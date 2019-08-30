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【青鳥居所】居所時旅遊記（一）｜周奕成：從1920年代再出發

2019-08-30 15:15青鳥Bleu&Book

文／周奕成

時空旅行的開端

周奕成。（圖／青鳥居所書店　提供）
周奕成。（圖／青鳥居所書店　提供）
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說到日治時期，既使是經歷過該時期活下來的耆老們也難以傳達真正的歷史情境。有個故事，它這麼說著：幾位臺灣人懷抱著彼此意氣相投的夢，說著與自己身分不符的語言，卻老是做著心之所向之事。儘管後世已知1940年代是血與汗的年代、鐵鳥、鐵龜肆虐空與海的年代，人們總不忘在爭鬥間保有生活、優雅與想像；人心惶惶，繁榮急促而過，20、30甚至是40年代像火箭一樣短暫而逝。

為了重建一間具有1920年代色彩的書店，必須湊齊許多要素；你搭乘時光機器，重返至1920年時的台灣大稻埕，跨越了戰爭的界線後，看見的是一番不可置信的光景。你不敢相信這個年代的空氣多麼宜人；攤販的叫賣聲多麼宏亮，此起彼落；五顏六色的百貨林立，服飾還保留著唐服與西服的各自特色；嶄新的商業與傳統製造業交錯矗立；收音機的轉鈕偶爾傳入喳喳日語呢喃，逐漸增強、清晰。

你立於大稻埕某處的十字路口中，想盡辦法找到一條布疋，於是你在轉眼之間就能看見的布行找到一只粗布。老闆娘嚷嚷著：「那可是要用來做女短上衣的！」你不理會她，急忙回到時光機器身處的暗房裡將之蓋上。你想起《紫色大稻埕》中的場景與劇情，似乎與此時相去不遠。

「我可還有任務在身。」

你想起，這個年代不會有牛仔褲，距離你生活的年代近百年的1920可沒有如此服裝，必須得換一套適合的衣裝；你拔下了身上最值錢的金飾，想起1937年日本政府頒布《產金法》前，民間尚可流通黃金；再晚一點，黃金可就沒價格了，只會淪為戰爭經費被日本政府徵收。於是，你想起現代的大稻埕曾舉辦過1920變裝遊行，那不如化身成這個年代的西裝男子；套上西裝、領帶、黑皮鞋及禮帽——這的確是制式的日式制服。

你到金鋪變賣金飾，耳聞深處有著此起彼落的爭吵聲，聽見「議會」等關鍵詞語，那裏正策劃著什麼，而外頭是破滅前的繁榮年代，擁有繽紛色彩的短暫的烏托邦。這個時代的對與錯，你無法論斷，唯一的真理將由歷史決定，即便你已知道未來的這裡將被戰爭過後的遺跡取代，也不再像眼前一樣繁榮，產業東業、製造鏈外移——大稻埕失去政經地位。

但你明顯感受到，這個年代就是大稻埕的靈魂與文化精神；收到的第一項任務已經達成，來自周奕成的「1920年代的靈魂」。

將歷史的痕跡深刻重返在大稻埕：周奕成

周奕成崛起於野百合學運，在政治圈打滾數十年，為學運世代的代表人物之一。曾任民主進步黨相關要職、行政院政務顧問、總統府諮議、臺灣民主基金會主任；現為世代文化創業群負責人。

由政轉商，在不惑之年離開政壇，他並未停下文化的腳步，將與朋友共同創立的「台客藍」品牌駛入大稻埕。在老房內，他停下了時間流動，將之喚回了那美好的繁榮年代，就像將此地放入時光機進行回溯的動作般復古一切。他的團隊將微型創業及現金熟知的「文化創意產業」帶入大稻埕，成立多個小品牌，如「民藝埕」、「小藝埕」等眾多街屋藉此重生，大稻埕因此湧入了茶館、咖啡館、戲院等新生代卻有舊精神的復刻店家。

對周奕成來說，大稻埕有兩個層次，第一，臺灣文化運動的基地，第二，創新業者的寶地；舊精神的靈魂重新注入大稻埕，打破僅有年貨大街的刻板印象，也不僅是「復古」，而是「復刻」。而青鳥居所將坐落於「鄉藝埕」，重新在迪化街一段196號和198號連接起外在世界與歷史脈絡。


青鳥居所｜開幕活動

昨日的世界，明日的我們｜ 百年思想序曲：開幕論壇 X 詩歌派對

（圖／青鳥居所書店　提供）
（圖／青鳥居所書店　提供）
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青鳥居所是一間探索思想起點的書店，距今99年前的1920是台灣文化確立的開始，在面對大稻埕最為繁華的迪化街上，我們必然要承接與重新詮釋這個空間在台灣歷史上的重要意義。

我們將會承襲青鳥文化制作的初衷，更努力與當地同為推廣閱讀的產業互動，我們也將成為「進駐與活化歷史建物」的人文書店，透過活動策展，我們要創造與歷史空間的對話，也要拉近人與書本的距離。

活動時間｜09/07(六) 10:00-21:00

書店地點｜大橋頭站1號出口，步行約10分鐘

（詳細地址：臺北市大同區迪化街一段198號）

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【本文由青鳥書店授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。未經同意，請勿轉載。】


大稻埕迪化街學運青鳥居所

青鳥Bleu&Book

書與青鳥，在複雜紛亂的塵世中，從書本的青鳥進入靈魂獨處的世界，思考書跟現實的連結、人和作者的知識脈絡並深入自我，譜成一幅澄澈靈魂的意象。書店原始建築的三角形窗，傳遞一個人無法獨自生存的，需與大自然孕育共生，青鳥能穿越其中並互補於不同層次裡，始終堅守信仰。讓閱讀重新定義自己的靈魂，讓書店因獨立而自由。
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