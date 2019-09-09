寄生上流：窺見資本主義的「希望工程」(內含劇透)

文／ John

本文授權轉載自哲學新媒體

韓國電影〈寄生上流〉在台上映引起注意。 （圖片來源：Youtube） 分享 facebook

《上流寄生族》（台譯：《寄生上流》） 講述住在韓國地下街的金姓一家四口，因一次機緣巧合下，逮到替一戶朴富貴人家工作的機會。自此，生活變得不一樣。

起初，考了四次大學都失敗的金家長子，卻因有豐富的考試經驗，在友人的拜託與推薦下，被介紹去替女富二代補習。接著，他的妹妹因卓越的改圖與唬弄能力，被包裝成外國回流的藝術治療師，替這富家女的弟弟治療。妹妹後來設局把私人司機趕走，讓他的爸爸來取代。大屋裡的管家，也在爸爸和妹妹的合作下被設局趕走，讓媽媽頂上管家的位置。

他們一家四口成功進駐，也深得主人家的歡心。這種寄生蟲式的上位一下子改善了他們的生活。金家長子與富家女暗生情素，當上私人司機的爸爸與妹妹分別成了男女主人的心腹，沒有媽媽的存在，大屋也不能好好運作。金家每個成員都找到對應的對象寄生。

某天，金家四口趁主人家出外遊玩，霸佔了大屋，享受當一天有錢人的日子。突然遇上前管家叩門，聲稱想拿回不及收拾的一樣東西為由入屋。進門後，其實是去地牢裡的密室，給住在裡面已十年的丈夫送食物。此時，前管家意外拆穿了這家人的真面目，威脅要向突然折返的主人家揭露真相。這成為了故事的轉折點，讓金家人陷入兩難，最後不得不把前管家滅口來解決事情，嘗試恢復大屋的平靜。住在密室的前管家丈夫，看到自己妻子被殺，激起了他的報復心走出密室，在大屋後院舉行的生日派對上，主演了無差別殺人的戲碼。

這家原來居住地下街的人，在社會上是被剝削的一群。為了改善生活，不斷把在朴家工作的人趕走，在屋裡製造需求，扮演起「資本家」的角色。諷刺的是，朴姓一家原本是在社會剝削這類人的，卻意外地成了金家的工具，渾然不知任由他們擺佈，幫助他們富起來，反過來招致家破人亡的下場。這種互相依賴的關係，一下子模糊了剝削與被剝削的關係。可是剝削別人的源頭，真的存在於這幫人當中嗎？

戲中的隱藏角色

大屋原是名設計師南宮擁有，但移民國外後，老管家因深諳屋中的運作，被留下來打理這間房屋。這個設定已經模糊了一般對屋主的想像，並暗示朴家人只是過客。當觀眾以為老管家才是當家作主的要角時，她卻被殺掉，換成殺了朴家主人公的金爸爸，為躲避警方視線而長居密室。密室的食物終有一天耗盡，他就趁新屋主入睡時，每晚走出密室，到廚房偷食物。

戲的尾段顯示，下一手的主人是個德國家庭，但按照大屋的設定，哪一國人並不重要。屋裡的廚房冰箱夠大，必定有足夠的食物養活金爸爸。反正有人居住，他便能繼續寄生。這也是全電影中，最有趣的一點：養活他的是擁有富人象徵的大屋。這個解讀下，反而把寄生蟲的比喻發揮得淋漓盡致。若金姓一家是寄生蟲，大屋才是人體，那屋內的主人只不過是人體內的器官。器官的營養被吸乾（像弄得朴家家破人亡後），便換上一個新的（屋主），只要有新的補上，大屋（身體）的符號價值得以延續（存活）。

（圖片來源：Wikimedia Commons） 分享 facebook

絕望中的唯一出路

長年居住密室的金爸爸透過摩斯密碼來與牆外的兒子溝通。兒子回信時，向爸爸提出一家團聚的方案，便是用十年時間擠身上流社會，光明磊落地搬進爸爸「居住」的大屋。當電影播放著一家團聚的一幕，觀眾想必希望這家人的願望能成真，不用再被命運折騰。 這願景隨著畫面聚焦回寫信的兒子身上時迅即被打破。電影放到這裡便結束了。

