親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
訊息藝開罐
聯副創作
聯副空中補給
繽紛心情
家庭副刊
讀創故事
閱讀專題
閱讀風向球
中小學生讀物選介

媽媽忙約會11天 小孩吃屎尿困房內活活餓死

這款App讓你秒變明星 為何爆紅1天被打成過街老鼠？

【青鳥居所】居所時旅遊記（四）｜蔣竹山：日治時期臺灣的大眾生活

2019-09-01 13:00青鳥Bleu&Book

行走之間－大稻埕

蔣竹山。（圖／青鳥居所書店　提供）
蔣竹山。（圖／青鳥居所書店　提供）
分享

你走在夜晚的大稻埕街道上，發現不少攤販早已收拾行囊打道回府，或許，夜生活要開始了。你想知道1920年代的夜生活是怎麼回事，但仔細想想，似乎就是春風樓那麼一回事了吧。你掏出幾枚錢，找到一間臨時可以下塌的旅館，想起《南街殷賑》那幅畫的盛況——被淹沒在人群中的霞海城隍廟、各式眼花撩亂的招牌已經掛得跟現代一樣高、糖鋪與永樂座等現代小店早已出現於彼時。

《南街殷賑》，郭雪湖，1930年。（圖／青鳥居所書店　提供）
《南街殷賑》，郭雪湖，1930年。（圖／青鳥居所書店　提供）
分享

你在南園市場買了當季水果，又買了一頂藺草編的遮陽帽。看向隔壁，你才發現前不久購買西裝的店舖是頗富盛名的黃裕源布行。回到你所住的旅館，看向對面，你依即將要建好的外觀推測那是臺北城大飯店，只可惜1920年代可沒有星巴克，不然在這喝咖啡可方便多了。

「總還是要習慣歷史的吧！」你在心裡默默念道。

現代的臺北城大飯店外觀。（圖／青鳥居所書店　提供）
現代的臺北城大飯店外觀。（圖／青鳥居所書店　提供）
分享

過去的臺北與未來的臺北，到底差別在哪？你認為皆繁盛如國外，甚至不比現代的臺北，只是器具使用、生活習慣上的不同罷了。硬要說的話，歷史造成了大稻埕的沒落，但你也無權上街大喊：喂！臺灣很快就要受到戰火侵襲了！快撤離！

這種話你說不出口，因為這也是對歷史的敬意。與先生道別後，你一直在思考這個問題。你決心睡一覺，明日去港口一探究竟，探究大稻埕文化裡到底被何種情緣影響著？


回到過去，觀看當下：蔣竹山

蔣竹山，國立清華大學歷史學博士，現任中央大學歷史所副教授兼所長。主持「新文化史部落格」及臉書粉絲專頁「臺灣歷史評論」。著有《當代史學研究的趨勢、方法與實踐：從新文化史到全球史》、《島嶼浮世繪：日治臺灣的大眾生活》、《人參帝國：清代人參的生產、消費與醫療》、《裸體抗砲：你所不知道的暗黑明清史讀本》。

生活與許多其餘環節息息相關，但卻有一種獨特的特性。生活與習慣不會隨著改朝換代一夕之間隨之改變；臺灣政治上經多次更迭，每一段都是斷裂的，但生活與文化卻是延續的，我們不會因今晚安穩入眠後，明日起來便風雲變色，然而政治色彩有可能朝令夕改，紅橙黃綠得變化莫測。

從以往的臺灣歷史脈絡往下梳理，許多建物、生活物品及文化都承襲至現代；日治時期在大稻埕的老屋、女子教育的起步等相當重要的文化活動也是臺灣文化史能夠連接起來的證據之一。

「我們若想試著還原歷史，就要站在過去的角度再寫歷史，也就是『回到過去寫當下』。」——蔣竹山。

他將帶領大稻埕的現代讀者進入歷史，試圖以當下的角度閱讀歷史的另一面。


青鳥居所｜開幕活動

昨日的世界，明日的我們｜ 百年思想序曲：開幕論壇 X 詩歌派對

（圖／青鳥居所書店　提供）
（圖／青鳥居所書店　提供）
分享

青鳥居所是一間探索思想起點的書店，距今99年前的1920是臺灣文化確立的開始，在面對大稻埕最為繁華的迪化街上，我們必然要承接與重新詮釋這個空間在臺灣歷史上的重要意義。

我們將會承襲青鳥文化制作的初衷，更努力與當地同為推廣閱讀的產業互動，我們也將成為「進駐與活化歷史建物」的人文書店，透過活動策展，我們要創造與歷史空間的對話，也要拉近人與書本的距離。

