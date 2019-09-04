【青鳥居所】居所時旅遊記（七）｜任明信：讀詩微醺之夜

2019-09-04 12:00 聯合新聞網 青鳥Bleu&Book



黑洞是黑色的

任明信。（圖／青鳥居所書店 提供） 分享 facebook

時光旅行是根據黑洞理論發展而生，這在現代早已有共識。有些人認為超弦理論也將能說明時光旅行，但那已不是時間而已，而含有「空間」變化的成分。你在時間機器裡度過短暫的黑洞隧道，然後進入奇異點，再短暫睡了個覺；醒來，你已回到現代的大稻埕。你感嘆時間與空間竟能如此簡單地切換，像鍵盤上的ALT+TAB。

你回到居所，看著居所內的嶄新裝潢時被窗簾覆蓋了視線，透過的光拓印著不久前的時光旅行；你倒是喊了聲「可惜」，因為你並沒有見到風車詩社的幾位大老們，他們是在艱困的歷史中開啟門扉的先鋒者，要在洪流內抓取臺灣的詩歌創作的水流，這些人肯定是不可或缺的群體。

不要緊，他們的精神早已流傳了無數條血脈，化作微小的血球，即使血緣及文化淡化，依然溶於我們的血液中。你記得看過了《日曜日式散步者》，姑且不論他們的詩風與詩意，選擇在那個年代以詩從文，用詩入意；一個革命、鐵與血互相參雜的複雜社會裡還有這種傻子，實在太難得了。

我們也是傻子吧。

你立於青鳥居所的開幕之日，開始回想過去的大稻埕的故事。重新將這個時代的相同事物換上另一件服裝——一套過去的記憶。紅磚經過百年已是痕跡滿布，你無法想像到達那個時代遇見的每個人如何在物上刻下歲月，有些是痛苦、喜悅甚至是憤怒。眼前的講者即將開口，述說歷史，述說前人留下來的文字如何沒入角落，甚至是深處。

於是詩的朗讀、歷史的傳頌及革命的號角又在這個時代重現。

甜中帶苦的詩之職人：任明信

任明信，高雄人，中正大學經濟學系、東華大學創作暨英美研究所畢，喜歡夢，冬天，寫詩，節制地耽溺。著有詩集《雪》、《你沒有更好的命運》、《光天化日》。散文集《別人》。

有你，有我；有妳，可能沒有我。 如果說詩中帶柔是許多詩人的一種性格，那麼任明信的詩中總會有美好，然後再滲透些許苦澀，苦澀中卻又有一絲甜味；甜與苦輾轉交替著他們在味道中的主味之位；一開始，它們的分界線還像跑者一樣，互相不犯井水，在自己的跑道上完成第一圈，但過久了，跑者將會集束於一條跑道上開始省力。他們都在角力，心中與現實都是，等待一個可以超越的機會。那麼甜與苦在任明信的詩中，誰贏了呢？

青鳥居所｜開幕活動

昨日的世界，明日的我們｜ 百年思想序曲：開幕論壇 X 詩歌派對

（圖／青鳥居所書店 提供） 分享 facebook

青鳥居所是一間探索思想起點的書店，距今99年前的1920是臺灣文化確立的開始，在面對大稻埕最為繁華的迪化街上，我們必然要承接與重新詮釋這個空間在臺灣歷史上的重要意義。

我們將會承襲青鳥文化制作的初衷，更努力與當地同為推廣閱讀的產業互動，我們也將成為「進駐與活化歷史建物」的人文書店，透過活動策展，我們要創造與歷史空間的對話，也要拉近人與書本的距離。

活動時間｜09/07(六) 10:00-21:00

書店地點｜大橋頭站1號出口，步行約10分鐘

（詳細地址：臺北市大同區迪化街一段198號）

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