導演選擇用這樣的方式結束故事，彷彿暗示：「我」沒有別的方法，只能抱著希望力爭上游，因為這是「我」唯一知道的出路。若然電影要繼續，不難想像，主角往後將會很努力考進知名大學，一邊唸書一邊做幾份兼職，畢業後進入大公司，希望拼得上司提拔 （甚至不惜傷害人達到目的來不斷放大自己逼不得已的境況）……這些情節根本不陌生，因為這是現代人的人生寫照。

電影結局能與觀眾產生不少哄嗚，背後承載的是現代人於牢固的社會結構前的無力感。按照結構主義的思維去解釋，複雜的社會因素決定了人的意識。若沿著此思路推進，「力爭上游是唯一出路」的誘因，離不開資本主義的運作。

資本主義的「希望工程」

我們置身於一個希望泛濫的時代。 每天被不同的廣告轟炸，透過告知我們會成功，名字會被人記住的方式，向我們販賣希望。最常見的例子是報讀什麼什麼課程/學位 。學校會直接以「贏在起跑線」來推廣它們的學位，但找工作時並不一定會因為我們的高學歷，待遇上必然得到提高。成為富人更是現代人的童話。大多數人不會覺得自己將成為馬雲或喬布斯，但這些童話讓消費者確信，若不能大富大貴，起碼也能追求位居要職。說穿了，主要還是傳遞力爭上游的訊息。

（圖片來源：Youtube） 分享 facebook

馬克思說，只要一個社會制度能賺錢，法律會不斷鞏固既有的社會結構。阿圖塞在「鞏固」的動作上，進一步延伸了意識型態國家機器 (Ideological Apparatus) 的概念。他的「意識型態國家機器」強調，我們的意識和行為背後有一套看不見的預設支配著，目的是鞏固現有的社會結構。在這個背景底下，「唯一知道要做是力爭上游」的想法是資本主義意識型態的展現，受其影響的都會規律地遵行，來保持社會運作。

我們一方向面會認命，認定功成名就離自己很遠，但又認為向上流動是理所當然。大財團對我們喊「要消費才會成功」，反過來造就了原本已富有的人更富有。希望上流的一群，只能盯著眼前那不可能得到手的餌物, 在滾輪上努力地跑，不斷消費來推動資本主義機器的齒輪，令它暢順運行。

想像的矛對抗現實的盾

若聚焦回大屋與屋內的人之間的關係，大屋隱喻了資本社會。在這個龐大的社會結構上，每個個體看不到改變的希望，讓我們看金家長子的下場，看得很無力、無奈。擺脫不了以上流為主的生活想像，失去了能動性，使我們陷入了惡性循環：一方面像一條精蟲無情地往上游；另一方面落得金爸爸的下場，依附著這個龐大結構（大屋） 生存，逃走不了。我們開闢不了一種非往上流的生活方式或想像，因為力爭上游的想法無時無刻地被鞏固。

只要產生一種非主流的生活方式的想像時，身邊總出現一班人，迫使你的想像夭折。若滿足於或只追求小確幸，會被長輩用手把胎兒打掉的方式，罵你沒出息；想過一種無政府主義的生活，這幫人立刻向你扔出一系列不可行的現實問題，向你的想法進行人工流產。簡單如向你吐嘈，已經足以傳遞不可以 think otherwise 的訊息。

任何抹殺孕育可能性的行為，間接地把力爭上游的想法加深，表現出意識型態機器正在運作。需知道這群婦科聖手當中，可能也有大部分人曾是被墮胎的一群，被告知各種的不可能。意識型態機器的威力在於，把異己消除後吸納體內，然後壯大自己。 就像一個小孩用黏土堆砌出一個個人，然後把這些製成品捏成一團。每當你的想像被絞碎，機器體內的螺絲便鎖得愈緊，塑造出的現實愈牢不可破。

作為精蟲的我們，努力突圍而出，反招致徘徊在剝削與被剝削（器官和寄生蟲）之間。 正因如此，觀眾從戲中的人體、器官和寄生蟲的意象，對號入座，引起共鳴。寫實的感覺由然而生，令現實被進一步確認，我們的無力感也自然看似理所當然。你認定自己身體有問題所以引致不育，實際上只是習慣把被餵飼的避孕藥當飯吃。

※完整的含註釋全文請造訪哲學新媒體。

【本文由哲學新媒體授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。未經同意，請勿轉載。】