捷運大橋頭站1號出口，步行約10分鐘

（詳細地址：臺北市大同區迪化街一段198號）

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