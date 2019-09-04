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【青鳥居所】居所時旅遊記（六）｜吳叡人：福爾摩沙意識形態

2019-09-04 09:00青鳥Bleu&Book

突破監牢

吳叡人。（圖／青鳥居所書店　提供）
吳叡人。（圖／青鳥居所書店　提供）
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你決心在回到時光機器前，詢問是否有到達西表島的船隻。但是沒有一個人肯讓你乘船，畢竟你是個來路不明的人，身上的正式穿著也不符合要遠行至島上。你吃了閉門羹，感到相當不開心，但是你找到一位已經往返多次的臺灣人。

你詢問他，該怎麼去島上？因為那裡可是本年代臺日交界之處（當然，你不會明說的）。他疑惑地看著你，告訴你「那可沒有穿著西裝的人的容身之處」，沒拿著全身家賭博渡海的，怎麼有資格去？

你知道歷史中的西表島現今是炭坑集中之地，臺灣、朝鮮、北海道及日本其他縣市之民會到此被集中管理，當然不是所有的人，而是囚犯、從事第一級產業的貧困階級以及想要找到新家園的開墾先驅。你問自己，為什麼要去那呢？或許是因未來的臺灣人選擇不回故鄉的緣故，讓你好奇到底這群因日治而前往異國的人的心態。

你離開港口，回到大稻埕又留宿了一晚。隔日，收拾行囊，將這些探索的過程寫成一幾張備忘錄好帶在身上交差。你回到藏匿時光機器的暗房，仔細思考，現在生活在臺灣的人，使用日語；間觀念也受到日本影響，生活也帶入了不少日本文化；光復後，他們又或者想回到臺灣人，還是日本人的身分呢？

有些人的確是逼不得已的，但換作是自己的話，真是難以選擇。


以筆界分複雜族群者——吳叡人

吳叡人（1962年－），國立臺灣大學政治學系畢業，芝加哥大學政治學博士，曾為日本早稻田大學政治經濟學部客座副教授，現任職中央研究院臺灣史研究所副研究員。年輕時便投入社會運動，幾乎無役不與，野百合、野草莓及太陽花皆可見其身影。

著有《受困的思想：臺灣重返世界》，其餘為共同著作。

「臺灣做為複數帝國中心的共同邊陲，這樣的地緣政治結構，既催生了臺灣民族主義與臺灣人認同，但也禁止其完成。」——吳叡人

臺灣歷經無數帝國殖民，因而有多重體認到「自己是何？民族為何？」的感受性。但是個人的力量在巨大的帝國之力下只有受到擺弄，即使歷史一層一層地蓋了上去，民族認同卻在歷史的洪流中比載浮載沉的小船還難以操控，最終什麼也沒有留下，人生變成一副被操弄的人偶。吳叡人以他的研究專長（比較民族主義、帝國主義、殖民主義與族群政治），重新述說在殖民主義下的家庭中，為何會有多歧意見產生？彷彿思想被困在一個巨大的綠色監獄中無法反抗，存留在無盡的黑洞內。

「但你能因為現實的困難，就放棄選擇的希望嗎？」選擇既是反抗的初始，無論現實與歷史在我們身上留下何種痕跡，能夠選擇，便是希望。吳叡人將在青鳥居所帶來那些想反抗的、受困的思想論讀。

青鳥居所｜開幕活動

昨日的世界，明日的我們｜ 百年思想序曲：開幕論壇 X 詩歌派對

（圖／青鳥居所書店　提供）
（圖／青鳥居所書店　提供）
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青鳥居所是一間探索思想起點的書店，距今99年前的1920是臺灣文化確立的開始，在面對大稻埕最為繁華的迪化街上，我們必然要承接與重新詮釋這個空間在臺灣歷史上的重要意義。

我們將會承襲青鳥文化制作的初衷，更努力與當地同為推廣閱讀的產業互動，我們也將成為「進駐與活化歷史建物」的人文書店，透過活動策展，我們要創造與歷史空間的對話，也要拉近人與書本的距離。

活動時間｜09/07(六) 10:00-21:00

書店地點｜大橋頭站1號出口，步行約10分鐘

（詳細地址：臺北市大同區迪化街一段198號）

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【本文由青鳥書店授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。未經同意，請勿轉載。】


青鳥居所迪化街大稻埕賭博芝加哥

青鳥Bleu&Book

書與青鳥，在複雜紛亂的塵世中，從書本的青鳥進入靈魂獨處的世界，思考書跟現實的連結、人和作者的知識脈絡並深入自我，譜成一幅澄澈靈魂的意象。書店原始建築的三角形窗，傳遞一個人無法獨自生存的，需與大自然孕育共生，青鳥能穿越其中並互補於不同層次裡，始終堅守信仰。讓閱讀重新定義自己的靈魂，讓書店因獨立而自由。
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