【青鳥居所】居所時旅遊記（四）｜蔣竹山：日治時期臺灣的大眾生活

行走之間－大稻埕

蔣竹山。（圖／青鳥居所書店 提供） 分享 facebook

你走在夜晚的大稻埕街道上，發現不少攤販早已收拾行囊打道回府，或許，夜生活要開始了。你想知道1920年代的夜生活是怎麼回事，但仔細想想，似乎就是春風樓那麼一回事了吧。你掏出幾枚錢，找到一間臨時可以下塌的旅館，想起《南街殷賑》那幅畫的盛況——被淹沒在人群中的霞海城隍廟、各式眼花撩亂的招牌已經掛得跟現代一樣高、糖鋪與永樂座等現代小店早已出現於彼時。

《南街殷賑》，郭雪湖，1930年。（圖／青鳥居所書店 提供） 分享 facebook

你在南園市場買了當季水果，又買了一頂藺草編的遮陽帽。看向隔壁，你才發現前不久購買西裝的店舖是頗富盛名的黃裕源布行。回到你所住的旅館，看向對面，你依即將要建好的外觀推測那是臺北城大飯店，只可惜1920年代可沒有星巴克，不然在這喝咖啡可方便多了。

「總還是要習慣歷史的吧！」你在心裡默默念道。

現代的臺北城大飯店外觀。（圖／青鳥居所書店 提供） 分享 facebook

過去的臺北與未來的臺北，到底差別在哪？你認為皆繁盛如國外，甚至不比現代的臺北，只是器具使用、生活習慣上的不同罷了。硬要說的話，歷史造成了大稻埕的沒落，但你也無權上街大喊：喂！臺灣很快就要受到戰火侵襲了！快撤離！

這種話你說不出口，因為這也是對歷史的敬意。與先生道別後，你一直在思考這個問題。你決心睡一覺，明日去港口一探究竟，探究大稻埕文化裡到底被何種情緣影響著？

回到過去，觀看當下：蔣竹山

蔣竹山，國立清華大學歷史學博士，現任中央大學歷史所副教授兼所長。主持「新文化史部落格」及臉書粉絲專頁「臺灣歷史評論」。著有《當代史學研究的趨勢、方法與實踐：從新文化史到全球史》、《島嶼浮世繪：日治臺灣的大眾生活》、《人參帝國：清代人參的生產、消費與醫療》、《裸體抗砲：你所不知道的暗黑明清史讀本》。

生活與許多其餘環節息息相關，但卻有一種獨特的特性。生活與習慣不會隨著改朝換代一夕之間隨之改變；臺灣政治上經多次更迭，每一段都是斷裂的，但生活與文化卻是延續的，我們不會因今晚安穩入眠後，明日起來便風雲變色，然而政治色彩有可能朝令夕改，紅橙黃綠得變化莫測。

從以往的臺灣歷史脈絡往下梳理，許多建物、生活物品及文化都承襲至現代；日治時期在大稻埕的老屋、女子教育的起步等相當重要的文化活動也是臺灣文化史能夠連接起來的證據之一。

「我們若想試著還原歷史，就要站在過去的角度再寫歷史，也就是『回到過去寫當下』。」——蔣竹山。

他將帶領大稻埕的現代讀者進入歷史，試圖以當下的角度閱讀歷史的另一面。

青鳥居所｜開幕活動

昨日的世界，明日的我們｜ 百年思想序曲：開幕論壇 X 詩歌派對

（圖／青鳥居所書店 提供） 分享 facebook

青鳥居所是一間探索思想起點的書店，距今99年前的1920是臺灣文化確立的開始，在面對大稻埕最為繁華的迪化街上，我們必然要承接與重新詮釋這個空間在臺灣歷史上的重要意義。

我們將會承襲青鳥文化制作的初衷，更努力與當地同為推廣閱讀的產業互動，我們也將成為「進駐與活化歷史建物」的人文書店，透過活動策展，我們要創造與歷史空間的對話，也要拉近人與書本的距離。

活動時間｜09/07(六) 10:00-21:00

書店地點｜大橋頭站1號出口，步行約10分鐘

（詳細地址：臺北市大同區迪化街一段198號）

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