活動時間｜09/07(六) 10:00-21:00

書店地點｜大橋頭站1號出口，步行約10分鐘

（詳細地址：臺北市大同區迪化街一段198號）

免費報名連結

分享


【本文由青鳥書店授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。未經同意，請勿轉載。】


大稻埕霞海城隍廟迪化街日治時期青鳥居所閱讀專題

青鳥Bleu&Book

書與青鳥，在複雜紛亂的塵世中，從書本的青鳥進入靈魂獨處的世界，思考書跟現實的連結、人和作者的知識脈絡並深入自我，譜成一幅澄澈靈魂的意象。書店原始建築的三角形窗，傳遞一個人無法獨自生存的，需與大自然孕育共生，青鳥能穿越其中並互補於不同層次裡，始終堅守信仰。讓閱讀重新定義自己的靈魂，讓書店因獨立而自由。

相關新聞

【青鳥居所】居所時旅遊記（三）｜楊翠：日據時期臺灣婦女解放運動與臺灣新文化運動

2019-09-01 11:30

【青鳥居所】居所時旅遊記（二）｜蘇碩斌：閱讀臺北城

2019-08-31 12:11

【青鳥居所】居所時旅遊記（一）｜周奕成：從1920年代再出發

2019-08-30 15:15

從地獄來的生火冰品──金雞母主廚黃泰彥

2019-08-29 10:32

「社區」的別樣意涵：穿越魔幻舊左營

2019-08-21 09:03

長崎原爆後，一封發往新竹的電報

2019-08-20 09:00

【書‧人生】林立青／我的書

2019-08-16 12:55

我們一樣為愛努力：以萌化〈移工世代〉創造出我們的時代！

2019-08-14 09:10

打破常規：「反送中」抗爭運動的哲學思考

2019-08-13 09:00

倚民謠而生──邱垂貞和他的社運歌曲

2019-08-10 13:20

【OB對談】藍佩嘉vs.吳曉樂／全球化拚出的教養焦慮

2019-08-09 09:07

從瘋明星到創造明星：專訪製作人李啟源

2019-08-07 18:30

生命的「告別」作:〈辭生綿綿〉你從未看過的喪禮美學書

2019-08-06 11:55

資深香水味：花露水

2019-08-05 09:11

盜火劇團《幽靈晚餐》：參與是為了脫逃

2019-08-02 11:40

見證人性與體制之惡：冬陽談犯罪文學《花月殺手》和《被殺了三次的女孩》

2019-07-30 09:11

臺灣之光！26歲旅法設計師劉愷煊：這不只是精品，更是一種態度！

2019-07-26 12:02

海外電話裡的民主應援：美麗島事件中的「台灣之音」

2019-07-22 09:54

致好姐妹的情書：我們的友誼，總擺脫不了戀愛的質地－梅若穎x黃小貓

2019-07-19 09:52

考試地獄是怎麼形成的？臺灣人的升學壓力百年史

2019-07-18 09:23

燒掉世界上全部的書，就能消滅《哈利波特》嗎？

2019-07-17 17:42

愛國獎券之真假富翁糊塗死？（下）

2019-07-10 09:00

愛國獎券之真假富翁糊塗死？（上）

2019-07-09 17:58

【書‧人生】張國立／書在我人生中的分類

2019-07-04 09:27

【好戲刊】 2019看家戲再現：以藝為師、淬鍊經典

2019-07-03 09:00

【女紅三鐵第1回】開門七件事，柴米油鹽醬醋茶　ft.才女作家江鵝、柳丹秋、黃麗群

2019-06-27 09:08

帥是一種保護色：專訪《何日君再來》演員陳彥廷

2019-06-25 11:07

100年前，日本時代的校外教學去哪玩？

2019-06-24 12:30

振興圖書市場　別開錯藥方

2019-06-21 09:17

暴力如何發生在他者身上？《莊子》的批判與反思

2019-06-14 09:07

跟秀蘭阿姨買布去——臺北南京西路的布莊

2019-06-12 09:10

【我有話說】「會消失的書店」是個誠實的說法

2019-06-11 17:05

【六四，卅年】近代中國改革運動付出的代價與反思

2019-06-04 09:11

給創作者一對能飛的翅膀

2019-05-29 09:33

烹調慢煨歷史新味：二空眷村的飲食回憶

2019-05-21 11:17

我選擇讓你看見他們的抉擇： 專訪《1895火燒庄：最終抉擇》藝術總監李榮豐

2019-05-15 10:05

