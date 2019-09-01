【青鳥居所】居所時旅遊記（三）｜楊翠：日據時期臺灣婦女解放運動與臺灣新文化運動

樓上的藝旦

楊翠。（圖／青鳥居所書店 提供） 分享 facebook

離開書局的前址時，先生直說，不少人會來這條街，希望以後會是文化與民主重鎮。但你不免俗地想起現代大稻埕的衰景，雖已有微光薄弱地再生中，卻害怕告訴對方真相，因為未來的大稻埕失去了大部分精神精髓。難道要說「先生，的確會有一段榮景，但是日軍撤臺後，一切都回歸於原貌」？這種話你說不出口，因為你也無權改變歷史，你的任務僅是尋找昔日大稻埕的文化精神，好回到未來交差。

到了春風樓，先生說，他花了不少時間與心力入股、經營，你一定要上來捧場。於是你跟著上樓，看見許多藝旦陪侍客人、彈琴奏樂、劃酒拳及吟詩作對，你不免俗地哼上幾句，讓先生對你刮目相看。

先生與你一邊執著酒杯，一邊接受一旁的藝旦倒酒；你們觀看表演，先生則發表他對於藝旦的言論。他說，日本來臺對女性固然是好的，像這些女人從小便被當作商品買賣，中國人在這時可有一堆童養媳、娼妓的問題；日本人講究國民教育與生活文化，讓女性也受教育，這個職業的社會地位現早已不同以往，但他們的青春歲月實在太受男人掌控。

「你了解他們的交際手段、能耐都是為了什麼嗎？」

正是靠自己賺錢，才能走在前端選夫，嫁個好人家，後半生無憂無慮。你不敢想這些女人從小努力拜師學藝，一切卻是為了那被男人掌控的未來，當然，這並非全數，而是他們確實擁有自由與選擇的權利。

「這不也是一種解放嗎？對於傳統婦女的自由。」你這麼說。

你說的也對。先生告訴你，相比以前，她們已經「可以拋頭露面」這點真的是巨大的解放。一群留日青年以刊物倡議廢娼運動、婦選運動及女子教育革新運動．他們已經進入下一階段的革新，而臺灣卻還在婚姻制度、家庭傳統上癥結。

「至少你看她們，也不用裹小腳了。」

你從藝旦的眼神中發現，雖有自由了，卻依然不夠自由的黯淡微光。

過去、現代和平的辯證人：楊翠

這幾年，有幾個名字特別響亮，無非是他們的曝光度，他們正在做的事情也具有時代的意義。

楊翠，國立臺灣大學歷史系博士。現任國立東華大學華文文學系教授、社團法人楊逵文教協會理事、促進轉型正義委員會代理主任委員。其子魏揚是太陽花學運的代表人物之一，整個家庭跨越了四個世代，長期關注民主議題、女性議題及轉型正義；身為日治時期新文學作家楊逵的孫女，仔細思考楊逵當時所面對的各種社會、政治及現實問題，當代的我們所經歷的，已不能放在天平上兩端等重，因此持續地替歷史辯證、告白。

在東華華文系任教期間的課程以臺灣文學、婦女相關文學為主。作為連接了過去的家庭歷史與現代的角色，也承先啟後地傳承給下一代的子女們；作為母親自然也是。

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青鳥居所是一間探索思想起點的書店，距今99年前的1920是臺灣文化確立的開始，在面對大稻埕最為繁華的迪化街上，我們必然要承接與重新詮釋這個空間在臺灣歷史上的重要意義。

我們將會承襲青鳥文化制作的初衷，更努力與當地同為推廣閱讀的產業互動，我們也將成為「進駐與活化歷史建物」的人文書店，透過活動策展，我們要創造與歷史空間的對話，也要拉近人與書本的距離。

活動時間｜09/07(六) 10:00-21:00

書店地點｜大橋頭站1號出口，步行約10分鐘

（詳細地址：臺北市大同區迪化街一段198號）

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