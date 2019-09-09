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【好戲刊】11-12月號出刊 育成聯合展演

2019-09-09 09:00臺灣戲曲中心

《好戲刊》2019年第6期11-12月號封面照。 （圖／臺灣戲曲中心提供 提供）
《好戲刊》2019年第6期11-12月號封面照。 （圖／臺灣戲曲中心提供 提供）
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臺灣戲曲中心的藝文刊物《好戲刊》11-12月號已經出刊，介紹11-12月份臺灣戲曲中心的重要藝文訊息，刊物陳列於大臺北地區各捷運站、藝文館所、大臺北市各區公所，供民眾免費取閱。

在臺灣傳統戲曲進入正規教育體制之前，有志於此的人，若非出自家族戲班，便只能以「學徒」的身分進入劇團拜師學藝。除了學習戲文、口白、身段、唱腔、武打、化妝等專業技藝，串村走社演出時的大小雜務、劇團內部的文化，都是學習的目標。而最短也得要在三年四個月（或一說三年半），才可能得到師傅的認可「出師」，也就是離開原劇團，建立、營運屬於自己的劇團。

當傳統戲曲教育開始被重視，教學傳承的主要途徑轉移至專業學校之後，學生在學校中專注於學習「技藝」，課程中接觸不到劇團實際上如何運轉，師生關係不再像舊時代那麼緊密，很多口傳心授、做活戲的技巧、舞臺上的臨場反應，也被有限的課堂時間、場域限制住了。然而隨著市場減縮，對於目前尚存的傳統戲曲劇團而言，又何嘗有餘力來培育新的人才呢？

國立傳統藝術中心自成立便開始推動傳統戲曲人才培育，讓劇團在比較小的壓力下一邊營運演出，一邊根據習藝生本身的程度進行培訓。各劇團也非常用心，卯起來邀請優秀的演員、藝師一起投入教學，並在一次次的演出中，讓習藝生累積實務經驗。過去的「師徒制」只是為了生計，現在的「駐團演訓」則更多了一份傳承的自覺，而傳承並非只靠課程教學就能完成，如何將有能力的人才引入劇團，讓傳統戲曲的生態活絡起來，才是「駐團演訓計畫」想要處理的問題。

陳錫煌傳統掌中劇團《三寶太監下西洋》（育成聯合展演）（圖／臺灣戲曲中心提供 提供...
陳錫煌傳統掌中劇團《三寶太監下西洋》（育成聯合展演）（圖／臺灣戲曲中心提供 提供）
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即將於11月舉辦的「108年傳統戲曲人才駐團演訓計畫」育成聯合展演，就是各劇團與習藝生們一年來努力的呈現。邀請您前來觀賞這些八○、九○後的青年習藝生們演出，他們付出青春投身於臺灣戲曲的傳承，身為站在戲臺下，長期關注著臺灣戲曲發展的觀眾，應不吝給予鼓勵的掌聲。

眾多節目即將登場：「育成聯合展演」是青年習藝生的演訓成果；「承．功—戲曲新秀舞臺」以經典折子戲匯演，讓戲曲新秀展現長期鍛鍊出的好功底；「戲曲夢工場」則帶來各劇團突破框架，充滿實驗性的小劇場作品。三檔系列製作正好呈現出國立傳統藝術中心從栽培戲曲人才、提拔新秀、鼓勵創新的推廣鏈，猶如不斷種下新苗、拉拔成長、等待結成果實，期許未來戲曲界的生態將會是一片生生不息的森林，供各位欣賞遊憩。

榮興客家採茶劇團〈杏花尋醫〉（承功-戲曲新秀舞臺）（圖／臺灣戲曲中心提供 提供）
榮興客家採茶劇團〈杏花尋醫〉（承功-戲曲新秀舞臺）（圖／臺灣戲曲中心提供 提供）
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以上活動及更多豐富內容可至臺灣戲曲中心官網（https://tttc.culture.tw）、Pubu、凌網、讀冊及Issuu電子書城查閱。

青年劇場好戲刊閱讀專題

臺灣戲曲中心

臺灣戲曲中心隸屬國立傳統藝術中心，秉持「與自然共生」的建築美學，以「一桌二椅」作為整體發想，將戲曲藝術的寫意表演手法巧妙鑲入建築設計中。 https://tttc.culture.tw/
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