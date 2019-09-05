【青鳥居所】居所時旅遊記（終）｜賴予喬 feat. 透鳴單簧管重奏團：開幕音樂會

賴予喬。（圖／青鳥居所書店 提供） 分享 facebook

波麗路西餐廳現況。（圖／賴予喬 攝影提供） 分享 facebook

下午時光的開幕會告一段落，有一段空檔時間，你到了波麗路西餐廳，想起不久前被與會的客人推薦這家大稻埕最老的西餐廳，甚至是臺灣目前歷史最悠久的也不為過。他告訴你吃一份套餐，享受一下回到1920至1930年代的穿越時空感，但你也才剛從那個年代回到這裡，臉上掛著僵硬的微笑，硬著頭皮前去。

你對餐點感到訝異，並非特別好吃，而是內部裝潢及器皿都還保留著當年的風采，鐵製的醬料盆及杯盤在現代早已被玻璃、陶瓷取代，時代潮流的影響下，Ikea、特力屋等店家所販賣的鍋碗瓢盆似乎更實用。

到底為了什麼需要執著於這些老舊的過往呢？

店內響起交響樂隊的交談聲，每個人將自己的樂器擺於腳邊，開始談論接下來要彈奏哪首曲子。於是，他們選擇了拉威爾的《BOLERO》。你在音樂中好像又穿越了一次時空，但是眼睛睜開後，你又回到了現實。是啊，時空旅行只是個夢呢，但是音樂卻能帶領你的意識進行模擬似的時空旅行。

清新的奇幻魔音：賴予喬 feat. 透鳴單簧管重奏團

賴予喬，出生於臺北，籍貫為苗栗，客家妹。師大附中美術班、新竹師院藝術與設計學系畢業。2017年亞太藝術節與林少英老師、賴仁政老師、黃珮舒、國家國樂團同臺演出。擔任二本貓 UrbanCat 主唱,二本貓 UrbanCat 幸運在2017年榮獲金曲獎 GMA 最佳客語歌手&最佳客語專輯兩項大獎。同時也擔任春麵樂隊 ChuNoodle 主唱，2018年首發「狐狸莫笑貓」迷你創作專輯。

透鳴單簧管重奏團，單簧管醇厚空靈的音色所演奏的旋律，各自起伏並交織，堆疊出各種熟悉與陌生的色調或頻率，清透而鳴之。

自 2013 年創團，透鳴單簧管重奏團希望以單簧管室內樂的形式，致力於探索新的曲目與展演型態，為聽眾帶來各具風格的音樂，推廣古典室內樂的同時更用音樂去呼應人文與生活。

青鳥居所｜開幕活動

昨日的世界，明日的我們｜ 百年思想序曲：開幕論壇 X 詩歌派對

（圖／青鳥居所書店 提供） 分享 facebook

青鳥居所是一間探索思想起點的書店，距今99年前的1920是臺灣文化確立的開始，在面對大稻埕最為繁華的迪化街上，我們必然要承接與重新詮釋這個空間在臺灣歷史上的重要意義。

我們將會承襲青鳥文化制作的初衷，更努力與當地同為推廣閱讀的產業互動，我們也將成為「進駐與活化歷史建物」的人文書店，透過活動策展，我們要創造與歷史空間的對話，也要拉近人與書本的距離。

活動時間｜09/07(六) 10:00-21:00

書店地點｜捷運大橋頭站1號出口，步行約10分鐘

（詳細地址：臺北市大同區迪化街一段198號）

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