穿越「舊朝往事」！帝后權貴的榮辱繁華一次讀個過癮

2019-05-09 11:14

〈丟丟銅仔〉、〈四季紅〉通通不准唱？日治至戒嚴時期的校園音樂

2019-05-08 14:18

空姐賴珮如首度挑戰音樂劇 林宥嘉讚「很會說故事的聲音」

2019-05-07 10:00
看更多

熱門文章

高市清潔隊員招考 孕婦、美魔女、留美碩士都來了

2019-09-01 12:35

好市多中和店推「停車新制」 網讚爆：希望全台分店跟進

2019-09-01 19:35

獨／不給養狗爆衝突？台中嫩妻酒後當夫面墜樓亡

2019-09-01 13:41

觀察站／郭台銘參選3劇本 連張淑芬也勸不住

2019-09-01 23:32

我友邦索羅門恐生變 路透：最快本周宣布與中國建交

2019-09-02 07:56

暗酸郭台銘？韓國瑜：就算你存3億也改變不了政治

2019-09-01 16:11

反送中最新／香港機場民眾示威集結與港警對峙中

2019-09-01 14:17

桌球／退出巴拉圭、亞錦賽 莊智淵不再打國家隊

2019-09-01 23:46

超誇張！這重量孩子站上幾米人偶拍照 網友罵恐龍家長

2019-09-01 11:17

搶人才！台積電祭2個月薪資 鼓勵在職者年底前報到

2019-09-01 14:34

在美留學陸生被拒入境遭遣返 搜身「脫到只剩一條內褲」

2019-09-01 14:03

影／男童上廁所不見人影 20分鐘上游溪邊尋獲送醫不治

2019-09-01 17:19

國中生撿籃球 虎頭蜂狂追螫五十多針

2019-09-01 13:41

有形成三個颱風的可能 彭啟明：一個不排除很接近台灣

2019-09-02 07:37

衝著包龍星！直搗潮州送雞蛋糕 「髮蠟哥」遭警攔截

2019-09-01 21:10

學者：若人大決定港進入緊急狀況 示威者被捕後恐送陸審判

2019-09-01 19:07

絕命連線！她被淹死前 報案電話接線生還在訓斥她

2019-09-01 15:14

影／他經商有成想挑戰第50座台灣百岳 喪命素密達斷崖

2019-09-01 18:22

郭台銘示警：台完美風暴成形 美中貿易戰升高為科技戰

2019-09-01 11:55

iPhone最安全？Google：早被惡意網站入侵多年

2019-09-01 17:00

美售我F-16 C/D裸機1.217億美元 空軍：近3年最便宜

2019-09-01 13:44

影／不願出席韓國瑜新北造勢？ 侯友宜：我很忙

2019-09-01 20:38

日月潭泳渡1泳客溺水獲救 老馬「游慢了」沒破紀錄

2019-09-01 11:23

世籃賽／八村壘遭嚴防 日本首戰慘敗土耳其

2019-09-01 18:59

NBA／談夢幻隊雅典失利 詹姆斯：因為毫無紀律

2019-09-01 12:04

郭台銘點名他 ！最適合一起經營中華民國未來

2019-09-01 12:33

彰化造勢 韓國瑜：中部為何沒有可以停波音747的大機場

2019-09-01 13:29

詐騙大師《神鬼交鋒》主角警告 千萬別用簽帳金融卡！

2019-09-01 23:13

金控員工起薪增加了 這家銀行大專生最高37.6K起跳！

2019-09-01 16:14

朋友傳檔案害他被拒絕入境！美國連社群內容也不放過審查

2019-09-01 20:31

送蛇到消防局 徐國勇：一切合乎規定

2019-09-01 16:13

利變保單降息 保戶回饋縮水

2019-09-01 23:24

影／扯！草屯午後暴雨 水溝遭堵成湧泉淹住家車泡水

2019-09-01 21:14

國造潛艦戰鬥系統 改由美主導

2019-09-02 00:50

吳敦義派人密會郭台銘提「換瑜」？國民黨駁斥

2019-09-01 20:05

陸軍防空新利器 將採購陸射劍二飛彈

2019-09-01 16:12

當密使找郭台銘談換瑜？張顯耀：鬼話都出來了

2019-09-01 21:56

韓國瑜對郭台銘喊話：國民黨只有二人拿到榮譽黨員證

2019-09-01 11:32

兩颱風將接力生成 周三後影響台灣天氣

2019-09-02 05:02

台積徵才3,000人 限時加發薪資

2019-09-01 23:47
看更多

贊助廣告

留言

Top