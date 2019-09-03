【青鳥居所】居所時旅遊記（五）｜林韋地：臺灣與東南亞的歷史情緣

南進至遠洋

林韋地。（圖／青鳥居所書店 提供） 分享 facebook

過了一日，你到了基隆港，雖與你的時代的港口有天壤之別，卻已是這個時代的最先進港口之一。你找到正在卸貨的船隻，與一個外國人聊了起來，原來他是南方國度的人；你詢問他對臺北的印象如何？他言明：過於吵雜了，尤其是大稻埕，作為華人的城市而言太過乾淨、整齊，卻在聲音方面顯得雜亂。你用英文回道，那是叫賣聲搞的鬼。

你也有同感，尤其是夜晚的歌舞昇平；你深怕影響睡眠品質，但在這個時代哪還能講究什麼睡眠品質？但那位外國人說道：「真慶幸是日本人治理臺灣，日本人規定所有的音樂活動必須在午夜來臨時停止，否則在大稻埕的人怎能睡覺？」

你思考著，在日本治理的臺灣下，通過《臺灣志願兵制度實施要件》，前往侵略南疆後，這個地方便會成為戰火之地。你想起昨日看見的繁榮將在1930年以後逐漸成為泡影，但你所看見的人們卻渾然不知，作為未來的人，你感到羞愧且不知所措，因為你無從改變歷史。

後來，日軍實施徵兵制，早已無心力考慮臺灣人是否效忠於當時的日本帝國。這些你所能看見的「臺灣人」將拿起槍桿，提起刺刀，前進南洋及對岸為了不知所以的大義

向同胞吶喊生命的聲音，取走他們的性命，同時，自己的性命也會交付予對方手中；這種互相不知為何的屠殺，未來將讓臺灣失去現有的活力吧。

你這麼想，決心回到時光機器旁，將這次的探訪結果傳回現代

在乾旱的華文之地種植草原：林韋地

林韋地，祖籍廣東惠來，生於馬來西亞檳城，畢業於臺北市立仁愛國民小學，馬來西亞大山腳日新獨立中學，英國曼徹斯特大學醫學系，新加坡國立大學職能醫學學士後文憑。著有《在第一本書之前》、《真醫生假文青》；小說《消失了你我的國》及《於是》。

現任職於新加坡萊佛士醫院，為新加坡草根書室董事，馬來西亞大將出版社董事，雜誌《季風帶》發行人。

馬華文學一直以來成為臺灣的一系列文學新路線，也為華文文學中的一支具有份量的跳脫框架的族群。一直以來，華文世界都被誤認為單一民族，臺灣或者中國也為華文世界帶來更多不同的聲音，但新加坡或馬來西亞是多種族的社會，才讓馬華文學擁有不同於其他華文世界的異質力量。

因此，林韋地想要證明馬華文學擁有不同的力量，創辦《季風帶》，接手草根書室。他認為臺灣人應該也為臺灣文學盡一份力，或許能夠找到臺灣在華文世界中的嶄新力量。

青鳥居所｜開幕活動

昨日的世界，明日的我們｜ 百年思想序曲：開幕論壇 X 詩歌派對

（圖／青鳥居所書店 提供） 分享 facebook

青鳥居所是一間探索思想起點的書店，距今99年前的1920是臺灣文化確立的開始，在面對大稻埕最為繁華的迪化街上，我們必然要承接與重新詮釋這個空間在臺灣歷史上的重要意義。

我們將會承襲青鳥文化制作的初衷，更努力與當地同為推廣閱讀的產業互動，我們也將成為「進駐與活化歷史建物」的人文書店，透過活動策展，我們要創造與歷史空間的對話，也要拉近人與書本的距離。

活動時間｜09/07(六) 10:00-21:00

書店地點｜大橋頭站1號出口，步行約10分鐘

（詳細地址：臺北市大同區迪化街一段198號）

免費報名連結

分享 facebook

【本文由青鳥書店授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。未經同意，請勿轉載。】